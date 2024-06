Westliche Anleger hingegen müssen sich dem derzeitigen Aufwärtstrend des Goldes erst noch anschließen. Tatsächlich haben Investoren in Nordamerika und Westeuropa seit Anfang 2023 insgesamt Nettoverkäufe von Münzen, Barren und ETFs getätigt. Die in Deutschland börsennotierten Goldfonds sind jetzt die kleinsten seit fünf Jahren.

Adrian Ash: Westliche Analysten und Händler haben festgestellt, dass die Funktionsweise der Goldpreise durch die starke chinesische Nachfrage auf den Kopf gestellt wurde:Die Zentralbanken, allen voran China, bauen ihre Goldreserven weiter aus, um ihr Portfoliorisiko zu streuen und sich vor den möglichen Auswirkungen westlicher Finanzsanktionen zu schützen, wie sie gegen Russland verhängt wurden. Die Nachfrage der privaten Haushalte in Asien ist stark, angetrieben durch das Wirtschaftswachstum in Indien und Chinas sprunghaft steigende private Investitionen aufgrund der Volatilität des Finanzmarktes.

Ash: Die Nachfrage nach Gold variiert je nach Markt und Zielgruppe. Westliche börsengehandelte Goldfonds werden typischerweise zu etwa 30 Prozent von Fondsmanagern und anderen professionellen Anlegern nachgefragt. Insgesamt sind sie jedoch seit 2022 rückläufig, besonders in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Die Nachfrage nach Münzen und Kleinbarren ist ebenfalls stark gesunken: In Deutschland sank die Nettonachfrage 2023 um 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und halbierte sich im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr erneut.

Und wie sieht es beim Tresorgold aus?

Ash: Die Investitionen in Tresorgold sind weniger sichtbar, da Geschäftsbanken und viele kleinere Konkurrenten keine Daten über die Bestände oder das Engagement ihrer Kunden veröffentlichen. Bei Bullionvault sind die Abflüsse zwar geringer, aber kontinuierlich. Neun von zehn der 100.000 Kunden leben in Nordamerika oder Westeuropa und sind selbstgesteuerte Privatanleger. Sie halten in der Regel etwa 10.000 Euro in sicher gelagerten und versicherten Edelmetallen.

Seit dem Rekordhoch im letzten Sommer haben unsere Benutzer 6 Prozent ihres Goldbestandes liquidiert, während der Wert ihrer Bestände in Euro um 12 Prozent gestiegen ist und einen neuen Rekordwert von über 3,1 Milliarden Euro erreicht hat.

Und auf dem chinesischen Markt?

Ash: Gold ist auf diesem riesigen Markt inmitten der wirtschaftlichen Abschwächung und der Finanzkrise in China zur wichtigsten Anlageform für Fachleute und private Haushalte geworden. Die Metallentnahmen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) beliefen sich im ersten Quartal 2024 auf insgesamt 522 Tonnen. Die Verbrauchernachfrage nach Schmuck, Münzen und kleinen Barren – zuzüglich der Zuflüsse in chinesische börsengehandelte Goldfonds – summierten sich auf nur 330 Tonnen.

Damit bleibt eine Nachfrage von fast 200 Tonnen im Wert von fast 12 Milliarden Euro unberücksichtigt, was größer ist als die Münz- und Barrennachfrage des chinesischen Einzelhandels, der Schmuckverbrauch oder die Zuflüsse in ETFs in diesem Zeitraum.

Wo sind diese 200 Tonnen denn abgeblieben?

Ash: Da die Chinesische Zentralbank keine Ankäufe über das SGE tätigt, sind diese 200 Tonnen höchstwahrscheinlich zur Deckung der Nachfrage nach Tresorgoldprodukten verwendet worden, die online oder über mobile Apps gehandelt werden. Die Chinesische Zentralbank hat ihre App vor mehr als einem Jahrzehnt eingeführt. Inzwischen gibt es auch Goldhandels-Apps auf großen Plattformen wie Ant Fortune, JD.com Finance und Tencent.

Inwiefern unterscheiden sich diese ganzen Anlageformen? Welches sind jeweils die Vor- und Nachteile für private Anleger?

Ash: Es hängt davon ab, warum Anleger in Gold investieren möchten und welche Ziele sie verfolgen. Für diejenigen, die auf einen kurzfristigen Trend spekulieren, könnten CFDs eine Option sein, bieten jedoch ein höheres Risiko aufgrund von Hebelwirkung und potenziellem Verlust.

Goldgedeckte ETCs bieten ein geringeres Spekulationsrisiko und bilden den Goldpreis gut nach, jedoch besitzen auch hier Investoren kein echtes Gold und wahrscheinlich auch nicht Gold-ETC-Anteile, da die Wertpapiere auf einem Treuhandkonto gehalten werden. Münzen und kleine Barren bieten eine haptische Erfahrung, erfordern jedoch Aufwand und Kosten für Kauf, Lagerung, Versicherung und Verkauf.

Können Sie sich vorstellen, dass irgendwann in Zukunft ein anderes Edelmetall Gold ablöst? Lithium oder Kupfer zum Beispiel?

Ash: Manchmal wird behauptet, dass Gold aufgrund seiner geringen industriellen Verwendbarkeit keinen intrinsischen Wert besitzt. Aber das ist ein völliges Missverständnis. Gold war in allen Kulturen und zu allen Zeiten weltweit der höchste Wert. Sein wirtschaftlicher Wert ist sozialer Natur, denn es ist ein Wertaufbewahrungsmittel, auf das die Menschen während der gesamten aufgezeichneten Geschichte und insbesondere in Krisenzeiten zurückgegriffen haben.

Vergleichen Sie dies mit produktiven Rohstoffen wie Rohöl. Der Preis ging während der Corona-Krise im Frühjahr 2020 ins Minus, weil sein Wert – der nur aus seiner produktiven Nützlichkeit resultiert – sich verflüchtigte, als die Weltwirtschaft zusammenbrach. Das Wichtigste ist, dass Gold nicht verschwindet oder sich verändert, wenn man es benutzt, weil es nur durch Besitz und Tausch verwendet wird. Kein anderes Metall, nicht einmal Silber, kann diese einzigartige Eigenschaft aufweisen.

Edelmetallförderung ist mitunter ein dreckiges Geschäft – wie lassen sich bei Edelmetall-Investments Nachhaltigkeitsaspekte (ESG) glaubwürdig integrieren?

Ash: Bullionvault handelt ausschließlich mit Good-Delivery-Edelmetallen, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und unterzieht sich laufenden ESG-Due-Diligence-Prüfungen. Durch die Zusammenarbeit mit der London Bullion Market Association (LBMA) unterstützt das Unternehmen Initiativen zur Legitimierung von Kleinbergbau und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in diesem Bereich.

Inwiefern könnte recyceltes Gold einen Einfluss auf die Anlageform haben?

Ash: Vielleicht in der Zukunft. Bislang hat sich die Branche jedoch weiterhin zu immer besseren ESG-Standards für alle Produkte verpflichtet, und wo Marketeers versucht haben, besondere „grüne“ oder „nachhaltige“ Referenzen zu behaupten, waren die Anleger nicht interessiert.

Das könnte vielleicht darauf hindeuten, dass sich die Anleger nicht für solche Themen interessieren. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass dieses Marketing lediglich verdeutlicht, wie der Markt bereits funktioniert.

Der überwiegende Teil des Anlagegoldes wird bei jedem Kauf und Verkauf recycelt, denn Goldbarren, die in professionellen Tresoren gelagert werden, wie zum Beispiel die großen Barren, die zur Unterlegung von ETF-Anteilen gehalten werden, werden jedes Mal wiederverwendet, wenn sie einen neuen Besitzer finden. Und zwar ohne, dass sie physisch umgewandelt oder gar transportiert werden müssen.

Nachhaltigkeit steht auch im Mittelpunkt der ESG-Standards, die bereits für alles Gold gelten, das durch die größten Raffinerieunternehmen der Branche fließt, die die von der LBMA festgelegten Regeln und Kontrollen erfüllen müssen, wenn sie auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein wollen.

Über den Interviewten:

Adrian Ash ist Director Research beim Edelmetallmarktplatz Bullionvault.