Fondsmarathon Die zehn besten Goldaktienfonds über 15 Jahre

Gold ist wieder in aller Munde. Der Goldpreis hat sich von seinem diesjährigen Tiefstand im Oktober, als er auf 1.810 US-Dollar einknickte, deutlich erholt. Aktuell liegt er bei 2.041 US-Dollar und nähert sich seinem Rekordhoch von 2.080 US-Dollar, das er im Sommer 2020 erreichte.

Die Rolle von Nachfrage, Dollar und Konjunktur

Gold hat einen besonderen Status als Anlageklasse. Es wird als ein sicherer Hafen angesehen, der vor politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen schützt. Das hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt, als zwei Ereignisse die Goldnachfrage beflügelten: der Angriff der Hamas auf Israel und die Aussicht auf eine Zinswende. „Die Edelmetalle feiern gerade ein beeindruckendes Comeback. Das liegt nicht nur an der Nachfrage, sondern vor allem am aktuell schwächeren Dollar“, kommentiert Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Da Gold in US-Dollar gehandelt wird, müssen Anleger in anderen Währungen den Wechselkurs berücksichtigen, wenn sie Gold kaufen oder verkaufen wollen. Wird der Greenback schwächer, wird Gold für sie billiger, da sie weniger US-Dollar für die gleiche Menge Gold benötigen. Im umgekehrten Fall, wenn der US-Dollar stärker wird, wird Gold für sie teurer, da sie mehr Dollar für die gleiche Menge des gelben Edelmetalls benötigen.

Der Wechselkurs ist jedoch nur einer von vielen Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die umgekehrte Beziehung zwischen dem Wert des US-Dollars und dem Goldpreis. Wenn der Dollar fällt, tendiert der Goldpreis zu steigen und umgekehrt. Diese Dynamik ergibt sich aus dem Verhalten der Anleger, die in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder Inflation verstärkt in Gold investieren, um ihr Vermögen zu schützen. Ein schwächerer Dollar kann als Indikator für Unsicherheit interpretiert werden, was die Nachfrage nach Gold zusätzlich stimuliert.

Die Aussichten für den Goldpreis

Wie wird sich der Goldpreis weiterentwickeln? Das hängt kurzfristig vor allem von den Konjunktur- und Inflationserwartungen ab. Marktbeobachter verweisen auf die heute (29. November 2023) anstehenden Zahlen zum Wachstum der US-Wirtschaft und die neuen Inflationsdaten, die am Donnerstag (30. November 2023) veröffentlicht werden sollen. Je höher die Aussicht auf Zinssenkungen, desto eher kann sich der Gold-Höhenflug fortsetzen. Der Anstieg des Goldpreises unterstreicht die Markterwartungen auf schwächere Konjunkturdaten, heißt es von der Deka-Bank.

Eine weitere Perspektive für den Goldpreis bietet der Trend zur Entdollarisierung. Dieser bezeichnet die Abkehr von der US-Währung als globale Reservewährung. Dieser Trend zeigt sich deutlich in den Maßnahmen großer Volkswirtschaften wie Russland und China, die ihre Goldbestände in den zurückliegenden Jahren erheblich aufgestockt haben. Fondsmanager Ned Naylor-Leyland bei Jupiter Asset Management verweist darauf, dass Gold eine wichtige Rolle im neuen globalen Währungssystem spielen könnte. „Anders als Fiatwährungen ist Gold nicht den Launen der Zentralbanken oder den Unwägbarkeiten von Konjunkturzyklen ausgesetzt, sodass seine Knappheit, Dauerhaftigkeit und allgemeine Akzeptanz seine Beständigkeit als monetärer Vermögenswert gewährleisten“, so Leyland.

Gold als Inflationsschutz: Ein Blick auf die vergangenen 50 Jahre

In den zurückliegenden 50 Jahren haben sich der Goldpreis und die Kaufkraft des Edelmetalls als wirksamer Inflationsschutz erwiesen. Seit der Loslösung des US-Dollars vom Gold Anfang der 1970er Jahre und der damit verbundenen Befreiung des Goldpreises von direkter politischer Einflussnahme stieg der Goldpreis um durchschnittlich rund acht Prozent pro Jahr. Diese langfristige Entwicklung unterstreicht die Attraktivität von Gold als langfristiger Werterhalt.

Für risikofreudige Anleger bietet sich die Möglichkeit, auf steigende Goldpreise zu setzen, indem sie in Unternehmen investieren, die das Edelmetall fördern. Dabei ist zu beachten, dass neben dem Goldpreis auch andere Faktoren wie Produktions- und Erschließungskosten, Managemententscheidungen, Zinsniveau und Wechselkurse in die Bewertung einfließen. Goldproduzenten haben den Vorteil, dass sie grosszügige Dividenden ausschütten und teilweise massiv eigene Aktien zurückkaufen.

Aktien von Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und laufenden Goldprojekten haben zudem zumindest theoretisch einen Hebel auf den Goldpreis. Besonders deutlich wird dies im Zeitraum vom Tief des Goldpreises Anfang 2001 bis zum Hoch im Herbst 2011. Während der Goldpreis in diesem Zeitraum um rund 600 Prozent stieg, verzeichnete der Goldminenindex NYSE Arca Gold Bugs einen Anstieg um rund 1.600 Prozent, was einem zweieinhalbfachen Hebel entspricht, der allerdings auch in die entgegengesetzte Richtung wirken kann. Dies zeigte sich in den Folgejahren bis 2016, als eine längere Konsolidierung zu schmerzhaften Kursverlusten bei den Goldminenaktien führte. Diese historischen Daten verdeutlichen das erhebliche Potenzial von Goldminenunternehmen bei einer positiven Goldpreisentwicklung.

Goldförderer: Günstige Bewertungen und Potenzial für Neubewertung

Imaru Casanova, Goldexpertin bei Vaneck, betont in ihrem aktuellen Goldkommentar, dass die Goldminenunternehmen derzeit günstig bewertet sind. Trotz berechtigter Bedenken, insbesondere im Hinblick auf die Betriebskosten, hält Casanova die Goldunternehmen derzeit für stark unterbewertet. Sie betont, dass der Sektor historisch gesehen noch nie zu niedrigeren Bewertungsmultiplikatoren gehandelt wurde.

„Die anhaltende Konzentration der Unternehmen auf Kostenkontrolle, Portfoliooptimierung und disziplinierte Kapitalallokation, um Wachstum zu fördern und die Renditen auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu maximieren, sowie unser Ausblick auf höhere Goldpreise stützen unsere Erwartung einer Neubewertung des Sektors“, erklärt Casanova. In den ersten Novembertagen hätten sich Goldaktien überdurchschnittlich entwickelt, und die Neubewertung habe möglicherweise bereits begonnen.

Diese Einschätzung wirft ein positives Licht auf die Zukunft der Goldminenunternehmen, die durch eine strategische Ausrichtung auf Kostenkontrolle und Wachstumsoptimierung sowie einen optimistischen Ausblick auf steigende Goldpreise auf eine Neubewertung hinzuarbeiten scheinen.

Die Analyse der Fondsperformance der vergangenen 15 Jahre zeigt eine beeindruckende Bandbreite der Wertentwicklung unter den besten Goldminenaktienfonds. Die Gewinnspanne zwischen den Portfolios ist beträchtlich und reicht von +44 Prozent bis zu beeindruckenden +346 Prozent.

Die Bandbreite spiegelt nicht zuletzt die unterschiedlichen Anlagestrategien und Managemententscheidungen der Fondsmanager wider. Während einige Fonds eher konservative Renditen mit soliden und großen Unternehmen erzielten, waren andere Fonds in der Lage, mit potenziell risikoreicheren, aber erfolgreicheren Ansätzen deutlich höhere Renditen zu generieren.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die 10 besten Goldaktienfonds sortiert nach ihrer Wertentwicklung über 15 Jahre.

Stand der Daten: 29. November 2023