Der Goldpreis brach diese Woche um über 5 Prozent ein. Sieben Faktoren zeigen, warum das Edelmetall riskanter ist als sein Ruf und welche Mechanismen den Absturz befeuerten.

Wer Gold kauft, sucht oft Sicherheit. Doch Sicherheit ist relativ – das mussten Anleger diese Woche schmerzhaft lernen. Innerhalb von Stunden verlor das Edelmetall mehr als 5 Prozent seines Wertes. Für ein Investment, das als Stabilitätsanker gilt, eine ungewöhnlich heftige Bewegung.

Sieben Faktoren erklären, warum Gold deutlich volatiler und riskanter ist, als sein Ruf vermuten lässt.

1. Die Illusion der garantierten Wertsteigerung

Trotz des Einbruchs von über 5 Prozent am 21. Oktober liegt Gold 2025 immer noch mit mehr als 55 Prozent im Plus – eine Rally, die viele zur Annahme verleitete, es könne nur aufwärts gehen. Doch die Realität sieht anders aus.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt mehrjährige Verlustphasen: Nach dem Höhepunkt 2011 durchlebte Gold eine Durststrecke bis 2015, in der die Preise um bis zu 45 Prozent einbrachen. Es folgten Jahre der Stagnation, bevor der jüngste Aufwärtstrend begann.

Auch extreme Tagesverluste kommen vor. Im April 2013 sackte der Goldpreis an einem Tag um 9 Prozent ab – der größte Einbruch seit den 1980er-Jahren. Im August 2020 verlor Gold nach einem Rekordlauf rund 5 Prozent an einem Tag. Der aktuelle Crash reiht sich in diese Serie ein und zeigt: Gold kann über Jahre hinweg stagnieren oder an Wert verlieren.

2. Liquidität ermöglicht schnelle Positionsauflösungen

Der Goldmarkt gehört zu den größten Finanzmärkten weltweit. Täglich fließen rund 160 Milliarden US-Dollar durch den Handel mit Gold und Goldderivaten. Diese massive Liquidität hat eine Kehrseite: Gewinnmitnahmen lassen sich blitzschnell umsetzen.

An den Terminbörsen und über ETFs können Investoren ihre Positionen in Sekunden glattstellen. Nach einer längeren Aufwärtsbewegung wächst der Anreiz, Gewinne zu realisieren. Die hohe Liquidität macht solche Verkaufswellen besonders effizient – und drückt entsprechend stark auf den Preis.

3. Technisches Rebalancing erzwingt Verkäufe

Große Vermögensverwalter und institutionelle Anleger arbeiten mit festen Portfoliostrukturen. Oft schreiben ihre Anlagerichtlinien vor, dass Gold zwischen 5 und 10 Prozent des Gesamtvermögens ausmachen soll.

Steigt Gold deutlich, gerät diese Gewichtung aus dem Gleichgewicht. Ein Fonds, der ursprünglich 7 Prozent in Gold investiert hatte, hält nach einem starken Preisanstieg plötzlich 12 oder 15 Prozent. Die Compliance-Vorgaben zwingen dann zum Verkauf – völlig unabhängig davon, ob das Management Gold für über- oder unterbewertet hält.

Diese strukturellen Verkäufe haben nichts mit Marktstimmung zu tun. Sie folgen schlicht dem Risikomanagement. Doch ihre Wirkung auf den Preis ist real.

4. Neue Anleger unterschätzen Schwankungen

Der starke Anstieg in 2025 zog zahlreiche Erstinvestoren an. Viele kauften Gold, weil sie andere Anlagen für riskanter hielten. Doch mit dem aktuellen Einbruch machen sie eine überraschende Erfahrung: Auch vermeintlich sichere Häfen schwanken.

Bereits vor dem Kursrutsch warnten einige Analysten. Renaissance Macro Research hatte öffentlich erklärt, dass Gold Preisniveaus erreicht habe, die sich nicht nachhaltig halten lassen. Die Warnung: Klassische Trendfolge-Strategien würden zu träge reagieren, um Verluste zu begrenzen.

Viele dieser neuen Anleger haben keine Erfahrung mit Korrekturen am Goldmarkt. Die psychologische Belastung führt häufig zu übereilten Verkäufen, die den Abwärtsdruck verstärken. Angst ist ein schlechter Ratgeber – aber ein häufiger.

5. Strategielosigkeit wird zum Problem

Die meisten Privatanleger kaufen Gold aus einem diffusen Sicherheitsbedürfnis heraus. Konkrete Strategien fehlen oft: Ab welchem Gewinn wird verkauft? Bei welchem Verlust erfolgt der Ausstieg? Gibt es Regeln für Teilverkäufe?

Ohne solche Leitplanken neigen Anleger dazu, an ihren Positionen festzuhalten – egal was passiert. Diese Passivität kann teuer werden. Der aktuelle Einbruch zeigt: Wer keine Exit-Strategie hat, trifft Entscheidungen unter Stress. Und die fallen selten optimal aus.

Eine klare Strategie mit definierten Schwellenwerten und Handlungsregeln schützt vor emotionalen Kurzschlussreaktionen. Doch die wenigsten Goldanleger verfügen darüber.

6. Hebelprodukte verstärken Abwärtsbewegungen

Viele Anleger setzen nicht direkt auf physisches Gold, sondern auf Terminkontrakte oder andere Derivate. Diese Produkte ermöglichen Investments mit Fremdkapital – der sogenannte Hebel vervielfacht Gewinne, aber auch Verluste.

Fällt der Goldpreis, fordern Broker zusätzliche Sicherheitsleistungen von diesen Anlegern. Können sie diese nicht erbringen, schließen die Broker die Positionen zwangsweise. Diese erzwungenen Verkäufe drücken den Preis weiter nach unten, was wiederum weitere Sicherheitsforderungen auslöst.

Es entsteht eine Abwärtsspirale: Jeder Preisrückgang erzwingt weitere Verkäufe, die den Preis noch stärker fallen lassen. Die fundamentalen Aussichten für Gold spielen dabei keine Rolle mehr. Die technische Mechanik übernimmt die Kontrolle.

7. Computer handeln nach Mustern, nicht nach Fundamentaldaten

Algorithmen dominieren heute den Goldhandel. Diese Systeme reagieren auf Chartmuster, Preisschwellen und statistische Korrelationen – nicht auf wirtschaftliche Analysen oder geopolitische Einschätzungen.

Durchbricht der Goldpreis bestimmte Marken, lösen diese Algorithmen automatisch Verkaufsorders aus. Das geschieht in Millisekunden und über große Volumina. Auch Korrelationen zu anderen Märkten spielen eine Rolle: Bewegt sich der Dollar oder fallen Aktienmärkte, reagieren die Algorithmen entsprechend.

Diese automatisierten Systeme können aus moderaten Rücksetzern binnen Minuten scharfe Einbrüche machen. Besonders an den Terminmärkten verstärken sie jede Bewegung erheblich. Was als technische Korrektur beginnt, kann durch Algorithmen zum Crash werden.

Was bleibt: Gold braucht klare Regeln

Die jüngsten Ereignisse ändern nichts an den strukturellen Argumenten für Gold: Zentralbanken kaufen weiter große Mengen. Gold-ETFs verzeichnen Zuflüsse. Geopolitische Spannungen bleiben hoch, ebenso die Verschuldung vieler Staaten.

Doch trotz dieser Unterstützung liegt der Fokus nun auf einer anderen Erkenntnis: Gold schwankt. Der US-Dollar hat zuletzt wieder an Stärke gewonnen, was Gold belastet. Auch Platin und Silber verloren am selben Tag deutlich – Platin um 6,9 Prozent, Silber um 7,2 Prozent.

Besonders hart traf es die Aktienkurse von Goldproduzenten. Newmont, einer der größten Goldminenbetreiber weltweit, verlor 9 Prozent und wurde zum schwächsten Wert im S&P 500. Der Vaneck Gold Miners ETF gab 9,9 Prozent ab. Diese Titel, die über Jahre hinweg als stabil galten, zeigen mittlerweile Volatilitätsmuster wie Krypto-Aktien.

Trotz des Rückschlags notiert Gold in 2025 immer noch über 55 Prozent im Plus. Die langfristigen Argumente für eine Beimischung im Portfolio bleiben bestehen. Doch die Lektion ist klar: Gold ersetzt keine durchdachte Anlagestrategie. Wer es hält, braucht klare Regeln für Gewichtung, Umschichtungen und Ausstiegspunkte. Als Baustein zur Risikostreuung funktioniert Gold – als Garantie für Wertstabilität nicht.