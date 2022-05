Nachhaltige Geldanlage Der Tesla-Effekt

Eine Herausforderung hierbei ist, dass Nachhaltigkeit kein präzise definiertes Konzept ist und man darüber debattieren kann, was nun genau nachhaltig ist – siehe auch die Diskussion um die Einstufung der Kernenergie als nachhaltig in der EU-Taxonomie. Konkret hat sich zu dem Thema in jüngerer Zeit der Tesla-CEO Elon Musk geäußert, der gängige ESG-Ratings als „fundamentally flawed“ bezeichnet hat.

Den grundlegenden mit nachhaltigen angestrebten Wirkungsmechanismus kann man dennoch als Tesla-Effekt bezeichnen. Tesla nutzt seine hohe Marktkapitalisierung – mehr die folgenden zehn Automobilhersteller mit der größten Marktkapitalisierung zusammen, einschließlich Branchen-Schwergewichten wie VW und Toyota – als strategische Waffe. Trotz im Vergleich zu den Wettbewerbern niedrigen operativen Cashflows kann das Unternehmen letztlich beliebige Investitionen tätigen und somit die Automobilindustrie in Richtung Elektromobilität transformieren.

Die gleiche Wirkung wird durch nachhaltiges Anlegen angestrebt. Wenn viele Investoren Aktien von besonders nachhaltige Unternehmen kaufen, treibt das deren Kurse nach oben. Somit sinken deren Kapitalkosten, Kapitalerhöhungen können leichter durchgeführt werden und durch nachhaltige Investitionen wird die Transformation der Ökonomie vorangetrieben – der Tesla-Effekt. Umgekehrt sinkt der Kurs nicht nachhaltiger Unternehmen, wodurch deren Kapitalbeschaffung erschwert wird, was ihre Investitionsmöglichkeiten verschlechtert.