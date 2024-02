Der Wettlauf um Innovationen künstlicher Intelligenz (KI) beschert dem S&P 500 Index rekordverdächtige Konzentrationsraten, birgt aber auch Risiken.

Die zahlreichen Wahlen im Jahr 2024 könnten weltweit zu kurzfristigen wirtschaftlichen Divergenzen und zu Marktschwankungen führen.

Vom Nearshoring profitiert vor allem Mexiko, weniger Kanada.

Vielfältige Anlagechancen eröffnen sich in Asien, insbesondere in Südkorea und Taiwan, wo der Halbleiterzyklus anzieht.

Das Thema KI dürfte den „Glorreichen Sieben“, den Mega-Technologieunternehmen Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla, weiterhin Auftrieb geben. Wir müssen uns jedoch Folgendes vor Augen halten: Knapp ein Drittel der Marktkapitalisierung des S&P 500-Index entfällt auf die Top-10-Titel, wobei die „Glorreichen Sieben“ mehr als ein Viertel der Marktkapitalisierung ausmachen und laut Bloomberg nahezu für die gesamte Wertsteigerung seit Jahresbeginn verantwortlich sind. Wir sollten uns dieser glorreichen Überkonzentration bewusst sein, die zugleich auch bedeutet, dass die USA Bloomberg zufolge mehr als 60 Prozent des MSCI All Country World Index (ACWI) ausmachen.

Derweil ist China der weltweit größte Nutzer von Halbleiterchips. Trotz der konjunkturellen Schwäche seiner Märkte und der Tatsache, dass der globale Wettlauf um KI-Innovationen weiterhin von den USA angeführt wird, ist die Geschwindigkeit, mit der sich diese revolutionäre Technologie in China verbreitet, hoch. Städte wie Peking, Shenzhen und Shanghai setzen alles daran, sich als chinesische Zentren für KI-Fachkräfte zu etablieren. Daneben gibt es weitere regionale Hotspots wie Indien, das sich durch eine liberale Politik und qualifizierte, aber dennoch billige Arbeitskräfte auszeichnet. Für strategische Anleger könnte es daher sinnvoll sein, ihre US-Aktienallokationen auf den Prüfstand zu stellen, um die rekordverdächtigen Konzentrationsraten zu verringern und Risiken wie die wirtschaftlich bedeutsamen Wahlen, die 2024 in wichtigen Ländern und Regionen der Welt anstehen, einzukalkulieren.

Rund vier Milliarden Menschen – die Hälfte der Weltbevölkerung – werden in die Wahllokale strömen, um ihre Stimme bei Parlaments-, Regional- oder Kommunalwahlen abzugeben, die in mehr als 70 Ländern stattfinden.

Während in Taiwan die regierende Demokratische Fortschrittspartei die Wahl gewonnen hat und in Indien, nachdem das Land weltweit an Bedeutung gewonnen hat, Premierminister Narendra Modi angesichts seiner hohen Zustimmungswerte im Frühjahr die dritte Amtszeit antreten dürfte, hat zweifelsohne der Ausgang der US-Wahlen Ende 2024 das größte Potenzial für einschneidende Folgen.

Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen hat längerfristig allerdings nur einen sehr geringen Einfluss auf die Marktbewegungen: In der Regel ist nach Berechnungen von Haver Analytics und FactSet die Bandbreite der Marktentwicklungen im Vergleich zu anderen Zeiträumen des Wahlzyklus in den unsicheren zwölf Monaten vor dem Wahltag am größten.

Angesichts der aktuell niedrigen Volatilität rechnen wir damit, dass es im Jahresverlauf zu politisch bedingten Ausschlägen kommt. In der Vergangenheit lag die durchschnittliche Volatilität in den zwölf Monaten vor den Wahlen in Jahren, in denen die regierende Partei nach der Wahl weiterhin den Präsidenten stellte, bei 17 Prozent. In den Jahren mit einem Präsidentschaftswechsel stieg diese Zahl auf über 20 Prozent. Angesichts der spannungsgeladenen politischen Lage könnten wir einen nervöseren Markt erleben, als derzeit eingepreist ist.

Grafik 1: Durchschnittlicher VIX-Wert. Zwölf Monate vor den US-Präsidentschaftswahlen

Quellen: CBOE, Bloomberg. Der CBOE-Marktvolatilitätsindex (VIX) misst die Markterwartungen zukünftiger Volatilität anhand der Optionspreise auf den S&P 500-Aktienindex. Er wird häufig als „Angstbarometer“ bezeichnet. Niedrigere Werte deuten auf ein Umfeld mit vermeintlich niedrigem Risiko hin, während höhere Werte eine Phase mit höherer Volatilität anzeigen. Indizes werden nicht verwaltet und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten und Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung .

Sollten in die Planung für das neue Jahr auch die Auswirkungen der Marktkonzentration in den USA auf die Portfoliodiversifizierung einfließen, empfehlen wir Anlegern daher zu prüfen, inwieweit kostengünstige länder- und regionenspezifische börsengehandelte Fonds (ETFs) als Instrumente für eine gezielte globale Vermögensallokation geeignet sind. Unserer Meinung nach können passive Länder-ETFs und alternativ gewichtete Lösungen wie Multifaktor-Engagements, die auf eine präzise Umsetzung zugeschnitten sind, in diesem Umfeld für viele Anleger sinnvoll sein.

Kanada und Mexiko

Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, die Lieferketten zu stärken, zu diversifizieren und in die Nähe der Endverbraucher zu verlegen. Die sich daraus ergebenden Nearshoring-Trends sind den US-Nachbarn Kanada und Mexiko zugutegekommen. Vor allem für Mexiko zahlt sich das Nearshoring aus. In Kanada hat sich das Wirtschaftswachstum 2023 hingegen abgeschwächt. Die gute Nachricht ist jedoch, dass sich die Inflation dort abkühlt.

Die positive Nachfrageentwicklung hat dazu beigetragen, dass der mexikanische Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in den vergangenen Jahren einen stetigen Aufwärtstrend verzeichnete. Der Gesamtauftragseingang nahm zu, und die mexikanischen Fertigungsunternehmen verbuchten laut S&P Global zusammengenommen den stärksten Umsatzanstieg seit knapp fünf Jahren. Anders in Kanada: Dort hat sich der Abschwung im verarbeitenden Gewerbe aufgrund von Kostendruck, rückläufigen Auftragseingängen und schwächeren Umsätzen weiter verschärft.

Der Divergenz bei der Wertentwicklung dürfte in den kommenden Quartalen große Bedeutung zukommen. Von Jahresbeginn 2023 bis zum 15. Dezember 2023 stieg der FTSE Canada RIC Capped Index um 9,4 Prozent, wohingegen der FTSE Mexico RIC Capped Index um 31 Prozent zulegte und damit nach Angaben von Bloomberg den S&P 500 (+24,5 Prozent) in diesem Zeitraum übertraf.

Mit einer Konzentration in den Sektoren Basiskonsumgüter und Finanzen verzeichnete die mexikanische Benchmark die größten Renditen bei Einzelhandelsriesen und Konzernen, die sich auf die Abfüllung und den Vertrieb von Markengetränken spezialisiert haben. Eines der größten Unternehmen der lateinamerikanischen Getränkeindustrie nutzt außerdem erfolgreich den Zugang zu den Kunden seiner allgegenwärtigen Supermarktkette, um ihnen neue digitale Debitkarten anzubieten. Dies könnte zur Verbreitung der Nutzung von Finanzdienstleistungen beitragen – ein vorrangiges Anliegen der Regierung. Ein Gesetzentwurf zur Reform der nationalen Börsen, der jüngst vom mexikanischen Kongress verabschiedet wurde, um den Handel voranzubringen, verheißt ebenfalls Gutes für die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas.

Grafik 2: PMI für das verarbeitende Gewerbe in Kanada und Mexiko. Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe

31. Januar 2021 bis 30. November 2023

Quellen: FactSet, Markit Economics. Wichtige Mitteilungen und Bedingungen des Datenanbieters sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com

Chancen in Asien

Laut jüngsten Prognosen des Internationalen Währungsfonds wird Indien, das China als bevölkerungsreichste Nation der Welt überholt hat und als eine der am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaften mit soliden kurz- und langfristigen Aussichten aufwartet, im Jahr 2026 wahrscheinlich ein größeres Bruttoinlandsprodukt als Japan haben. Auch wenn Japan zwischen 2026 und 2028 die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt sein dürfte, wird das nominale BIP Indiens (gemessen in US-Dollar) den Prognosen zufolge bis 2028 sowohl das Deutschlands als auch Japans übertreffen. Die bevölkerungsreichste Nation der Welt feierte in jüngster Zeit mehrere Meilensteine in der Weltraumforschung und stärkte ihre internationale Rolle, als sie im September 2023 als Gastgeberin des G20-Gipfels ihr diplomatisches Gewicht unter Beweis stellte.

Die wichtigen Exportmärkte Taiwan und Südkorea bieten ihrerseits erstklassige technologische Kapazitäten, während Hongkong und Singapur zwei der bedeutendsten Finanzzentren und Handelsplätze der Welt sind. Indonesien ist mit 275 Millionen Einwohnern das viertbevölkerungsreichste Land sowie die größte Volkswirtschaft Südostasiens und verfügt über etwa ein Fünftel der weltweiten Nickelreserven. Das Land wird eine wichtige Rolle in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge einnehmen. Viele dieser Länder sind gut positioniert, um von dem zunehmenden Trend „China+1“ in der Produktion zu profitieren. Die Vermögensumschichtung von China auf einige dieser Akteure kann nicht nur aus Gründen der Diversifizierung, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll sein.

Vorherrschaft dank der Halbleiterindustrie

Südkorea und Taiwan spielen global sicherlich außerhalb ihrer Liga, weil sie in der Halbleiterindustrie so dominant sind. Unserer Einschätzung nach hat dieser Sektor wahrscheinlich die Talsohle des jüngsten Zyklus durchschritten – oder befindet sich gerade am tiefsten Punkt. Diese Zyklen dauerten seit dem Jahr 2000 durchschnittlich 18 bis 24 Monate, und da der letzte Höhepunkt im Jahr 2021 erreicht wurde, sind wir für 2024 optimistisch. Nach einem Branchentief entwickeln sich Südkorea und Taiwan typischerweise gut. Die Zwölf-Monats-Rendite für beide Märkte nach einem zyklischen Tiefpunkt lag im Durchschnitt bei rund 30 Prozent, verglichen mit 23 Prozent für das gesamte Schwellenländeruniversum. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die durch das Coronavirus ausgelöste Technologie-Rally diese Zahlen etwas verzerrt und die Stichprobe mit nur fünf beobachteten Zyklen (ab 2000/2021) klein ist. Vor allem aber scheinen beide Länder auch von langfristigeren strukturellen Faktoren zu profitieren, die die Nachfrage nach Chips erhöhen: Neben KI sind das Internet der Dinge und das Metaverse zu nennen.

Im Dezember 2023 verkündete der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol bei einem viertägigen Besuch in den Niederlanden eine „Halbleiterallianz“ mit dem europäischen Land. Noch im selben Monat vereinbarten der niederländische Chip-Ausrüster ASML und das südkoreanische Unternehmen Samsung Electronics eine umfangreiche gemeinsame Investition in den Bau eines Werks in Südkorea, in dem Hightech-Halbleiterverarbeitungs-Technologie für modernste Chips gefertigt werden soll.

Auf kürzere Sicht bleiben die Bewertungen in diesen Ländern unseres Erachtens hoch, insbesondere im Vergleich zu China. Taiwans Exporte, allen voran im Bereich Technologie und KI, erwiesen sich als robust, während die Exporte außerhalb des Technologiesektors schwächelten. Doch insgesamt sind die für 2024 vom Korea Development Institute prognostizierten Wachstumsraten von 2 bis 3 Prozent sowohl für Südkorea als auch für Taiwan als eine Verbesserung gegenüber 2023 anzusehen.

