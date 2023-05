Interview zum neuen Kinder Perspektivenfonds „Ein Fonds für alle, denen strenge Nachhaltigkeit und Kinderrechte wichtig sind“

Charlotte Siering, Investmentfonds-

Spezialistin bei GLS Investments

Charlotte Siering: Kevin, als Senior Experte für Investmentfonds hast Du den Auflageprozess des Fonds umgesetzt. Wie kam es zu der Zusammenarbeit zwischen „SOS-Kinderdörfer weltweit“ und GLS Investments?

Kevin Helm: „SOS-Kinderdörfer weltweit“ hat im Prinzip das Potenzial des Kapitalmarkts erkannt: Der Markt kann eine nachhaltige und generationengerechtere Zukunft positiv beeinflussen. Die Idee, einen Investmentfonds mit dem Fokus Kinder zu entwickeln, hatte die Kinderhilfsorganisation schon länger. Ende 2020 hat sie sich dann für uns, GLS Investments, als Anlageberaterin des Fonds entschieden, vor allem wegen unseres hohen Nachhaltigkeitsanspruchs.

Finanzwesen und Hilfsorganisation – wie passt das zusammen?

Kevin Helm, Senior Experte für

Investmentfonds bei GLS Investments

Helm: Uns eint die Vision, eine sozial gerechtere und ökologisch nachhaltigere Zukunft für alle zu gestalten. Seit jeher ist es Sinn und Zweck der Arbeit von „SOS-Kinderdörfer weltweit“, Kindern und Familien weltweit neue Perspektiven und Zukunftschancen zu bieten. Wir bei GLS Investments haben uns zum Ziel gesetzt, Geld dorthin zu lenken, wo es am stärksten unter sozial-ökologischen Gesichtspunkten gebraucht wird. Das passt gut zueinander – das haben wir auch in der Zusammenarbeit und bei der Entwicklung des Konzeptes gemerkt.

Wer übernimmt welche Rolle beim Fonds?

Helm: „SOS-Kinderdörfer weltweit“ bringt Erfahrungen aus über 70 Jahren als internationale Kinderhilfsorganisation mit. Wir bringen unsere Expertise in der Entwicklung von Investmentfonds ein, die auf strengen sozial-ökologischen Kriterien im Auswahlprozess beruht. Was speziell die Stärkung von Kinderrechten betrifft, lohnt es sich allerdings noch genauer hinzuschauen und weitere Expertise zu nutzen. Deshalb beraten die Expertinnen und Experten der Kinderhilfsorganisation das GLS Nachhaltigkeitsresearch bei der fokussierten Ausrichtung des neuen Fonds auf Kinderrechte. Für die Beratung erhält „SOS-Kinderdörfer weltweit“ übrigens eine laufende Vergütung, die sich nach dem Volumen des Fonds bemisst. Mit diesem Geld werden die Aktivitäten der Organisation unterstützt, es kommt also zusätzlich direkt dem Wohl von Kindern und Jugendlichen zugute.

Berenice, als Nachhaltigkeitsexpertin hast Du Dich um das Nachhaltigkeitskonzept des Fonds gekümmert. Warum liegt der Fokus des Perspektivenfonds auf Kinderrechten?

Berenice Bruegel,

Nachhaltigkeitsexpertin

bei GLS Investments

Berenice Bruegel: In der gemeinsamen Diskussion mit „SOS Kinderdörfer weltweit“ haben wir herausgefunden, dass es bereits einen Rechtsrahmen für Kinderrechte gibt. So sind in der UN-Kinderrechtskonvention alle Rechte von Kindern niedergeschrieben, die es braucht, damit Kinder sich gesund entwickeln können. Das Dokument betont die eigenen Bedürfnisse und Interessen der Kinder und soll ein Instrument sein, das Staaten verpflichtet, sich aktiv für das Wohl von Kindern einzusetzen. Allerdings wissen wir nicht nur aus den Berichten von „SOS-Kinderdörfer weltweit“, sondern auch aus unseren detaillierten sozial-ökologischen Analysen von Unternehmen, dass Kinderrechte trotz weiträumiger Ratifizierungen der Konventionen häufig missachtet werden.

Besonders die Pandemie hat zu einem Anstieg von Kinderrechtsverletzungen geführt, wie zum Beispiel ausbeuterische und gesundheitsgefährdende Kinderarbeit und zunehmende Kinderarmut. Kinder brauchen besonderen Schutz und Fürsorge, um sich gesund entwickeln und entfalten zu können. Daher haben wir uns auf Basis der UN-Kinderrechtskonvention ein eigenes Konzept überlegt, um das Thema auf den Kapitalmarkt zu übertragen.

Wie habt ihr es denn geschafft, Kinderrechte für Investitionsentscheidungen am Kapitalmarkt sinnvoll zu übersetzen?

Bruegel: Unser Ziel ist es, für das Anlageuniversum des Kinder Perspektivenfonds (ISIN: DE000A3DEBS8) Unternehmen, Projekte und Staaten zu identifizieren, die sich durch ihre wirtschaftlichen Aktivitäten positiv auf die Rechte von Kindern und Jugendlichen auswirken und zugleich unsere strengen sozial-ökologischen Kriterien erfüllen.

Ausgangspunkt ist erst einmal unser GLS Anlageuniversum, das wir auf Basis unserer öffentlich zugänglichen Anlage- und Finanzierungsgrundsätze zusammenstellen. Im Anschluss durchleuchten wir dann die Unternehmen, um herauszufinden, welchen Beitrag sie zur Förderung von Kinderrechten leisten. Einlass ins Anlageuniversum des Perspektivenfonds finden nur die Unternehmen, die sich durch besondere Berücksichtigung von Kinderrechten in ihren unternehmerischen Tätigkeiten auszeichnen, entweder über die Unternehmensführung oder die Produkte und Dienstleistungen.

Um darüber hinaus sicherzustellen, dass Unternehmen im Kinder Perspektivenfonds stets ihren kinderrechtlichen Sorgfaltspflichten nachkommen, werden die Titel im Anlageuniversum dauerhaft und automatisch in Bezug auf Kinderrechtskontroversen überwacht. Falls beispielsweise in einem Unternehmen ein unzulängliches Management der Lieferketten auffällt, wird es konsequent aus dem Universum des Fonds entfernt.

Woher bekommt ihr die ganzen Informationen, die ihr zur Einschätzung benötigt?

Bruegel: Für alle unsere Investitionsentscheidungen ist viel Recherchearbeit notwendig. Für die genannten zusätzlichen Prüfschritte behelfen wir uns teilweise mit externen Daten, partiell müssen wir in der Analyse andere Perspektiven einnehmen. Zum Beispiel nutzen wir auch die Benchmarks des Global Child Forums, um Unternehmen zu identifizieren, die sich beim Thema Kinderrechte auszeichnen. Wenn uns maßgebliche Informationen zur Bewertung fehlen, treten wir mit den Unternehmen direkt in den Kontakt. Das machen wir selbstverständlich auch, wenn Kontroversen auftreten.

In den Kontakt gehen: Für diesen Zweck leitet „SOS-Kinderdörfer weltweit“ den sogenannten Engagement Council, ein Gremium, das als Fürsprecher zur Einhaltung von Kinderrechten in der Wirtschaft agiert. Was macht dieses Gremium genau?

Bruegel: Der Engagement Council ist durch Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Branchen besetzt. Egal ob aus Wirtschaft, Wissenschaft oder der Zivilgesellschaft, alle Mitglieder haben eine besondere Expertise in den Bereichen Kinder- und Menschenrechte und deren Umsetzung innerhalb von Unternehmen. Einerseits berät das Gremium das GLS Nachhaltigkeitsresearch bezüglich der speziell auf das Wohl von Kindern ausgerichteten Nachhaltigkeitskriterien. Andererseits tritt das Gremium im sogenannten „Engagement“ direkt in den Kontakt mit Unternehmen. Ziel ist es, die Sensibilisierung der Gesellschaft hinsichtlich der Bedeutung von Kinderrechten im wirtschaftlichen Kontext zu stärken und die Eigenverantwortung von Unternehmen diesbezüglich einzufordern.

Meine letzte Frage: Für wen eignet sich der Kinder Perspektivenfonds?

Helm: Der Fonds eignet sich für alle Menschen, denen strenge Nachhaltigkeit und die Berücksichtigung von Kinderrechten bei ihrer Geldanlage wichtig sind. Das können sowohl Privatanlegerinnen und -anleger als auch institutionelle Kapitalanlegerinnen und -anleger sein. Kinderrechte sind ein so wichtiges Thema. Wir freuen uns über jeden, der sich dafür interessiert und es durch die eigene Geldanlage auch auf dem Kapitalmarkt platziert.

