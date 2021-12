Harte Zeiten für Zufallsinvestoren Glückstreffer am Aktienmarkt werden schwieriger

Ein Affe mit Dart-Pfeilen kann Fondsmanager am Aktienmarkt schlagen? Nicht wenige denken das noch immer. Also hat sich Wirtschaftsmathematiker und Datenfreund Sven Lehmann von HQ Trust die Sache einmal genauer angesehen. Mit interessanten Erkenntnissen.

Der Affe ist in der Welt der Börsensprüche ja schon eine feste Institution. Wenn er Pfeile auf eine Dart-Scheibe mit Aktien wirft, so heißt es, könne er damit viele Fondsmanager schlagen. Heißt frei übersetzt: Es ist besser, Aktien zufällig auszusuchen als Geld für teure Analysen auszugeben.

An dieser These hangelt sich nun Wirtschaftsmathematiker Sven Lehmann von HQ Trust entlang. Zunächst ermittelte er, wie viele Titel des Aktienindex MSCI All Countries World Index diesen Index geschlagen haben. Die Logik dahinter: Je mehr Titel es sind, desto höher ist die Chance, dass der Affe mit einem Pfeil einen Treffer landet.

Im zweiten Schritt rechnete Lehmann das gleiche auf Branchenebene aus. Also wie viele Titel ihren MSCI-Branchen-Index hinter sich gelassen haben. Und zwar seit 1999.

Lehmanns Erkenntnisse im Überblick: