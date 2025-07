Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 11. Juli 2025

Es gibt ein Investment-Thema, das manchmal unterschätzt wird: Dividenden! Und innerhalb der Dividendenzahler gibt es die sogenannten Dividendenaristokraten. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 25 Jahren kontinuierlich erhöhen. Dieser Umstand zeigt, dass diese Firmen finanziell stark sind und selbst in Krisenzeiten stabil bleiben. Aber auch Dividendenaktien, die nicht zu den Aristokraten zählen, können für Anleger attraktiv sein.

Das zeichnet Dividendenaktien aus

Eine Dividendenaktie zeichnet sich durch bestimmte Charaktereigenschaften aus, die sie für viele Anleger besonders attraktiv machen. Zum einen sind diese Aktien in der Regel von Unternehmen, die stabile und nachhaltige Gewinne erwirtschaften. Das bedeutet, dass sie regelmäßig Dividenden ausschütten, was auf eine solide Geschäftsentwicklung und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung hinweist. Solche Unternehmen haben oft eine konservative Finanzpolitik, sind etabliert und verfügen über eine starke Marktposition.

Charakteristisch ist auch die Fähigkeit, die Dividenden auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten oder sogar zu steigern. Das zeigt die finanzielle Stabilität und das Vertrauen in die eigene Geschäftstätigkeit. Zudem sind Dividendenaktien häufig von Unternehmen mit einer gewissen Dividendenpolitik geprägt, die darauf abzielt, einen Teil der Gewinne an die Aktionäre auszuschütten, anstatt alles im Unternehmen zu belassen.

Ein weiteres Merkmal ist die Attraktivität für langfristige Investoren, die auf regelmäßige Einkünfte und Wertsteigerung setzen. Diese Aktien sind oft weniger volatil als Wachstumsaktien, da die Dividenden eine gewisse Stabilität bieten und das Risiko mindern können.

Dividendenaktien, verpackt in Dividendenfonds

Wenn man breit gestreut in Dividenden-Titel investieren möchte, da man für eine breite Streuung das nötige Kleingeld nicht besitzt, sollte man sich bei den Dividendenfonds umschauen. Die regelmäßigen Ausschüttungen sorgen für eine stabile Einkommensquelle, was besonders für Rentner oder Anleger mit laufendem Finanzbedarf interessant ist.

Dividendenfonds bieten eine gute Diversifikation, da sie in eine Vielzahl von Unternehmen, Branchen und Regionen investieren. Insgesamt sind Dividendenfonds eine sinnvolle Ergänzung im Portfolio, um Einkommensquellen zu sichern, das Risiko zu streuen und von den Chancen an den Kapitalmärkten zu profitieren.

Wir haben uns angeschaut, welche global investierenden Dividendenfonds in den letzten 5 Jahren am besten abgeschnitten haben: Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Dividendenfonds global“ stammt aus der Morningstar-Datenbank, die Performance-Daten wurden mit dem Analyse-Tool von FVBS berechnet. Es befinden sich auch institutionelle Tranchen unter den Top Ten. Für Privatanleger, die in den Fonds investieren möchten, gibt es jeweils auch Retail-Tranchen.

Hier kommen die Ergebnisse:

Platz 10: Fidelity Funds - Global Equity Income ESG

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 25.04.2018

25.04.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ISIN: LU1808853318

LU1808853318 Performance YTD: 3,39%

3,39% Performance 5 Jahre: 81,49%

81,49% Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,21

1,21 Volatilität 3 Jahre: 9,02%

9,02% Volumen in Mio. EUR: 825

825 Währung: EUR

Platz 9: UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity

/fonds/vergleich/LU0439730705

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 27.01.2014

27.01.2014 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: UBS Asset Management (Europe) S.A

UBS Asset Management (Europe) S.A ISIN: LU0439730705

LU0439730705 Performance YTD: 5,36%

5,36% Performance 5 Jahre: 87,20%

87,20% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,93

0,93 Volatilität 3 Jahre: 9,44%

9,44% Volumen in Mio. EUR: 520

520 Währung: USD

Platz 8: Goldman Sachs Global Equity Income I Cap

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 15.04.2002

15.04.2002 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management B.V.

Goldman Sachs Asset Management B.V. ISIN: LU0191250504

LU0191250504 Performance YTD: -0,32%

-0,32% Performance 5 Jahre: 84,29%

84,29% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,67

0,67 Volatilität 3 Jahre: 11,25%

11,25% Volumen in Mio. EUR: 585

585 Währung: EUR

Platz 7: Fidelity Funds - Global Equity Income

/fonds/vergleich/LU0994413051

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 18.11.2013

18.11.2013 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ISIN: LU0994413051

LU0994413051 Performance YTD: 4,30%

4,30% Performance 5 Jahre: 86,21%

86,21% Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,22

1,22 Volatilität 3 Jahre: 9,08%

9,08% Volumen in Mio. EUR: 555

555 Währung: USD

Platz 6: M&G (Lux) Global Dividend

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 20.09.2018

20.09.2018 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: M&G Luxembourg S.A.

M&G Luxembourg S.A. ISIN: LU1670710315

LU1670710315 Performance YTD: -3,91%

-3,91% Performance 5 Jahre: 87,71%

87,71% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,54

0,54 Volatilität 3 Jahre: 12,76%

12,76% Volumen in Mio. EUR: 3234

3234 Währung: EUR

Platz 5: JPM Global Dividend

/fonds/vergleich/LU0329203813

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 04.10.2013

04.10.2013 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ISIN: LU0329203813

LU0329203813 Performance YTD: -0,01%

-0,01% Performance 5 Jahre: 91,49%

91,49% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,62

0,62 Volatilität 3 Jahre: 12,12%

12,12% Volumen in Mio. EUR: 5743

5743 Währung: EUR

Platz 4: Jupiter Merian Global Equity Income

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 31.07.2015

31.07.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Jupiter Asset Management (Europe) Limited

Jupiter Asset Management (Europe) Limited ISIN: IE00BYM83B10

IE00BYM83B10 Performance YTD: -0,02%

-0,02% Performance 5 Jahre: 95,04%

95,04% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,88

0,88 Volatilität 3 Jahre: 12,96%

12,96% Volumen in Mio. EUR: 34

34 Währung: GBP

Platz 3: Schroder ISF Global Equity Yield

/fonds/vergleich/LU0225285211

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 29.07.2005

29.07.2005 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. ISIN: LU0225285211

LU0225285211 Performance YTD: 3,81%

3,81% Performance 5 Jahre: 101,86%

101,86% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,45

0,45 Volatilität 3 Jahre: 12,10%

12,10% Volumen in Mio. EUR: 188

188 Währung: USD

Platz 2: Invesco Global Equity Income

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 30.09.2011

30.09.2011 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Invesco Management S.A.

Invesco Management S.A. ISIN: LU0607513404

LU0607513404 Performance YTD: 6,66%

6,66% Performance 5 Jahre: 120,50%

120,50% Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,10

1,10 Volatilität 3 Jahre: 13,59%

13,59% Volumen in Mio. EUR: 679

679 Währung: USD

Platz 1: Vaneck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders Ucits ETF NL0011683594

/fonds/vergleich/NL0011683594