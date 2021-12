Globaler Marktausblick Trotz Ungewissheit reelle Chancen

Globale Aktien erzielten im zweiten Quartal 2017 solide Zuwächse und krönten damit ein starkes erstes Halbjahr und einen ähnlich starken Einjahreszeitraum. Aktien der Industrieländer und der Schwellenländer profitierten von robusten Unternehmensgewinnen, reichlich vorhandener Liquidität und einem breiten Wachstum in den meisten Regionen und Sektoren.

Zu Beginn des zweiten Halbjahres spiegeln die Märkte einen eher vorsichtigen Optimismus. Die experimentelle Geldpolitik der Zentralbanken weltweit hat eine Aufwertung globaler Aktienkurse ausgelöst. Als Nebeneffekt zeigt sich jedoch eine gefährliche Abhängigkeit von Anreizmaßnahmen zur Erzielung immer höherer Marktrenditen. Dies könnte Herausforderungen für die künftige Aktienmarktentwicklung mit sich bringen, wenn sich die großen Zentralbanken allmählich daran machen, ihre außerordentlich lockere Geldpolitik zu normalisieren: Die hohen Aktienbewertungen und der Wechsel in der Geldpolitik der Zentralbanken könnten zu Volatilitätsschüben führen.

Im aktuellen Umfeld sollten die Anleger unserer Ansicht nach nicht wahllos Aktien kaufen. Wir sehen an bestimmten Märkten und in bestimmten Sektoren weltweit vereinzelt attraktive Chancen. Wir sind davon überzeugt, dass dies ein Umfeld ist, in dem Bewertungsdisziplin und aktives Risikomanagement langfristig belohnt werden.

Chinas Jahr der Stille

Die jüngsten Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Eindämmung der Kreditschöpfung und fiskalische Anreize zur Vermeidung einer größeren Konjunkturverlangsamung scheinen stetig voranzukommen. Wir rechnen damit, dass dieser Trend im Vorfeld der 19. Versammlung des Nationalen Volkskongresses im Herbst, auf der Präsident Xi Jinping seine Machtstellung weiter zementieren dürfte, weiter anhält.

Dennoch können wir die beträchtlichen, ungelösten Risiken überhöhter Kreditbestände nicht ignorieren. Entstanden sind die Schulden durch einen Investitionsboom, der zu Überkapazitäten in den Sektoren Immobilien und Industrie geführt hat. Falls sich die Konjunktur in China zu stark verlangsamt, dürfte das Land seine jüngeren Reformen verschieben und auf frühere Maßnahmen zur Wachstumssteigerung zurückgreifen.