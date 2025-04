Glorreiche Aussichten für europäische Aktien?

Dass ausgerechnet Europa zu neuer Stärke zurückfinden könnte, hatten die wenigsten vorhergesehen. Doch die geopolitischen Kapriolen der USA scheinen bei den Europäern neue Kräfte freizusetzen. So könnten etwa die enormen Summen, die Deutschland künftig in die Verteidigung und die dringend notwendige Erneuerung seiner Infrastruktur investieren will, der lahmenden Konjunktur neuen Schwung verleihen. Vincenzo Vedda, Chefanlagestratege der DWS, hat seine Schätzung bereits angehoben. Ging er noch zu Jahresbeginn davon aus, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2026 lediglich um 0,9 Prozent zulegen würde, rechnet er aktuell mit einem Wachstum um 1,6 Prozent. [1]

Stabilität und Reformbereitschaft scheinen sich auszuzahlen

Europa wird derzeit auch von strukturellen Faktoren begünstigt. Europäische Regierungen setzen auf wirtschaftliche Stabilität und Reformen. Auch die Inflation scheint in Europa auf absehbare Zeit ein weniger großes Problem zu sein als in den USA. Die DWS rechnet für dieses und das kommende Jahr mit Teuerungsraten von 2,3 Prozent. Mit einem vergleichsweise niedrigen Leitzins von 2,5 Prozent hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Ampeln ohnehin bereits auf Förderung des Wachstums gelegt.

Trotz aller Chancen sollten Anleger auch die möglichen Risiken im Auge behalten: Ein Risiko liegt beispielsweise darin, dass sich die Konjunktur in den USA deutlich abschwächt. Zudem könnten die schwer vorhersehbare US-Zollpolitik und eine weitere Eskalation geopolitischer Konflikte an den Märkten für stärkere Ausschläge sorgen. Die Prognosen sind daher aktuell mit vergleichsweise hoher Unsicherheit behaftet.

Wer sind die glorreichen Helden Europas?

Alles in allem lässt die Kombination aus günstigen Bewertungen wie auch die Aussicht auf wirtschaftliche Stabilität und strukturellen Wandel europäische Aktien für Anleger derzeit attraktiv erscheinen. Vor allem Sektoren wie Industriegüter, Rüstung und Banken dürften von den bevorstehenden strukturellen Veränderungen, staatlichen Förderungen und steigenden Investitionen profitieren. Der Green Deal der EU beispielsweise fördert eine Vielzahl von Technologien und Infrastrukturprojekte, was Unternehmen aus dem erneuerbaren Energiesektor langfristige Wachstumschancen eröffnet. Niedrige Zinsen könnten vor allem konjunktursensiblen Sektoren wie etwa Maschinenbau und Chemie zugutekommen. Die Unternehmensgewinne dürften im mittleren einstelligen Bereich wachsen, dazu kommt eine erwartete Dividendenrendite von zwei bis drei Prozent und Aktienrückkäufe in Höhe von einem Prozent. Summa summarum könnten auf Sicht von zehn Jahren jährliche Renditen von 6,6 Prozent möglich erscheinen. Das ist deutlich weniger als in der Vergangenheit, liegt aber über den langfristigen DWS-Erwartungen für US-Aktien von 5,7 Prozent. DWS-Aktienfonds mit Fokus auf Europa bieten Anlegern die Möglichkeit, diversifiziert in den europäischen Aktienmarkt zu investieren.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Wichtige Hinweise

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Unterlagen ausgewiesen. DWS, durch die DWS Group GmbH & Co. KGaA, ihre verbundenen Unternehmen sowie ihre leitenden Angestellten und Mitarbeiter (zusammen "DWS") teilen dieses Dokument in gutem Glauben und auf den nachfolgenden Grundlagen.Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informations- und Diskussionszwecken und stellt kein Angebot, keine Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss eines Geschäfts dar und darf nicht als Anlageberatung betrachtet werden. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Dementsprechend erfüllt es möglicherweise nicht die rechtlichen Verpflichtungen, die die Unparteilichkeit von Finanzanalysen vorschreiben oder den Handel vor der Veröffentlichung einer Finanzanalyse verbieten. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Dieses Dokument enthält Prognosen. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen Wertentwicklungen. Prognosen beinhalten, jedoch nicht begrenzt auf, Annahmen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen, hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht korrekt herausstellen können. DWS ist nicht verpflichtet, dieses Dokument zu aktualisieren, modifizieren oder zu ergänzen oder den Empfänger anderweitig zu benachrichtigen, sofern sich eine hierin enthaltene Aussage oder eine hierin enthaltene Meinung, Projektion, Vorhersage oder Schätzung ändert oder nachträglich unzutreffend wird. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus für zuverlässig gehaltenen Quellen generiert. Alle Daten Dritter sind Eigentum des jeweiligen Anbieters und von diesem urheberrechtlich geschützt. Investitionen unterliegen Risiken. Detaillierte Informationen zu den Risiken sind in dem jeweiligen Verkaufsprospekt enthalten. DWS erbringt weder eine Rechts- noch eine Steuerberatung. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Bestätigung der DWS nicht vervielfacht oder weiterverbreitet werden. Dieses Dokument richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die Staatsbürger oder Einwohner eines Ortes, Bundesstaates, Landes oder einer anderen Gerichtsbarkeit, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind oder dort ansässig sind oder sich dort befinden, wenn eine solche Verbreitung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Nutzung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder die DWS einer Registrierungs- oder Lizenzierungspflicht in dieser Gerichtsbarkeit unterwerfen würde, die derzeit in dieser Gerichtsbarkeit nicht erfüllt ist. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. DWS International GmbH 24. März 2025 CRC 105222