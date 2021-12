Glücksspiel BU-Police Versicherungsmakler Helberg schlägt Alarm

Versicherer schätzten ihre Kunden inzwischen so unterschiedlich ein, dass es zum Glücksspiel geworden sei, ob ein Antrag durchgeht oder abgelehnt wird. Das meint zumindest Versicherungsmakler Matthias Helberg. So könne der gleiche Kunde von einem Versicherer abgelehnt, von einem anderen nur mit ausgeklammerter Vorerkrankung angenommen und von einem weiteren Versicherer zu ganz normalen Konditionen versichert werden.„Laien gehen oft zu sorglos vor, dabei kann kaum jemand einschätzen, was aus seinem Antrag wird“, mahnt Helberg weiter. Grundlage für seine Einschätzung seien Erfahrungen aus seinem Berufsalltag. So habe er im vergangenen Jahr mit seinem Team mehrere hundert BU-Anfragen für Kunden bearbeitet.Helbergs Rat: Versicherungskunden sollten vor dem Abschluss einer BU-Police Voranfragen in anonymisierter Form an verschiedene Versicherer gleichzeitig stellen, um ihre Annahme-Chancen zu erhöhen.