GLS-Manager im Interview: Wie Eltifs ins Portfolio passen
DAS INVESTMENT: Eltifs wurden regelrecht gehypt, nun gab es jüngst viel Kritik – sogar von der Bafin. Wie blicken Sie auf die Diskussion?
Karsten Kührlings: Der Eltif hat als Satellitenbaustein im Portfolio eine klare Berechtigung – gerade, weil es für Privatanleger bisher oft nur wenig regulierte Alternativen gab. Ganz klar muss man aber sagen: Das ist kein Core-Investment. Es ist kein Ersatz für ein Sparkonto, und niemand sollte sein ganzes Geld dort anlegen. Es geht – in unserem Fall – darum, Energieinfrastruktur als Baustein beizumischen. Was mich sorgt: Es gibt Marktteilnehmer mit sehr aggressiver Werbung und hohen Renditeversprechen. Ich hoffe, dass das den Markt nicht kaputt macht, bevor sich die Produkte etabliert haben.