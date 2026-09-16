6,9 Milliarden Euro flossen im August in europäische Gold-ETCs, der höchste Monatswert der vergangenen zehn Jahre. Das geht aus einem aktuellen Report von Morningstar hervor. Nach Einschätzung des Analysehauses ist das ein Zeichen dafür, dass sich Anleger zunehmend um Inflationsdruck und Risiken für den Konjunkturausblick sorgen. Der World Gold Council kommt für den globalen Markt auf noch größere Dimensionen: 18 Milliarden US-Dollar Zufluss in Gold-ETFs weltweit, davon 7,9 Milliarden US-Dollar allein in Europa.
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