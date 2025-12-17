Das Market Insights Team von MFS Investment Management zu den Entwicklungen in Wirtschaft und Märkten, Industrieländern, Emerging Markets und Anleihen.

Eine Goldmünze zu 31,1 Gramm (Feinunze) kostet aktuell 3.700 Euro: Aus Angst vor Geldentwertung bleibt das Edelmetall gesucht.

Eine Reihe von Notenbanken hat ihre Goldbestände aufgestockt, um unabhängiger vom US-Dollar zu werden. Wegen der unsicheren Weltlage wird Gold immer mehr zum wichtigen sicheren Hafen. Hinzu kommt die spekulative Nachfrage aus Angst vor Geldentwertung. Steigende Goldpreise bei steigenden Aktien sind selten. Ein Grund könnte die Angst vor einer KI-Blase sein.

