Carsten Lootze 12.10.2007 Lesedauer: 1 Minute

Globaler Immobilien-ETF von BNP und Axa

Ein neuer börsennotierter Indexfonds von BNP Paribas und Axa Investment Managers setzt auf die Immobilienbranche. Der Easy ETF FTSE Epra/Nareit Global (ISIN: LU 028 111 835 5) vollzieht den Kurs des globalen Immobilienaktien-Index FTSE Epra/Nareit Global nach. Zunächst ist der ETF nur an der Pariser Euronext gelistet. In Zukunft soll er jedoch auch an der Frankfurter Börse notieren.