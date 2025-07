Die Party ist noch in vollem Gange, doch die ersten Gäste verlassen bereits das Fest. Während Gold weiter auf Rekordjagd geht und bei über 2.600 US-Dollar je Unze notiert, ziehen sich ausgerechnet einige der namhaften Vermögensverwalter allmählich aus dem Edelmetall zurück. Ihr Argument: Was jahrelang als sichere Bank galt, ist inzwischen schlicht zu teuer geworden. Die Fondsmanager von Nikko Asset Management, J.P. Morgan AM und Metzler AM warnen vor einer Überhitzung und suchen nach Alternativen.

Der Wendepunkt von 2022

Die aktuelle Goldeuphorie hat ihre Wurzeln in einem dramatischen geopolitischen Ereignis: dem Einfrieren der russischen Devisenreserven im Jahr 2022 nach dem Überfall auf die Ukraine. „Seit diesem Ereignis hat sich die Goldnachfrage der Zentralbanken signifikant erhöht“, analysieren die Experten von Metzler Asset Management. Dabei sind es insbesondere die Notenbanken aus den Schwellenländern, die ihre Reservestrategien neu justieren.

Was folgte, war ein Paradigmenwechsel in der globalen Währungsarchitektur. Das Misstrauen gegenüber dem US-Dollar wuchs, und mit ihm das Bedürfnis nach geldpolitischer Autonomie. Gold wurde zur strategischen Reserve – nicht mehr nur Krisenwährung, sondern zunehmend Baustein einer neuen Weltordnung.

Wenn Erfolg zum Problem wird

Doch genau dieser Erfolg bereitet den Profis nun Kopfschmerzen. „Der jüngste Anstieg des Goldpreises ist beeindruckend“, räumen die Strategen von J.P. Morgan Asset Management ein, warnen aber: „Gold ist sehr volatil, generiert keine Einkünfte, weist als Inflationsschutz eine wechselhafte Bilanz auf und hat in der Vergangenheit lange Phasen der Stagnation durchlebt.“

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Seit Jahresbeginn legte Gold um etwa 30 Prozent zu, in den vergangenen fünf Jahren sogar um über 80 Prozent. Diese Performance übertraf nahezu alle anderen Anlageklassen – und macht das Edelmetall aus Sicht der Vermögensverwalter teuer.

Strategen drehen den Kurs

Besonders deutlich wird der Meinungswandel bei Nikko Asset Management. „In den vergangenen anderthalb Jahren haben wir Gold zur Absicherung bevorzugt eingesetzt“, erklären die Experten. „Inzwischen aber ist der Preis des Edelmetalls auf ein Niveau gestiegen, das als teuer gelten kann.“

Die Folge: Das Multi-Asset-Team hat begonnen, seine Gold-Einschätzung zu senken und die strategische Vermögensallokation anzupassen. Nun rücken Hochzinsanleihen in den Fokus, die nach Einschätzung der Analysten von Handelsabkommen und baldigen Steuersenkungen profitieren dürften.

Neue Marktlogik etabliert sich

Dabei hat sich die traditionelle Logik grundlegend gewandelt. Früher bewegte sich der Goldpreis meist invers zu den Realzinsen: Steigende Zinsen bedeuteten fallende Goldpreise, da das Edelmetall keine laufenden Erträge abwirft. Diese Regel gilt nicht mehr.

„Die reale Rendite inflationsgeschützter US-Staatsanleihen hat sich zuletzt zwar stabilisiert, aber der gleichzeitige Anstieg des Goldpreises zeigt: Das historisch zu beobachtende inverse Verhältnis besteht nicht mehr“, stellen die Metzler-Analysten Nicolai Austein und Edgar Walk fest. Anleger preisen zunehmend politische Risiken ein – auch angesichts einer US-Regierung, die offen das strategische Ziel einer Dollar-Abwertung verfolgt.

Warnsignale mehren sich

Trotz der fundamentalen Stärken mehren sich die technischen Warnsignale „einer kurzfristigen Überhitzung“, so die Metzler-Experten. Ein temporärer Kursrücksetzer wäre nicht nur technisch gesund, sondern könnte strategisch zum Auf- und Ausbau entsprechender Positionen genutzt werden.

Die J.P.-Morgan-Strategen sehen die Entwicklung differenziert: „Obwohl die aktuelle Entwicklung von Gold seine Position als Absicherung gegen geopolitische Risiken im Portfolio stärkt, sind wir der Meinung, dass Gold am besten in Kombination mit anderen einkommensgenerierenden Sachwerten als Teil eines gut diversifizierten Portfolios funktioniert.“

Alternativen im Fokus

Während Gold seinen Glanz zumindest ein Stück weit zu verlieren scheint, rücken andere Investments in den Fokus. Nikko Asset Management bevorzugt bei den Anleihen „Australien als Übergewichtung in der Duration, da es unter den Industrieländern die größte Verbindung zu China hat“. Die Begründung: Während Handelsabkommen für die Verbündeten der USA zustande kommen dürften, könnte China mit höheren Zöllen konfrontiert werden.

Auch die Zinspolitik spielt eine Rolle. Eine Reihe von Zentralbanken dürfte angesichts des Risikos einer Wachstumsverlangsamung ihre Lockerungspolitik fortsetzen – darunter die EZB, die Bank of England, die Reserve Bank of Australia und die Fed.

Für Anleger bedeutet das: Gold bleibt wichtig, aber nicht mehr alternativlos.