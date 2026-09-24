Investmentchef Daniel Kerbach
Wieso ein neuer Goldstandard entsteht
Daniel Kerbach
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Für Daniel Kerbach lautet die entscheidende Frage der kommenden Jahre nicht, ob Gold in ein Portfolio gehört – sondern in welcher Größenordnung. Warum er das so sieht.
Gold hat in den vergangenen Monaten Höchststände erklommen, die noch vor wenigen Jahren als kaum vorstellbar galten. Für viele Beobachter ist das ein spätzyklisches Phänomen. Sie sehen in der Kursentwicklung einen reflexartigen Schutz angesichts geopolitischer Unsicherheiten.
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