Svetlana Kerschner 18.02.2016

Going Public warnt Sachkundeprüfung für § 34i GewO: Übergangsfrist wird verkürzt

Das Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie in deutsches Recht zieht sich in die Länge. Damit verkürze sich die Übergangsfrist, während der Finanzvermittler ihre Sachkunde zur Vermittlung von Immobilienkrediten nachweisen müssen, meint Bildungsanbieter Going Public.