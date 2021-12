Going Public veröffentlicht Lehrbuch zur Sachkundeprüfung

Am 12. Dezember nehmen die Industrie- und Handelskammern (IHK) die erste Sachkundeprüfung nach Paragraf 34f Gewerbeordnung ab. Going Public bietet seit Ende August Intensiv-Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Prüfung. Nun bringt die Akademie auch ein Lehrbuch für angehende „Finanzanlagenfachmänner und -frauen IHK“ heraus.Das Handbuch „Finanzanlagenfachmann/-frau IHK“ enthält auf 500 Seiten neben reinen Produktinformationen und wirtschaftlichem Grundlagenwissen auch Informationen zu rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen sowie zu Formen der Gesprächsführung im Beratungsalltag. Praxisbeispiele begleiten die Leser durch alle Kapitel und stellen den Bezug zur täglichen Beratungs- oder Vermittlungstätigkeit her.Themen sind unter anderem:• Beteiligte des Kapitalverkehrs• Zertifikate, Finanzderivate, Edelmetalle und Diamanten• Die Immobilie als Kapitalanlage• Geschlossene Fonds• Rohstoffe als Basiswert von Kapitalanlagen• Lebensversicherungen als Kapitalanlagen• Zivil- und Vertragsrecht• Finanzmarktrichtlinie (MiFID)• Bankenaufsicht• Gewerbeerlaubnis• Verhaltenspflichten für Finanzanlagenvermittler• Aufzeichnungen und Prüfberichte• Datenschutz und Wettbewerbsrecht• Wie werden Investmentfonds besteuert?• Wie werden Beteiligungen an geschlossenen Fonds besteuert?