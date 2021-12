Redaktion 18.08.2016 Lesedauer: 1 Minute

Gold Alternative zu klassischen Sparanlagen so beliebt wie nie

Viele Anleger stehen vor diesem Problem: Klassische Sparanlagen werfen wegen der Zinsflaute kaum noch etwas ab, bei Staatsanleihen müssen Investoren zum Teil sogar drauflegen. Gold steht daher hoch im Kurs - auch weil das Edelmetall als sicherer Hafen in unruhigen Zeiten gilt. Das Interesse der Investoren ist so groß wie nie zuvor, das treibt den Preis in die Höhe.