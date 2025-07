Seit der Freigabe des Goldpreises durch die endgültige Trennung der staatlichen Währungen vom Edelmetall am 15. August 1971 erlebte Gold drei Bullenmärkte: in den 1970er-Jahren, in den 2000er-Jahren und in der laufenden Dekade. Der Vergleich dieser drei großen Gold-Bullenmärkte zeigt: Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.

Trotz diverser Unterschiede überwiegen die strukturellen Ähnlichkeiten in den Rahmenbedingungen. In den vergangenen beiden analysierten Dekaden erwies sich Gold inmitten von Inflation, wirtschaftlichen Verwerfungen und Vertrauenskrisen als sicherer Hafen und erzielte enorme Wertzuwächse. Viele der damals vorhandenen Zutaten von negativen Realzinsen über exzessive Geldmengenexpansion bis hin zu geopolitischen Spannungen sind in den 2020er-Jahren erneut vorhanden.

2020er Jahre als dritte goldenen Dekade?

Die bisherigen Entwicklungen stützen die These, dass wir ein Déjà-vu erleben und die 2020er-Jahre zur dritten goldenen Dekade werden könnten. Bereits jetzt hat Gold in sämtlichen Währungen zahlreiche historische Höchststände markiert. Sollte sich der Zyklus analog zu den früheren Dekaden fortsetzen, wäre in der zweiten Hälfte der 2020er-Dekade mit einer nochmals beschleunigten Aufwärtsbewegung zu rechnen, die in einem Gipfel um das Dekadenende münden könnte. Tatsächlich endeten vergangene Bullenmärkte jeweils in einem Überschießen innerhalb von etwa neun Monaten mit einer Preisverdopplung.

Die nachfolgende Tabelle liefert einen aufschlussreichen Vergleich der durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung (CAGR) von Gold, Silber, Minenaktien und Rohstoffen über die 1970er-, 2000er- und 2020er-Jahre, jeweils unterteilt in erste und zweite Hälfte sowie für die Gesamtperiode. Auch wenn die Daten für die zweite Hälfte der 2020er-Dekade naturgemäß unvollständig sind, lassen sich einige interessante Muster erkennen.

CAGR von Gold, Silber, Minenaktien* und Rohstoffe**, in Bullenmarkt-Dekaden, in USD, 12/1969–04/2025

1970er 2000er 2020er 1. Hälfte 2. Hälfte Gesamt*** 1. Hälfte 2. Hälfte Gesamt*** 1. Hälfte 2. Hälfte Gesamt*** Gold 40,66% 21,24% 36,88% 8,78% 20,11% 17,46% 11,63% 93,02% 15,65% Silber 21,66% 44,22% 39,04% 4,68% 16,06% 21,25% 10,58% 35,18% 12,02% Minenaktien 35,82% 3,15% 27,62% 23,78% 13,58% 20,06% 3,25% 170,12% 9,85% Rohstoffe 36,76% 7,57% 21,88% 14,07% -4,00% 6,42% 6,72% -0,61% 6,23%

Quelle: LSEG (per 30.04.2025), Incrementum AG; *BGMI 12/1969–05/1996, HUI 05/1996–. **GSCI Index TR. ***Dekadenbeginn bis zum Hoch.



Gold zeigt sich dabei über alle drei Dekaden hinweg als stabilster Performer. In den 1970er-Jahren erzielte es in der ersten Hälfte ein jährliches Plus von über 40 Prozent, in der zweiten Hälfte immer noch 21 Prozent. In den 2000er-Jahren kehrte sich das Muster leicht um. Hier verlief die zweite Hälfte mit 20 Prozent pro Jahr deutlich dynamischer als die erste mit knapp 9 Prozent pro Jahr.

Gold mit zyklischem Momentum

Besonders auffällig ist die bisherige CAGR-Entwicklung in den 2020er-Jahren: Nach einer annualisierten Rendite von knapp 12 Prozent in der ersten Dekadenhälfte, erzielt Gold in der zweiten Hälfte bislang eine durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von 93 Prozent pro Jahr. Diese außergewöhnliche Dynamik ist einerseits dem noch kurzen Beobachtungszeitraum geschuldet, der statistisch anfälliger für Ausreißer ist. Andererseits lässt sich darin ein klares Zeichen eines zyklischen Momentums erkennen.

Auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass Gold das derzeitige Tempo über den gesamten weiteren Verlauf beibehalten wird, unterstreicht die Entwicklung eindrucksvoll die intakte Aufwärtsdynamik und das wachsende Interesse am Edelmetall.

Silber: Kommt jetzt der Endspurt?

Silber präsentiert sich traditionell als zyklischer Nachzügler mit Hang zu explosiven Endspurts. In den 1970ern fiel die zweite Hälfte mit über 44 Prozent pro Jahr deutlich stärker aus als die erste Hälfte mit 21Prozent pro Jahr. In den 2000er-Jahren zeigte sich ein ähnliches Muster. Auch in der aktuellen Dekade ist bisher eine starke Entwicklung zu beobachten, doch die historischen Parallelen deuten darauf hin, dass sich der dynamische Teil des Zyklus möglicherweise erst anbahnt.

Minensektor mit Comeback

Goldminenaktien gelten als volatilere Hebelvariante des Goldpreises mit teils spektakulären Ausschlägen. In den 1970er-Jahren erzielten Goldminenaktien in der ersten Dekadenhälfte über 35 Prozent pro Jahr, bevor sie in der zweiten Hälfte stark an Dynamik verloren. Auch in den 2000er-Jahren war die erste Hälfte mit knapp 24 Prozent pro Jahr wesentlich stärker als die zweite.

Die 2020er scheinen dieses Muster zunächst zu brechen: Nach einer enttäuschenden ersten Hälfte mit gerade einmal 3,25 Prozent pro Jahr verzeichnet der Minensektor aktuell ein Comeback mit einem annualisierten Plus von über 170 Prozent in der zweiten Dekadenhälfte, was ein starkes Signal für eine Neubewertung ist.

Rohstoffe zyklisch geprägt

Rohstoffe zeigen ein stark zyklisch geprägtes Bild. In den 1970ern brillierten sie in der ersten Hälfte mit über 36 Prozent pro Jahr, getragen von Ölpreisschocks und inflationärem Druck. In den 2000ern war die Entwicklung insgesamt schwächer, wobei die zweite Hälfte durch die Weltfinanzkrise 2007/08 sogar negativ ausfiel und den Rohstoffsuperzyklus jäh beendete.

In den 2020ern verlief die erste Hälfte bislang eher verhalten. Die zweite Hälfte begann – bedingt durch den Trump-Schock – mit einem Minus von 0,61 Prozent pro Jahr mit einem leichten Rücksetzer.

Alternative zum 60/40-Portfolio

Die historische Analyse der vergangenen Bullenmärkte zeigt eindrücklich: Gold, Silber, Minenaktien und Rohstoffe erweisen sich in fragilen makroökonomischen und geopolitischen Phasen als besonders widerstandsfähig. Aus dieser Erkenntnis heraus haben wir im vergangenen Jahr im Report „Das neue Gold-Playbook“ ein weiterentwickeltes 60/40-Portfolio als moderne, robuster strukturierte Alternative zum traditionellen Modell vorgestellt. Ziel war es, den veränderten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen und eine zeitgemäße Allokationsstrategie zu skizzieren.

Im Gegensatz zur traditionellen Aufteilung von 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen berücksichtigt das neue Modell bewusst die veränderte Risikolandschaft und erweitert den Allokationsrahmen um liquide, alternative Vermögenswerte, die nicht beliebig inflationierbar sind: 45 Prozent Aktien, 15 Prozent Anleihen, 15 Prozent Sicherheitsgold, 10 Prozent Performance-Gold, das heißt Silber und Minenaktien, 10 Prozent Rohstoffe sowie 5 Prozent Bitcoin.

Wie sich diese Neugewichtung in der Praxis seit der Veröffentlichung des letztjährigen „In Gold We Trust“-Reports bewährt hat, zeigt ein Blick auf die Performance der vergangenen zwölf Monate im Vergleich zum klassischen 60/40-Portfolio.

Neues Portfolio übertrifft klassisches Pendant

Der Vergleich der beiden Portfolios über den Zeitraum von Mai 2024 bis April 2025 zeigt: Das neue 60/40-Portfolio konnte sich über weite Strecken deutlich besser entwickeln als das klassische Pendant. Nach einem anfänglich verhaltenen Start nahm die Performance des neuen 60/40-Portfolios spürbar an Fahrt auf. Während das klassische 60/40-Portfolio im weiteren Jahresverlauf zunehmend unter Druck geriet, blieb das neue Modell deutlich stabiler und resilienter, insbesondere in den volatilen Marktphasen im laufenden Jahr.

Der über den Betrachtungszeitraum hinweg entstandene Performancevorsprung untermauert die These, dass eine moderne Portfolioarchitektur, die auf Sound-Money-Komponenten und inflationsresiliente Vermögenswerte setzt, dem traditionellen Modell überlegen ist, sowohl im Hinblick auf Stabilität als auch auf Renditepotenzial. Während Gold bereits neue Allzeithochs markiert hat, bewegen sich Silber und Minenaktien noch im Windschatten. Erfahrungsgemäß holen diese jedoch in der späten Zyklusphase auf, was zusätzliches Aufholpotenzial bei Performance-Gold mit sich bringt.

Vor diesem Hintergrund bleibt das im Vorjahr vorgestellte neue 60/40-Portfolio nicht nur aktuell, sondern erweist sich als strategisch durchdachte Antwort auf die Anforderungen eines zunehmend komplexen Marktumfelds. Es vereint Sound-Money-Prinzipien und reflektiert jene Erkenntnis, die sich durch alle Bullenmärkte zieht.

Das historische Muster legt nahe: Die erste Hälfte baut auf, die zweite eskaliert und der Vorhang fällt schließlich mitten im Applaus.