HanseMerkur Trust AG Mittels „Protect“-Strategie in globale Value-Aktien investieren

Wertpapiere aus den Branchen Industrierohstoffe, Informationstechnologie und Industrieaktien zählen zu den wichtigsten Positionen: Der Fonds HMT Aktien Value Protect ESG strebt eine diversifizierte Investition in globale Aktien aus OECD-Ländern an. Bei der Aktienauswahl kommt ein dreistufiger Investitionsansatz zum Tragen: Mittels einer regelgebundenen Fundamentaldatenanalyse werden in einem ersten Schritt aus globalen Aktienindizes sogenannte Value-Aktien identifiziert.

Die im ersten Schritt identifizierten Aktien werden anschließend einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Grundlage hierfür ist die Analyse der anerkannten Nachhaltigkeits-Ratingagentur MSCI ESG Research LLC unter Beachtung der von der HanseMerkur Trust AG definierten Negativkriterien. Der Fonds beachtet damit ökologische und/oder soziale Kriterien im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Der dritte und letzte Schritt beinhaltet Absicherungsmaßnahmen, um das Risiko von extremen Kursrückschlägen an den Aktienmärkten zu verringern. Dabei sind alle zur Finanzierung und Absicherung eingesetzten Derivate (Aktienoptionen und Aktienindex-Futures) nur börsengehandelte – und damit hochliquide – EUREX-notierte Derivate.

Die Aktienauswahl aus dem globalen Universum erfolgt über ein Kennzahlen- und Scoring-System und mündet in einem konzentrierten Portfolio aus 25 bis 35 Einzeltiteln aus OECD-Ländern. Hierbei verfährt das Fondsmanagement prognosefrei mit einer Gleichgewichtung aller Aktien. Werden beispielsweise im März 2023 25 Aktien selektiert, so erhält jede Aktie eine Gewichtung von rund 4 Prozent. Wichtig ist dem Fondsmanagement, die durch die Bilanzpolitik der Unternehmen schwer veränderbaren Kennzahlen diszipliniert auszuwerten. Hierzu zählen beispielsweise Verschuldungsgrade, kontinuierliches Dividenden-, Umsatz- und Free-Cash-Flow-Wachstum.

Abgefedert gegen starke Kursrückschläge

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Um die Anleger vor größeren Kursrückschlägen zu schützen, werden im Rahmen der sogenannten „Protect“-Strategie rollierende Put-Optionen auf verschiedene Indizes wie den S&P500 oder den EUROSTOXX 50 gekauft. Dieser Mechanismus ermöglicht es den Anlegern, gegen starke Kursrückschläge abgefedert zu sein und gleichzeitig an Aufwärtsbewegungen am Aktienmarkt zu partizipieren. Der Fonds eignet sich somit insbesondere für konservative und risikobewusste institutionelle Anleger (ISIN: DE000A2QSGH4) als auch Privatanleger (ISIN: DE000A2QSGG6), die global und nachhaltig investiert sein möchten.

Absicherungsstrategien in Kombination mit Nachhaltigkeitskriterien werden bei der HanseMerkur Trust seit einigen Jahren erfolgreich eingesetzt. So wurden neben dem HMT Aktien Value Protect ESG sowohl der HMT Euro Aktien Protect ESG sowie der HMT Wertsicherung 94 ESG bereits zum dritten Mal mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet.

Als Unterzeichner der Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen (UN PRI) und Mitglied der Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) ist das Thema Nachhaltigkeit fest im Handeln der HanseMerkur Trust und in der gesamten HanseMerkur Gruppe verankert.

