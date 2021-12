Glows Gedanken: Auch bei ETFs ist Wissen gleich Macht

DER FONDS

Interview: AGI-Manager über die weiteren Aussichten der Börse Bangkok



Crashtest: Die besten Fonds für globale Value-Aktien



In den vergangenen Tagen überkam mich ein leichtes Erstaunen. Denn wie verschiedene Umfragen gezeigt haben, verzichten viele institutionelle Anleger auf Grund eines fehlenden Verständnisses für börsennotierte Indexfonds (ETF) auf Investments in diese Produkte. Dies ist deshalb so erstaunlich, weil die ETF-Anbieter und Market Maker großen Wert auf die sogenannte „Client Education“ - also die Ausbildung ihrer Kunden - legen.Die US-Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) überprüft gerade die Auswirkungen von Derivaten in Fonds. Bis sie damit fertig ist, wird sie keine Fonds, die Derivate einsetzen wollen, zulassen. Davon sind auch ETFs betroffen, die Hebel- oder Short-Strategien verfolgen. Zudem hat die SEC diese Produkte auf Grund ihrer Komplexität als institutionelle Anlageprodukte eingestuft.