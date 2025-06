Asset-Allokation zwischen TACO und TOFU

In der ersten Jahreshälfte verhielt sich der Emittent der weltweit dominierenden Reservewährung wie ein Schwellenland, was einen gleichzeitigen Rückgang der Anleihen-, Dollar- und Aktienindizes zur Folge hatte. Nach Jahren der Selbstgefälligkeit war dies eine deutliche Erinnerung daran, dass aktives Investieren – und die Fähigkeit, flexibel zu sein – eine klare Nutzenfunktion hat.

Trumps Taktik ist die Ambivalenz seiner Aktionen zwischen TACO (Trump Always Chickens Out), was dem S&P 500 ein Sicherungsnetz gespannt hat, und TOFU (Trump Occasionally F**ks-Up), was im Gegenteil dazu tendiert, das Interesse an US-Aktien, hohen Renditen auf langfristige Anleihen und eine Umkehrung der langfristigen Trends beim US-Dollar zu bremsen. Das alles sind Gründe, die Angst machen.

Diese Risiken werden jedoch immer deutlicher sichtbar, wie die inzwischen vorsichtigere Positionierung der Anleger zeigt. Es gibt aber Aufwärtspotenzial für Risikoaktiva. Es ist ein schmaler Weg, aber er führt aktive Manager über den Berg von Sorgen. Jedoch nur die, die auch bereit sind, über den kurzen Horizont hinaus zu schauen, um attraktive langfristige Chancen zu finden.

Rentenmärkte

Auf den Märkten für Staatsanleihen ist Vorsicht geboten: Der Hund bellt mehr, als er beißt! Der US-Haushalt ist so aufgebaut wie der französische. Deutschland gibt so viel Geld aus wie seit Jahrzehnten nicht mehr, und Anleger verlangen inzwischen mehr für langfristige Kredite.

Die Kombination aus dieser fiskalischen Verschwendungssucht und dem mangelnden Appetit der Anleger auf langfristige Papiere bedeutet, dass kurzfristige Euro-Schuldtitel bevorzugt werden, da der disinflationäre Druck es der EZB erlaubt, proaktiv zu handeln. In den USA hingegen stechen Anleihen mit fünfjähriger Laufzeit hervor, da die Fed reaktiv agiert: Weniger Zinssenkungen auf kurze Sicht erfordern mehr Zinssenkungen auf mittlere Sicht.

Da zudem das längerfristige Inflationsrisiko von den Märkten immer noch unterschätzt wird, werden die realen Zinssätze gegenüber den nominalen bevorzugt.

Die Renditen auf einigen Credit-Märkten bieten eine Insel der Sicherheit in einem Meer der Unsicherheit. In einem Szenario, in dem das Risiko einer kurzfristigen Rezession auf beiden Seiten des Atlantiks relativ gering erscheint, erscheinen der Energie- und der Bankensektor mit einigen sorgfältig ausgewählten Instrumenten, die Renditen im mittleren bis hohen einstelligen Bereich bieten, attraktiv. Und die Höhe der Rendite ist der beste Indikator für das künftige Ertragspotenzial und bietet einen Puffer gegen steigende Zinssätze und Spread-Bewegungen.

Die Bewertung von Risikoaktiva bewegt sich jedoch nach oben, wie die Risikoprämie für einige Hochzinssegmente zeigt, die sich auf einem ähnlichen Niveau wie vor dem Ukraine-Krieg bewegt. Oder das Niveau italienischer Renditen, das im Vergleich zu Deutschland auf dem niedrigsten Stand seit dem Ausbruch der Euro-Schuldenkrise im Jahr 2010 liegt. Die engen Spreads auf diesen beiden Märkten ermöglichen den Aufbau von Schutzmaßnahmen zu einem vernünftigen Preis.

Währungen

Das bekannte „Dollar Smile“ – wonach der US-Dollar besonders stark ist, wenn die US-Wirtschaft boomt oder globale Krisen für Verunsicherung sorgen – verwandelt sich zunehmend in ein verhaltenes Grinsen. Der Dollar verliert seine frühere Stärke als sicherer Hafen, und das Renditeniveau entlang der Zinskurve liegt spürbar unter dem von früheren Zyklen.

Kein gutes Omen, würde der Pessimist sagen. Aber der Optimist sagt, dass dies für andere Währungen von Vorteil sein sollte. Unsere negative Sicht auf den US-Dollar wird durch eine Barbell-Strategie zum Ausdruck gebracht: Auf der einen Seite der Euro und der japanische Yen als defensivere Optionen, die von einer weiteren Rückführung von Vermögenswerten aus den USA oder der zunehmenden Absicherung von Währungsrisiken profitieren dürften.

In der Tat verfügt Europa über enorme Ersparnisse und ist massiv in US-Anlagen übergewichtet (mit etwa 50 Prozent der investierten Portfolios in auf US-Dollar lautenden Vermögenswerten), die größtenteils nicht abgesichert sind. Eine Auflösung oder auch nur eine Umschichtung in europäische Vermögenswerte könnte den Wechselkurs des Euro zum US-Dollar durchaus in den Bereich zwischen 1,18 und 1,20 treiben.

Auf der anderen Seite der brasilianische Real und der chilenische Peso als eher zyklische Währungen von Ländern, deren gut austarierte globale Handelsbilanzen durch den Appetit auf die von diesen Ländern produzierten realen Vermögenswerte gestärkt werden dürften.

Kupfer sticht hervor, und auch die chilenische Handelsbilanz ist so stark wie in den 2000er-Jahren, als, zum Vergleich, China das Wohneigentum förderte und sein Immobiliensektor zum größten der Welt aufstieg. Außerdem könnte es im kommenden politischen Zyklus zu einer Verschiebung hin zu konservativeren Kandidaten und damit zu einer orthodoxeren und marktfreundlichen Politik kommen.

Aktienmärkte

Die massiven Investitionen im Technologiesektor reichen nicht aus, um die starke und schnell wachsende Nachfrage nach Lösungen für künstliche Intelligenz zu decken. Dies dürfte den Unternehmen zugutekommen, die in diesem Sektor am stärksten engagiert sind. Für die Anlagerenditen ist jedoch die Ausgangsbewertung entscheidend. Daher bevorzugen wir Hardware-Unternehmen und Hyperscaler, deren Bewertungen viel niedriger sind als die von Software-Titeln. Und wir bevorzugen chinesische Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, sich von einem Nachahmer zum Marktführer zu entwickeln.

Trotz der großen Aufmerksamkeit in den letzten Monaten erfahren Aktien aus Europa und den Schwellenländern immer noch zu wenig Aufmerksamkeit und sind daher weiterhin unterschätzt und unterbewertet.

Die Kombination aus lang anhaltenden fiskalischen Impulsen, geldpolitischen Lockerungen und einer attraktiven Bewertungsgrundlage ist ein gutes Zeichen für die europäischen Aktienmärkte. Dennoch kann der Anstieg der lokalen Währungen für einige Volkswirtschaften als Rückenwind wirken. Daher kombinieren wir transaktionsorientierte Unternehmen mit lokal ausgerichteten Geschäftsmodellen, exportierende Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht und Unternehmen, die von der europäischen Binnenwirtschaft profitieren.

In den Schwellenländern bevorzugen wir inländische Akteure, die in wenig durchdrungenen Sektoren tätig sind. In Lateinamerika stechen E-Commerce und Banken hervor.

Diese Herangehensweise ermöglicht es uns, die Bewertung von Aktienportfolios unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig die Wachstumsmotoren und Performancefaktoren zu diversifizieren.

