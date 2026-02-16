Go West? Go Independent! In seiner neuen Kolumne analysiert Sascha Hasterok (Wellington Management) die neue Rolle von Infrastruktur für Investoren.

„Wir wollen nicht die Ersten sein – wir wollen es richtig machen“

Die ersten sechs Wochen des Jahres sind vorbei und auf den ersten Blick wirkt das Kapitalmarktumfeld bemerkenswert konstruktiv. Die Aktienmärkte zeigen sich freundlich, die Volatilität bleibt überschaubar (sieht man einmal vom Rohstoffsektor ab), und mit der absehbaren Neubesetzung an der Spitze der US-Notenbank zeichnet sich geldpolitisch – erstaunlicherweise – fast so etwas wie Kontinuität ab. Auch das globale Wachstum erscheint stabiler, als viele noch vor wenigen Monaten erwartet hätten.



Kurz gesagt: Die Märkte senden Zuversicht. Oder sie haben zumindest gelernt, mit Unsicherheit zu leben.

Doch dieser Eindruck täuscht. Während Investoren Kursniveaus diskutieren und Konjunkturindikatoren analysieren, vollzieht sich im Hintergrund eine geopolitische Verschiebung, die weit über kurzfristige Marktreaktionen hinausgeht.

Venezuela, Grönland, Iran, neue Machtinitiativen aus Washington – die Weltordnung sortiert sich neu. Weg von globaler Abhängigkeit, hin zu regionaler Absicherung und strategischer Autonomie. Staaten sichern sich den Zugriff auf kritische Ressourcen und Infrastruktur – nicht mehr mit diplomatischen Noten, sondern mit harten Ansagen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Lange galt „Go West“ als Chiffre für wirtschaftlichen Fortschritt, politische Stabilität und attraktive Kapitalmarktchancen. Heute stellt sich die Frage anders. Es geht nicht um Himmelsrichtungen. Es geht um Unabhängigkeit. Um Versorgungssicherheit, Resilienz und die Fähigkeit, auch unter Druck handlungsfähig zu bleiben.



„Go Independent“ wird zum Leitmotiv der kommenden Jahre.

Globale Geschäftsmodelle sind nicht mehr automatisch ein Wettbewerbsvorteil. Was gestern als Stärke galt – internationale Verflechtung, globale Lieferketten – kann morgen zum Risiko werden. Venezuela steht für den Wettbewerb um Energieressourcen. Grönland rückt wegen seiner Lage und Rohstoffe ins Visier. Der Iran bleibt Dreh- und Angelpunkt zwischen Energieversorgung und regionaler Machtpolitik. Parallel dazu entstehen neue Bündnisse, die weniger von Effizienz als von Eigeninteresse getrieben sind.



Das bleibt nicht ohne Folgen für Portfolios.

Die Auseinandersetzungen um Energie, Rohstoffe und Transportwege sind kein vorübergehendes Gezänk, sondern ein struktureller Bruch. Dieser Bruch lenkt den Blick auf jene Bereiche, ohne die weder Wachstum noch gesellschaftliche Stabilität dauerhaft funktionieren: Energienetze, Logistik, Wasserversorgung, Kommunikationsinfrastruktur.

Dabei geht es nicht um kurzfristige Investitionsprogramme oder konjunkturelle Stimuli, sondern um strukturelle Weichenstellungen. Ohne leistungsfähige Stromnetze keine Energiewende. Ohne funktionierende Häfen keine Wertschöpfung. Ohne stabile Grundversorgung keine Akzeptanz für Transformation. Die großen politischen Zielbilder – Energiewende, Digitalisierung, strategische Autonomie – stehen und fallen mit diesen Fundamenten.



Für Investoren heißt das: Infrastruktur ist keine Beimischung mehr. Sie wird zur Kernposition.

Viele dieser börsennotierten Unternehmen in diesen Bereichen agieren überwiegend lokal oder regional. Ihre Geschäftsmodelle basieren auf regulierten Rahmenbedingungen oder langfristigen Nutzungsvereinbarungen. Energienetzbetreiber erzielen regulierte Renditen im mittleren einstelligen Prozentbereich – planbar, stabil, auch wenn die Märkte nervös werden. Hafenbetreiber oder Flughafengesellschaften profitieren von geografischen Monopolen und langfristigen Konzessionen. Wasserversorger operieren in hochregulierten Strukturen mit vorhersehbaren Cashflows, die sich kaum an Konjunkturzyklen orientieren.

Diese liquiden Unternehmen sind weniger verwundbar gegenüber geopolitischen Schocks. Das macht sie nicht immun – aber deutlich widerstandsfähiger in einer fragmentierten Welt.

Der geopolitische Wandel erfordert ein Umdenken in der Portfolio-Logik. Die vergangenen Jahrzehnte waren geprägt von Globalisierung, Effizienz und Skalierung. Die kommenden Jahre – außerhalb des Technologiesektors – dürften anderen Mustern folgen: Resilienz schlägt Rendite, Redundanz schlägt Effizienz, regionale Wertschöpfung schlägt globale Lieferketten. Wer Portfolios ausschließlich entlang klassischer Wachstumsnarrative konstruiert, übersieht diese Verschiebung – und damit Chancen.

Börsennotierte Infrastruktur profitiert in diesem Umfeld dreifach. Sie steht im Einklang mit politischen Prioritäten, ist eng mit staatlichen Investitionsprogrammen verknüpft und adressiert reale gesellschaftliche Bedürfnisse. Gleichzeitig liefert sie planbare Cashflows in einem Umfeld, in dem Planbarkeit Mangelware ist.

„Go West“ war lange ein tragfähiges Narrativ. Heute geht es um anderes: um Belastbarkeit, um Kontrolle über kritische Ressourcen, um die Frage, welche Strukturen Volkswirtschaften wirklich tragen. „Go Independent“ ist keine politische Parole, sondern eine Investmentlogik.

Die Unternehmen, die in den kommenden Jahren outperformen, sind nicht diejenigen mit den lautesten Narrativen – sondern die, ohne die nichts läuft. Energienetze. Häfen. Wasserversorger. Sie machen keine Schlagzeilen. Aber sie machen Rendite. Gerade weil sie keine Schlagzeilen machen.