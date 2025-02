Globale Investmentchefin verlässt Allianz Global Investors

Deborah Zurkow verlässt Allianz Global Investors im September. Die globale Investmentchefin geht in den Ruhestand und gibt ihre Führungsaufgaben bereits im Sommer ab. In dem Zuge strukturiert Allianz Global Investors den Investmentbereich um.

Der Asset Manager teilt das Geschäft in die Bereiche Public Markets sowie Private Markets auf. Wer künftig die jeweiligen Bereiche verantwortet, will das Unternehmen in den kommenden Monaten verkünden.

„Dass ihre Nachfolge zwei Besetzungen umfasst, unterstreicht den Stellenwert und die Besonderheiten des Private-Markets-Geschäfts, das sie neben unserer bereits sehr gut etablierten Public-Markets-Plattform aufgebaut hat“, sagt Geschäftsführer (CEO) Tobias Pross über den Abgang.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Zurkow arbeitet seit 2012 bei Allianz Global Investors, zunächst im Bereich Infrastructure Debt. 2016 wurde sie zur ersten Leiterin für Private Markets ernannt, bevor sie 2020 die Gesamtverantwortung für den Bereich Investments übernahm. Bevor sie zu Allianz Global Investors kam, war Deborah Geschäftsführerin (CEO) von Trifinium Advisors Limited und Leiterin des Bereichs Public Finance EMEA bei MBIA UK Insurance Limited.

Allianz prüfte Verkauf des Asset Managements

Allianz Global Investors verwaltet ein Vermögen von rund 560 Milliarden Euro (Stand 30. September 2024). Zuletzt war über einen Verkauf des Asset Managers an die französische Fondsgesellschaft Amundi spekuliert worden. Im Dezember berichteten jedoch verschiedene Medien, dass beide Unternehmen die Fusionsgespräche vorläufig unterbrochen haben.