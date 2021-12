Gold: Auf die Dosis kommt es an

Sollte die Weltwirtschaft wieder nachhaltig in Fahrt kommen, werden wohl auch die Staaten ihre Schulden in Relation zum Bruttoinlandsprodukt wieder reduzieren – wodurch sich die Inflationsgefahr verringern dürfte.In diesem Fall könnten auch die Edelmetalle, die in der Industrie gebraucht werden, im Wert schneller steigen als Gold. Im Ansatz sieht man dies bereits bei Silber.Gestiegene Preise allein – in welche Anlage auch immer – taugen kaum als Argument für einen Kauf. Ehe also Anleger dem Reflex nachgeben, sich mit der glänzenden Krisenwährung einzudecken, sollten sie das Für und Wider sorgfältig abwägen – auch unter dem Aspekt, wie viel Gold sie im Depot haben möchten, falls die nächste Krise ausbleibt.Wer sich nach diesen Überlegungen mit einem wohldosierten Goldkauf gegen das Inflationsrisiko absichert, sollte auf jeden Fall Zugriff auf das physische Gold haben – entweder durch den Erwerb von Barrenund Münzen oder durch den Kauf goldgedeckter Investmentfonds.: Gottfried Urban ist Vorstand der Neue Vermögen AG in Traunstein und einer der Experten von www.vermoegensprofis.de . In DAS INVESTMENT.com äußern sich renommierte Vermögensverwalter in regelmäßigen Kolumnen zu aktuellen Finanz- und Kapitalanlagethemen. Lesen Sie weitere Kolumnen von Vermögensverwaltern in unserer Themenrubrik Vermögensverwalter