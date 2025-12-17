Werte schaffen mit aktivem 360°-Ansatz
Der Goldpreis steigt seit über zwei Jahren
Sicherer Hafen gesucht Steigender Goldpreis, schon seit über zwei Jahren
Eine Reihe von Notenbanken hat ihre Goldbestände aufgestockt, um unabhängiger vom US-Dollar zu werden. Wegen der unsicheren Weltlage wird Gold immer mehr zum wichtigen sicheren Hafen. Hinzu kommt die spekulative Nachfrage aus Angst vor Geldentwertung. Steigende Goldpreise bei steigenden Aktien sind selten. Ein Grund könnte die Angst vor einer KI-Blase sein.
