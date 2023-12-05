Finanzexperte Jan Viebig
Wie sinnvoll ist Gold im Portfolio?
Es gibt wohl keine Vermögensklasse, über die Anleger so leidenschaftlich streiten können wie über Gold. Vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und der Furcht vor einer Entwertung von Papiergeld ist das Edelmetall ein gern gesuchtes Refugium. Gold hat allerdings einen großen Nachteil für die Geldanlage: Es bringt keine Dividenden wie Aktien und keine Zinsen wie eine Anleihe. Es sind also andere Gründe, die dazu führen, Gold in einem Portfolio zu halten: Zum einen die Hoffnung auf einen künftigen Anstieg des Goldpreises, zum anderen die diversifizierende Wirkung.