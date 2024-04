Kostbarer Rohstoff Gold: Das solltest du wissen, bevor du dein Geld in das Edelmetall investierst

Gold ist bei vielen Anlegern äußerst beliebt. Ein Grund dafür: Das Edelmetall gilt als sicherer Hafen, der gerade in Krisenzeiten Schutz vor Inflation bietet. Welche Rolle Gold bei der Energiewende spielt und was du sonst noch über das kostbare Edelmetall wissen solltest, weiß Benjamin Louvet, Head of Commodities bei Ofi Invest Asset Management.

© Christin Jahns mit Canva-KI

Gold hat schon immer eine gewisse Faszination ausgeübt und wird von vielen als sicherer Hafen angesehen. Historisch wird das Edelmetall seit dem 5. Jahrhundert vor Christus verwendet. Es gilt als das kostbarste aller Metalle, obwohl es nicht immer das teuerste oder seltenste war. Platin wird beispielsweise in weitaus geringeren Mengen hergestellt. Seine Eigenschaften machen Gold jedoch zu einem bevorzugten Metall, und seine geringe Verwendung in der Industrie hat es im Wesentlichen zu einer Wertanlage gemacht.

Gold ist korrosions- und oxidationsbeständig und das dehnbarste aller Metalle. Das heißt, es kann stark gedehnt werden, ohne zu brechen. Ein Gramm Gold kann, mit einem Durchmesser von der Dicke eines Haares, auf 165 Meter gestreckt werden. Zudem wird Gold für die Währungssysteme zahlreicher Länder genutzt.

Größte Goldproduzenten weltweit

Die Goldproduktion ist seit fast zehn Jahren relativ stabil und lag nach Angaben des World Gold Council im Jahr 2023 bei 3.644,4 Tonnen. Südafrika war lange Zeit der größte Produzent der Welt, aber der Marktanteil von 62 Prozent im Jahr 1970 ist inzwischen auf 2,55 Prozent im Jahr 2022 zurückgegangen. Die Hauptursache hierfür ist die Erschöpfung der Minen. Heute ist China mit einem Marktanteil von etwas mehr als 10 Prozent der weltweit größte Produzent, gefolgt von Russland und Australien, auf die jeweils etwas mehr als 8 Prozent der Weltproduktion entfallen. Kanada und USA folgen mit 5,36 beziehungsweise 4,76 Prozent.

Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

Das Wichtigste zum Investieren, 3x wöchentlich, direkt in dein E-Mail-Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Durch die Erschließung neuer Vorkommen konnte die Produktion in den vergangenen Jahren stabilisiert werden. Aber neue Goldvorkommen werden immer seltener entdeckt; das letzte große Vorkommen wurde Mitte der 2000er Jahre erschlossen. Die Entdeckungen der vergangenen zehn Jahre machen nur 6 Prozent des gesamten seit 1990 gefundenen Goldes aus. Da es nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) im weltweiten Durchschnitt 17 Jahre dauert, bis eine Lagerstätte in Betrieb genommen wird, kann davon ausgegangen werden, dass die vielversprechendsten Förderquellen bereits in Betrieb sind.

Goldknappheit trotz Förderungsrückgang unwahrscheinlich

Experten gehen davon aus, dass die Produktion aufgrund der Alterung der Minen sehr bald dauerhaft zurückgehen könnte. Die nachgewiesenen Reserven belaufen sich derzeit auf 59.000 Tonnen, und bei der derzeitigen Förderung könnten diese Reserven bis zum Jahr 2040 erschöpft sein!

Das liegt nicht an mangelnden Investitionen in die Exploration. Die Budgets sind zwar heute niedriger als in den 2010er Jahren, aber immer noch hoch. Allein der Goldabbau verschlingt derzeit 46 Prozent der Metallexplorationsbudgets von Bergbauunternehmen.

Investitionen in den Minensektor: Der größte Anteil entfällt auf Gold.

Aus mehreren Gründen ist jedoch trotz des zu erwartenden Rückgangs der Goldförderung eine Goldknappheit auf absehbare Zeit unwahrscheinlich.

Zunächst einmal ist Gold ein nahezu unverwüstliches Metall. Bereits gefördertes Gold bleibt also verfügbar.

Zwar lässt sich ein Teil davon nicht transportieren oder aus anderen Gründen nur schwer zurückgewinnen, aber wir schätzen, dass bereits etwas mehr als 212.000 Tonnen Gold gefördert wurden – genug, um in einen 22-Meter-Würfel zu passen.

Das Recycling von Gold ist daher eine wichtige Ergänzung zur Bergbauproduktion, um ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu gewährleisten. Dieser Prozess hat bereits begonnen: In den vergangenen zehn Jahren betrug der Anteil des recycelten Goldes regelmäßig etwa 25 Prozent des Angebots.

Goldwürfel: Alles Gold der Welt würde in einen 22-Meter-Würfel passen.

Schmuckindustrie ist der Hauptabnehmer von Gold

Es gibt vier Segmente, die den Goldverbrauch stark beeinflussen: die Schmuckindustrie, die Technologiebranche, die Investmentbranche und die Zentralbanken. Die Nachfrage war seit 2015 mit etwa 4.500 Tonnen pro Jahr recht stabil.

Die Schmuckindustrie ist der Hauptabnehmer von Gold, wobei der Marktanteil zwischen 50 und 60 Prozent der weltweiten Nachfrage schwankt. Die Nachfrage in diesem Sektor ist nur geringfügig elastisch gegenüber dem Goldpreis. Das heißt, je höher der Preis, desto mehr sinkt die Nachfrage.

Und: Je besorgter Anleger in einem wirtschaftlich unsicheren Umfeld sind, desto mehr investieren sie in Gold, insbesondere in China und Indien. Dies sind die beiden größten Verbraucherländer, auf die allein fast die Hälfte der weltweiten Nachfrage entfällt.

Die industrielle Nachfrage nach Gold ist im Laufe der Zeit relativ stabil und beträgt zwischen 7 und 8 Prozent der Gesamtnachfrage, das sind zwischen 300 und 340 Tonnen pro Jahr. Allein auf Elektronik und Mikroprozessoren entfallen fast 80 Prozent dieser Nachfrage, wobei Gold wegen seiner sehr hohen Leitfähigkeit und seiner Verformbarkeit verwendet wird.

Aufgrund des geringen Anteils dieses Sektors an der Goldnachfrage hätte jedoch selbst eine erhebliche Konjunkturabschwächung keine großen Auswirkungen. Daher liegt die Goldnachfrage in diesem Sektor im Jahr 2020 trotz der Pandemie bei etwas über 300 Tonnen.

Der Sektor, dessen Anteil an der Nachfrage sich am ehesten ändern dürfte, ist Gold als Geldanlage. Das heißt, der Kauf von Münzen und Barren, die Investition über börsengehandelte Fonds (ETFs) und die Käufe der Zentralbanken. Insgesamt machen die Investitionen je nach Zeitraum zwischen 30 und 40 Prozent der Nachfrage aus. Der Grund für die hohe Volatilität der Investitionsnachfrage hängt von den anderen Anlageklassen ab. Das bedeutet, Gold wird immer mit anderen verfügbaren Anlageprodukten verglichen.

Gold als Geldanlage: Vor- und Nachteile

Gold ist eine Geldanlage unter vielen. Wenn Anleger ihre Allokation vornehmen, wählen sie unter verschiedenen Vermögenswerten aus, die ihnen zur Verfügung stehen. In diesem Wettbewerb hat Gold – wie andere Rohstoffe auch – zunächst einen Nachteil: Im Gegensatz zu Aktien, die eine Dividende ausschütten, Anleihen, die Zinsen zahlen, oder Immobilien, die Mieteinnahmen abwerfen, bietet Gold während des Anlagezeitraums keine Erträge. Aus diesem Grund nimmt das Interesse der Anleger an Gold meistens dann zu, wenn die Erträge aus anderen Anlageklassen tendenziell sinken. Insbesondere gewinnt es an Attraktivität, wenn der risikofreie Zinssatz sinkt.

Es besteht also ein enger Zusammenhang zwischen dem Interesse der Anleger an Gold und der Höhe der Zinssätze. Allerdings spielt auch die Inflation eine Rolle, da sie sich auf die Erträge auswirkt. Infolgedessen verhält sich Gold tendenziell umgekehrt proportional zu den realen Zinssätzen.

Dies ist eine langfristige historische Beziehung, die sich jedoch in letzter Zeit gelockert hat. Denn Gold hat sich seit Beginn der vergangenen geldpolitischen Straffung der Zentralbanken im Jahr 2022 trotz des Anstiegs der Realzinsen sehr gut gehalten.

Dafür gibt es im Wesentlichen drei Erklärungen:

Erstens wird Gold von vielen Anlegern als „sicherer Hafen“ angesehen, also als ein Investment, das in unsicheren Zeiten, seinen Wert bewahrt. Das liegt vor allem daran, dass Gold ein realer Vermögenswert ist und den Anlegern immer einen Restwert bietet, mit dem sie auf bessere Zeiten warten können.

angesehen, also als ein Investment, das in unsicheren Zeiten, seinen Wert bewahrt. Das liegt vor allem daran, dass Gold ein realer Vermögenswert ist und den Anlegern immer einen Restwert bietet, mit dem sie auf bessere Zeiten warten können. Der andere Grund ist der Erwerb einer großen Menge Gold durch die Zentralbanken . In der Vergangenheit mussten die Zentralbanken in den Industrieländern Gold in ihren Tresoren halten, um die Einlösung der umlaufenden Banknoten zu garantieren, bei denen es sich um bloße Schuldscheine handelte, die von den Bürgern gehalten wurden und an den jeweiligen Staat zu zahlen waren. Dann wurde 1976 mit der Unterzeichnung der Jamaika-Vereinbarungen offiziell die seit den Bretton-Woods-Verträgen geltende Konvertierbarkeit von Banknoten in Gold aufgehoben. Dennoch hielten die Zentralbanken Gold vorrätig, um ihre Zahlungsfähigkeit zu sichern.

. In der Vergangenheit mussten die Zentralbanken in den Industrieländern Gold in ihren Tresoren halten, um die Einlösung der umlaufenden Banknoten zu garantieren, bei denen es sich um bloße Schuldscheine handelte, die von den Bürgern gehalten wurden und an den jeweiligen Staat zu zahlen waren. Dann wurde 1976 mit der Unterzeichnung der Jamaika-Vereinbarungen offiziell die seit den Bretton-Woods-Verträgen geltende Konvertierbarkeit von Banknoten in Gold aufgehoben. Dennoch hielten die Zentralbanken Gold vorrätig, um ihre Zahlungsfähigkeit zu sichern. Alles in allem haben die Zentralbanken in den westlichen Ländern ihre Verkäufe eingestellt, während die Zentralbanken in den Schwellenländern ihre Käufe erhöht haben. 2010 hat sich die Situation geändert: Die Zentralbanken haben sich von Nettoverkäufern zu Nettokäufern gewandelt. Dieser Trend hat sich seitdem fortgesetzt. Im Jahr 2019 haben Zentralbanken zwischen 500 und 600 Tonnen pro Jahr verkauft und mehr als 600 Tonnen pro Jahr gekauft.

Damit wurden die Zentralbanken zu wichtigen Akteuren auf dem Markt, und ihre Haltung gegenüber Gold muss bei der Bewertung des mittelfristigen Potenzials von Gold berücksichtigt werden.

Was ist mit der Energiewende?

Die Energiewende, die die Welt nach dem Pariser Abkommen von 2015 eingeleitet hat, besteht darin, fossile Brennstoffe durch Technologien zu ersetzen, die die umweltschädlichen CO₂-Emissionen bis 2050 auf null senken sollen. Um dies zu erreichen, setzt die Welt vor allem auf die Entwicklung erneuerbarer Energien, allen voran Wind- und Solarenergie, und auf die Elektrifizierung, insbesondere im Bereich der Mobilität.

Für diesen Wandel werden große Mengen an Metallen benötigt, um Windturbinen, Sonnenkollektoren und Elektroautos zu bauen. Der französische Think-Tank CNRS schätzt, dass die Welt in den kommenden 30 Jahren so viele Industriemetalle fördern muss wie seit Beginn der Menschheitsgeschichte.

Die Energiewende hat jedoch kaum Auswirkungen auf Gold. Da es sehr teuer ist, wird Gold im Allgemeinen nur in sehr wenigen industriellen Anwendungen eingesetzt. In kohlenstoffarmen Technologien wird es derzeit nicht verwendet. Aber das könnte sich ändern.

Der World Gold Council berichtet, dass Photovoltaik-Paneele, bei denen Gold zur Leistungssteigerung eingesetzt wird, in Planung sind. In anderen Projekten wird versucht, Gold für die passive Klimatisierung einzusetzen, zum Beispiel in Form von Goldplättchen, die, in Fensterscheiben eingeschlossen, durch elektrischen Strom so gelenkt werden können, dass sie Sonnenstrahlen blockieren oder durchlassen.

Diese Technologien befinden sich jedoch noch im Entwicklungsstadium und werden wahrscheinlich erst in einigen Jahren einen größeren Einfluss auf den Goldmarkt haben.

Über den Autor

Benjamin Louvet ist seit Oktober 2015 bei Ofi Invest Asset Management als Head of Commodities tätig. Zuvor war er stellvertretender Geschäftsführer des Vermögensverwalters Prim Finance, das er 2002 gründete und bei der er Leiter des Front Office und des Researchs war.