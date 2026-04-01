Die Investment-Tochter der GLS Bank bringt einen Eltif auf den Markt. Investiert wird in Energieinfrastruktur wie Wind- und Solarparks.

Die GLS-Bank-Tochter GLS Investment Management startet einen Eltif. Über den GLS Eltif Energieinfrastruktur Fonds (ISIN: LU3000447279) können sowohl private als auch institutionelle Anleger direkt in europäische Wind- und Solarparks im laufenden Betrieb investieren.

Ergänzt werde das Portfolio durch Beteiligungen an Projekten in der Entwicklungs- und Bauphase sowie perspektivisch durch Investments in Netzinfrastruktur und Speichertechnologien. Zudem sei eine Beimischung von Investment-Grade-Anleihen, Erneuerbare-Energien-Aktien und anderen liquiden Assets möglich.

Der Fonds zielt auf langfristige Renditen im mittleren einstelligen Bereich ab und weist laut Anbieter eine geringe Korrelation zu Aktienmärkten auf. Die Projektauswahl erfolgt anhand sozial-ökologischer Kriterien gemäß den GLS-Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen sowie ökonomischer Kennzahlen. Der Fonds ist nach der EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-9-Produkt klassifiziert.

Retail-Anleger können ohne Mindestanlagesumme einsteigen, in der institutionellen Tranche liegt die Untergrenze bei 200.000 Euro. Die Gesamtkostenquote variiert je nach Anteilsklasse zwischen 1,52 und 2,22 Prozent.

Investitionslücke bei erneuerbaren Energien

GLS Investments verweist auf eine erhebliche Investitionslücke im Markt: Allein zur Erreichung der Klimaziele des EU Green Deals klafft laut Europäischer Umweltagentur eine jährliche Lücke von mindestens 406 Milliarden Euro. Mit dem Eltif soll privates Kapital zur Schließung dieser Lücke mobilisiert werden.