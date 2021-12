Oliver Lepold 27.01.2011 Lesedauer: 2 Minuten

Going Public: Turbo-Kurs für Fachwirte

Der Ausbildungsanbieter Going Public bietet für Berater, die bereits den IHK-Abschluss Fachwirt für Finanzberatung haben, einen Turbo-Kurs zum Bankfachwirt (IHK) in vier Monaten an.