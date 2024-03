Übergewichtige Menschen sind anfällig für Typ-2-Diabetes, koronare Herzkrankheiten, Durchblutungsstörungen, Gelenkprobleme und eine Fülle von Krankheiten, die sowohl ihr Leben verkürzen als auch ihre Lebensqualität mindern. Da Fettleibigkeit (Adipositas) laut WHO vor allem in den Industrieländern – aber zunehmend auch in den Schwellenländern – epidemische Ausmaße angenommen hat, sind die Gesundheitssysteme unter starkem Druck.

Bis vor kurzem gab es zwei große Ansätze zur Bekämpfung der Fettleibigkeit: Veränderung der Lebensweise, also Bewegung und Diät, und Operation. Ersteres hat nicht funktioniert, da die meisten Abnehmdiäten kaum mehr als Modeerscheinungen sind. Und eine bariatrische (gewichtsreduzierende) Operation ist nicht für jeden geeignet, sie ist teuer und invasiv und birgt erhebliche Gefahren und Nebenwirkungen. Daher haben neuartige, wirksame neue Medikamente großes Interesse geweckt, so das Thematic Advisory Board (TAB) von Pictet Health, das sich diesem Thema auf seiner jüngsten Sitzung gewidmet hat.

Walmart meldet sinkende Nachfrage

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat im Juni 2023 das beliebte GLP-1-Medikament Wegovy von Novo Nordisk zur Behandlung von Fettleibigkeit zugelassen. Bereits im Oktober stellte Walmart fest, dass sich dieser Schritt auf das Einkaufsverhalten der Verbraucher auswirkte, die etwas geringere Mengen und etwas kalorienärmere Produkte kauften. Die Beobachtungen von Walmart sind sehr vorläufig. Das Pictet Health TAB warnte davor, voreilige Schlüsse zu ziehen, und betonte, dass die Auswirkungen auf den allgemeinen Lebensmitteleinzelhandel eher begrenzt sein dürften. Aber es zeigt, wie sehr das Medikament in das allgemeine Bewusstsein vorgedrungen ist.

Die Walmart-Meldung löste eine Schockwelle an den Märkten aus, weil die Investoren sich darüber Gedanken zu machen begannen, welche Auswirkungen es letztlich hat, wenn die Menschen weniger essen. Die Hersteller von salzigen Snacks verzeichneten Kursverluste. Nach Ansicht von Marktbeobachtern war diese Reaktion etwas übertrieben. Einige Sell-Side-Analysten gehen davon aus, dass das Wachstum bei verarbeiteten Lebensmitteln um 2 Prozent zurückgehen wird. Auch wenn es Anzeichen dafür gibt, dass sich das Wachstum in diesem Segment verlangsamt, wird die Entwicklung die Unternehmensgewinne im Lebensmittelsektor vermutlich nur geringfügig beeinträchtigen. Spezialisierte Produzenten, wie zum Beispiel Hersteller einiger Lebensmittelzutaten, könnten stärker betroffen sein.

Obwohl erwartet wird, dass das Medikament Wegovy eine Abkehr von dickmachenden Lebensmitteln auslöst, gibt es erste Hinweise darauf, dass Menschen, die GLP-1-Medikamente einnehmen, eher insgesamt weniger essen statt weniger gesunde Lebensmittel zu reduzieren. Das könnte sich ändern, wenn die Gewichtsabnahme eine gesündere Lebensweise bewirkt – schließlich erhöht sich durch den Gewichtsverlust die Mobilität, sodass es den Betroffenen leichter fällt, sich zu bewegen, und sei es nur, häufiger zu Fuß zu gehen.

Was bedeutet Wegovy für den Gesundheitssektor?

Die Auswirkungen im Gesundheitssektor sind weniger eindeutig, da es hier zu gegensätzlichen Effekten kommen kann. Vereinzelte Berichte gehen davon aus, dass die Nachfrage nach orthopädischen Spezialgeräten mit der Verbreitung von Adipositas-Medikamenten zurückgeht. Wenn die Menschen abnehmen, nimmt die Belastung ihrer Gelenke ab und sie benötigen beispielsweise kein künstliches Kniegelenk mehr. Andererseits können bei ehemals stark übergewichtigen Menschen, die abgenommen haben, leichter Operationen durchgeführt werden, sodass in diesen Fällen die Nachfrage nach Kniegelenkersatz und anderen künstlichen Gelenken steigen könnte.

Auch wenn Medikamente gegen Fettleibigkeit die Lebenserwartung erhöhen, indem sie die Häufigkeit von Diabetes, Nieren- und Herzkrankheiten verringern, werden die Menschen im Alter wahrscheinlich andere medizinische Behandlungen brauchen. Während bei ihnen in jungen Jahren aufgrund ihres Körpergewichts kein künstliches Knie in Frage kommt, brauchen sie es vielleicht im Alter, wenn die Gelenke verschlissen sind.

Versicherer und staatliche Gesundheitsdienstleister werden abwägen müssen, ob die unbestreitbaren Vorteile der GLP-1-Medikamente größer sind als die hohen Kosten und die Tatsache, dass sie dauerhaft eingenommen werden müssen – es gibt Hinweise darauf, dass die Betroffenen zu ihren alten Essgewohnheiten und ihrem Gewicht zurückkehren, sobald sie das Medikament absetzen.

Sicher scheint zu sein, dass dieses neue Medikament eine enorme Wirkung auf die Lebenserwartung und die Lebensqualität hat. Ungeachtet der Debatte über seine Kosten ist es ein wichtiges Mittel zur Behandlung dieser Geißel der modernen Gesellschaft.

