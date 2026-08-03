Investmentchef Peter Reichel
Wie Geopolitik die Kapitalmärkte der kommenden Dekade prägt
Geopolitik ist zu einem prägenden Faktor der Wirtschaft und damit für die Kapitalmärkte geworden. Während lange Zeit Unternehmen ihre Lieferketten grenzüberschreitend optimierten, Kapital frei über Kontinente hinweg floss und wirtschaftliche Effizienz im Mittelpunkt vieler Entscheidungen stand, steht nun nicht mehr die Liberalisierung des Welthandels im Vordergrund, sondern die Wahrung von politischen und wirtschaftlichen Interessen innerhalb der sich wandelnden Weltordnung.