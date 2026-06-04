DAS INVESTMENT: Eltifs wurden regelrecht gehypt, nun gab es jüngst viel Kritik – sogar von der Bafin . Wie blicken Sie auf die Diskussion? Karsten Kührlings: Der Eltif hat als Satellitenbaustein im Portfolio eine klare Berechtigung – gerade, weil es für Privatanleger bisher oft nur wenig regulierte Alternativen gab. Ganz klar muss man aber sagen: Das ist kein Core-Investment. Es ist kein Ersatz für ein Sparkonto, und niemand sollte sein ganzes Geld dort anlegen. Es geht – in unserem Fall – darum, Energieinfrastruktur als Baustein beizumischen. Was mich sorgt: Es gibt Marktteilnehmer mit sehr aggressiver Werbung und hohen Renditeversprechen. Ich hoffe, dass das den Markt nicht kaputt macht, bevor sich die Produkte etabliert haben.

“ Der Eltif hat als Satellitenbaustein im Portfolio eine klare Berechtigung.

Sie haben erst kürzlich Ihren ersten Eltif aufgelegt. Was spricht aus Ihrer Sicht für dieses Fondsvehikel?



Kührlings: Mit dem Eltif können wir Direktinvestments in Energieprojekte als breit diversifiziertes, regulatorisch sauber strukturiertes Produkt darstellen. Die GLS Bank ist in diesem Bereich seit Jahrzehnten und an verschiedensten Stellen der Wertschöpfungskette aktiv – als Eigenkapital- und Fremdkapitalinvestor sowie mit der GLS Beteiligungsgesellschaft, die Windparks entwickelt und betreibt. Der Eltif hat institutionelle Qualität, die nun auch für Privatanleger zugänglich ist. Das gab es so vorher nicht.

Was kommt ins Portfolio?



Kevin Helm: Unser Fokus liegt auf Direktinvestments im Bereich Energieinfrastruktur – hauptsächlich Onshore-Wind- und Solarparks, ergänzt um Batteriespeicher. Wir wollen zunächst mit bestehenden Anlagen starten, die bereits in Betrieb sind, um einen soliden Cashflow aufzubauen. Batteriespeicher kommen hinzu, wenn sie direkt mit den Parks verbunden sind. Reine Speicheranlagen oder andere Infrastruktur wie Umspannwerke sind mittelfristig denkbar, aber nicht die erste Priorität. Was uns wichtig ist: Das ist keine Blackbox. Wir haben eine klare Strategie und eine lange Referenzhistorie in diesem Bereich – nur in einer neuen Hülle.

Gibt es schon erste konkrete Projekte oder Ankäufe für den Fonds?



Kührlings: Wir haben eine gut gefüllte Pipeline und befinden uns bei mehreren Projekten bereits in Exklusivverhandlungen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten mindestens einen Solarpark und einen Windpark kaufen. Wir fangen in Deutschland an, weil wir den Markt seit mehr als 30 Jahren kennen – die Projektierer, die Strukturen, die Abläufe. Danach wollen wir sukzessive ins benachbarte europäische Ausland expandieren und schrittweise auch andere Technologien und Reifegrade einbeziehen. Aber wir beginnen bewusst mit dem Konservativsten: Bestandsparks in Deutschland.

“ Wir fangen in Deutschland an, weil wir den Markt seit mehr als 30 Jahren kennen.

Welche Rendite können Anleger erwarten?



Helm: Wir sprechen von einer mittleren einstelligen Rendite – und das bewusst als Bandbreite, weil Schwankungen möglich sind, etwa durch unterschiedliche Stromerträge aus Wind und Solar. Das ist aber nach Kosten gerechnet. Wir bewegen uns nicht im Private-Equity-Umfeld mit schnellen, hohen Renditen, sondern in einem langfristigen, konstanten Bereich. Dafür ist das Risikoprofil entsprechend abgemildert: Wir haben kaum Baurisiken, weil wir mit Bestandsparks starten, und eine deutlich bessere Kalkulierbarkeit als bei Projekten in der Entwicklungsphase.

Um die Kosten von Eltifs gab es Kontroversen. Wie ist die Kostenstruktur bei Ihrem Produkt?



Helm: Die Gesamtkostenquote beläuft sich in Abhängigkeit von der Anteilsklasse auf 1,17 Prozent bis maximal 2,22 Prozent. Das ist marktüblich und gut vergleichbar mit Immobilienfonds. Vom Aufwand her ist es eben nicht nur klassisches Portfoliomanagement, sondern beinhaltet den gesamten Ankaufsprozess. Das ist enorm aufwendig – in Geld und in Kapazitäten. Unsere Kunden melden uns aber zurück, dass die Kosten kein abschreckender Faktor sind.

Viele Anbieter bleiben – trotz Eltif 2.0 – bei einer höheren Mindestanlagesumme, Sie nicht. Wollen Sie verstärkt an Kleinanleger vertreiben?



Kührlings: Der Anlegerschutz liegt nicht in einer hohen Mindestanlagesumme – das kann sogar kontraproduktiv sein, wenn jemand dann einen zu hohen Portfolioanteil hat. Wir haben uns zum Start für einen Anteilspreis von 100 Euro – in Bezug auf den ersten Ausgabepreis des Fonds – entschieden, um eine flexible Steuerung zu ermöglichen. Aber das bedeutet nicht, dass das für jeden das erste Investment sein sollte. Der Eltif ist regulatorisch als beratungsintensives Produkt ausgelegt, mit klaren Schutzmechanismen. Wir setzen auf Beratung über die GLS Bank und bieten daneben über die GLS Crowd eine digitale Verkaufsplattform mit vollständiger Angemessenheitsprüfung an. Technisch ist der Fonds über Clearstream an die gängigen Plattformen angeschlossen. Ob ein Vertriebspartner ihn aktiv anbietet, liegt letztlich bei den Häusern selbst.

Wie groß soll der Eltif werden?



Kührlings: Ein festes Zielvolumen nennen wir nicht – das ist kein klassisch geschlossenes Produkt, sondern ein auf Dauer angelegtes Vehikel. Aber wir wollen so schnell wie möglich über die 100-Millionen-Marke kommen, weil wir dann die regulatorischen Mindestdiversifikationsregeln erfüllen können. Wie schnell das gelingt, ist schwer zu kalkulieren. Aber das Interesse ist da, das spüren wir sehr deutlich.

Mit dem Themenschwerpunkt erneuerbare Energie haben Sie große Konkurrenz am Markt. Wie wollen Sie sich abheben?



Kührlings: Wenn man sich die Fondskonzepte im Detail anschaut, gibt es schon Unterschiede. Der Erfolg zeigt aber auch, wie attraktiv der Markt ist. Generell glaube ich: Da ist Platz für mehr. Wir machen das seit 35 Jahren – das ist für uns ein Heimspiel. Das Interesse aus dem Markt zeigt uns, dass wir damit richtig liegen.

GLS steht für Nachhaltigkeit – haben Sie den Rückgang des Booms gespürt oder kommen zu Ihnen ohnehin nur Kunden, für die das Thema nicht verhandelbar ist?



Kührlings: Sowohl als auch. Wir mussten uns früher erklären, warum wir so speziell sind. Dann waren plötzlich alle nachhaltig – und jetzt nicht mehr. Wir sind es weiterhin, das hat sich für uns nicht geändert. Selbstverständlich haben auch wir von dem Boom profitiert, der eher marketinggetrieben und oberflächlich war. Und natürlich haben wir dann auch gemerkt, dass manche Anleger, die in dieser Zeit zu uns gekommen sind, vielleicht gar nicht das gesucht haben, was wir anbieten – und wir sie auch nicht wirklich gesucht haben. Was uns aber deutlich von anderen unterscheidet: Wir haben unsere Bestände gehalten. Keine exorbitanten Wachstumszahlen in den vergangenen Jahren, aber auch keine großen Abflüsse. Aktuell nehmen wir aber sehr deutlich wahr, dass das Interesse wieder steigt.

Woran liegt das?



Kührlings: Mit dem, was politisch passiert – Energiesouveränität, Energiesicherheit, die Abhängigkeit Europas von fossilen Energieträgern –, zieht die Nachfrage spürbar an. Nicht mehr dogmatisch oder als Marketingtrend, sondern als echte Auseinandersetzung mit realen Problemen. Die Probleme, die damals den Boom ausgelöst haben, sind ja alle nicht gelöst – sie werden eher größer. Ich bin deshalb sehr zuversichtlich für die nächsten Jahre. Ich hoffe nur, dass die Diskussion sachlicher geführt wird als damals.

Wie sehen Sie die Zukunft des Eltif-Marktes insgesamt?



Helm: Wir sehen im Eltif-Markt weiteres Wachstum – das deckt sich auch mit Einschätzungen von Scope. Aber unser Kernmarkt ist nicht der Eltif an sich, sondern Energieinfrastruktur. Die Hülle passt nur sehr gut zu dem, was wir seit Jahrzehnten machen. Kapital allein reicht aber nicht, man braucht auch das richtige Team und den Marktzugang – und das haben wir.

Über die Interviewten Karsten Kührlings ist seit Gründung im Jahr 2020 Geschäftsführer von GLS Investments, der Investment-Tochter der GLS Bank. Zuvor hat er ab 2013 das Investmentfondsgeschäft der Bank aufgebaut.