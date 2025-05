Weshalb Gold weiterhin aussichtsreich bleibt

Seit Jahresbeginn hat das Edelmetall bereits 40-mal einen neuen Höchststand erreicht und damit noch häufiger als im gesamten Vorjahr. In Dollar gerechnet ist der Preis in diesem Zeitraum trotz der jüngsten Korrektur bereits um fast ein Viertel gestiegen. Aber auch Anleger aus dem Euroraum sind in diesem Jahr mit Goldinvestments gut gefahren. Sie können seit dem Jahreswechsel einen Wertzuwachs von circa 13 Prozent verbuchen.

Der Vergleich der Preisentwicklung in Dollar und Euro zeigt bereits den ersten Grund für die diesjährige Goldrallye: die Schwäche des US-Dollars. Der Greenback hat seit dem Jahresanfang rund 8 Prozent verloren und korreliert erfahrungsgemäß meist negativ mit dem Goldpreis.

Hohe Nachfrage nach Anlagegold

Neben Zentralbanken und der Schmuckindustrie sind es vor allem Finanzinvestoren, die große Mengen Gold kaufen. Dabei handelt es sich insbesondere um goldgedeckte ETFs. Gerade diese Gruppe von Goldanlegern hat die jüngste Rallye angetrieben. Nach Angaben des World Gold Council haben vor allem börsengehandelte Goldfonds die Nachfrage nach Anlagegold im ersten Quartal des laufenden Jahres auf 552 Tonnen nach oben getrieben. Das entspricht etwa einer Verdoppelung im Jahresvergleich und dem höchsten Wert seit drei Jahren.

Eigentlich agieren vor allem ETF-Investoren sehr zinssensitiv. Seit dem Einfrieren der russischen Auslandsguthaben hat sich dieses Verhalten jedoch grundlegend geändert. Bis zum Frühjahr 2022 entwickelte sich der Goldpreis weitgehend parallel zur Rendite inflationsgeschützter US-Staatsanleihen.

Seitdem ist die Rendite inflationsgeschützter US-Staatsanleihen von rund -1 auf +2 Prozent gestiegen. Und was macht das zinslose Gold? Es klettert von Rekord zu Rekord. Offensichtlich fragen die Anleger nach dem Motto „Safty first“ Gold nach, egal wie hoch die Opportunitätskosten ausfallen. Es ist davon auszugehen, dass die extrem erratische Politik der Trump-Administration weiterhin für hohe Unsicherheit sorgen wird und Investoren auch in Zukunft sichere Häfen ansteuern werden. Dass der US-Dollar beziehungsweise US-Staatsanleihen diese Funktion erfüllen, wird zunehmend in Frage gestellt.

Von Anfang 2022 bis Ende 2024 waren es jedoch vor allem die Käufe der Zentralbanken, die den Goldpreis nach oben trieben. Seit dem Einfrieren der russischen Auslandsguthaben durch die USA und die EU nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine haben diese, allen voran die People's Bank of China, massiv Gold gekauft. Ziel ist es offensichtlich, sich dem Einfluss des Dollars zu entziehen. Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat dieses Bestreben noch verstärkt.

Zerrüttete US-Staatsfinanzen unterstützen Goldpreis

Auch das Misstrauen gegenüber der hohen Staatsverschuldung der USA dürfte eine Rolle spielen. US-Präsident Donald Trump muss erst noch beweisen, dass er die angekündigten Steuersenkungen durch Einsparungen und nicht durch noch mehr Schulden finanzieren kann. Hier sind zumindest erhebliche Zweifel angebracht.

Auf eine Unterstützung durch eine brummende Konjunktur und damit verbunden höheren Steuereinnahmen, kann die US-Regierung wohl kaum hoffen. Vielmehr ist in den vergangenen Wochen die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die USA in eine Rezession abrutschen. Steigt die Verschuldung Washingtons weiter an, dürfte dies den Dollar weiter schwächen und umgekehrt den Goldpreis stützen.

Die chinesische Zentralbank hat die staatlichen Banken bereits aufgefordert, ihre Dollar-Käufe zu reduzieren. Gleichzeitig wurde ein Pilotprogramm gestartet, das erstmals Versicherern den Kauf von Gold erlaubt. Auch Privatanleger in China scheinen Gold als sicheren Hafen ins Visier zu nehmen. Die Immobilienkrise ist noch nicht ausgestanden und die Aktienmärkte zeigen sich weiterhin fragil. Da gibt es kaum eine Alternative zu Gold. Aber auch Privatanleger aus anderen Schwellenländern kaufen weiterhin Gold.

Hohe Nachfrage der Schmuckindustrie

Die größte Nachfrage nach dem Edelmetall kommt seit Jahren aus der Goldschmiedebranche. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Gold in Schwellenländern wie Indien oder China eine ganz andere Funktion erfüllt als in westlichen Ländern. Goldschmuck wie massive Armbänder dienen hier in erster Linie als Wertaufbewahrungsmittel – zum Beispiel als Mitgift. Interessanterweise entsprechen die Herstellungskosten für Goldschmuck in Asien in etwa denen für die Prägung von Münzen oder Barren.

Die Nachfrage der Schmuckindustrie hat sich nach einem Einbruch im Corona-Jahr 2020 wieder auf hohem Niveau stabilisiert. Sie macht mit gut 2.000 Tonnen pro Jahr fast die Hälfte der Gesamtnachfrage aus. Allerdings hat sich die Schmuckindustrie zuletzt angesichts der rekordhohen Preise ein wenig zurückgehalten. Doch die Käufe der Notenbanken und der ETFs dürften dies künftig überkompensieren, zumindest so lange die erratische Politik von US-Präsident Donald Trump die Welt in Atem hält.

Über den Autor:

Reinhard Pfingsten ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker und arbeitet seit September 2023 als Investmentchef (Chief Investment Officer) bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank.