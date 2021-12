Going Public bietet Online-Qualifikations-Check

Berater und Vermittler von Investmentfonds und geschlossenen Fonds können ab sofort einen „Online-Qualifikations-Check“ absolvieren. Der Berliner Ausbildungsanbieter Going Public hat einen entsprechenden Fragebogen auf seine website www.going-public.edu gestellt. Hintergrund ist das derzeit laufende Gesetzgebungsverfahren für die Regulierung der Vermittlung von Kapitalanlagen.„Die Analyse wird stets dem aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens angepasst. Wer freiwillig seine E-Mail angibt, wird von uns automatisch bei wichtigen Änderungen informiert. Allen anderen empfehlen wir eine regelmäßige Überprüfung der eigenen Situation, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können“, so Going Public-Vorstand Wolfgang Kuckertz.Teilnahme und Auswertung sind kostenlos. Falls die Teilnehmer von den Regulierungsvorhaben in punkto Qualifikation betroffen sind, erhalten sie nach dem Test eine individuelle Qualifikationsempfehlung.Der Online-Qualifikations-Check ist Teil einer Informationskampagne des Ausbildungsanbieters zur Regulierung. Going Public betreibt zudem die Website www.regulierung.org