Der Abgabedruck bei Gold nähert sich dem Ende. ICM-Vorstandssprecher Norbert Hagen geht davon aus, dass sich der Gegenwind in den kommenden Monaten in Rückenwind verwandeln dürfte.

Seit seinem Allzeithoch am 29. Januar hat Gold eine dramatische Kehrtwende in seiner Wertentwicklung erlebt. Sein Preis ist in der Spitze um 26 Prozent eingebrochen, nachdem es 2025 noch zu den Top-Performern gezählt hatte. Diese starke Korrektur erfolgte, obwohl die Inflationsrisiken infolge des Kriegs im Nahen Osten spürbar gestiegen sind.

Tatsächlich hängt der Goldpreis weniger von der Teuerungsrate ab als vielfach behauptet, sondern vielmehr von den Realzinsen und dem US-Dollar. Bei beiden Einflussfaktoren dreht sich derzeit der Gegen- und Rückenwind. Gleichzeitig dürfte die geopolitische Lage Gold weiterhin strukturell unterstützen. Auch die Diversifizierung der Währungsreserven wirkt sich positiv auf das gelbe Metall aus – sowohl direkt durch umfangreiche Goldkäufe der Zentralbanken als auch indirekt durch einen schwächer werdenden US-Dollar.

Der Ende 2022 begonnene Bullenmarkt lässt sich in drei Phasen einteilen, in denen sich die Nachfragetreiber von Gold dynamisch geändert haben. In der ersten Phase, die von Ende 2022 bis Ende 2024 dauerte, war ein sprunghafter Anstieg der Nachfrage seitens der Zentralbanken zu beobachten. Dieser dominierende Treiber überlagerte die Auswirkungen anderer Faktoren. Die Käufe der Zentralbanken beliefen sich in diesem Zeitraum auf durchschnittlich 1.193 Tonnen pro Jahr. Zum Vergleich: In den Jahren von 2010 bis 2021 kauften die Notenbanken im Mittel nur 464 Tonnen per annum.

Gold-ETFs als Indikator?

Diese umfangreichen Käufe der Zentralbanken führten dazu, dass sich der Goldpreis gegenüber dem makroökonomischen Umfeld unempfindlich zeigte. Er stieg, obwohl höhere Realzinsen bei den Gold-ETFs für Mittelabflüsse sorgten. Auch der festere Dollar konnte die steigenden Goldnotierungen nicht verhindern.

In der ab 2025 folgenden zweiten Phase nahm die Nachfrage nach Gold-ETFs wieder zu, was den Aufwärtstrend beim Goldpreis unterstützte. Diese Erholung der Nachfrage nach Anlage-Gold war ungewöhnlich, da sie ohne nennenswerte unterstützende Faktoren seitens der Realzinsen und des US-Dollars eintrat. Es gibt jedoch einige Faktoren, die diese Entwicklung erklären.

So war der Goldpreis zwischen 2023 und 2025 nicht vollständig von den Realzinsen und dem US-Dollar abgekoppelt. Zwar dominierte die anhaltende Nachfrage der Zentralbanken die gesamte Preisdynamik des Goldes, doch beeinflussten beide Faktoren weiterhin die kurzfristigen Kursbewegungen des Edelmetalls.

Da die Renditen im Laufe des Jahres 2025 stagnierten und der US-Dollar nachgab, schwächte sich der Gegenwind für die Investitionsnachfrage nach dem Edelmetall ab. Ihre Erholung spiegelt wahrscheinlich auch das starke Interesse an sicheren Anlagen wider, das vor dem Hintergrund erhöhter politischer und geopolitischer Risiken im ersten Jahr von Trumps zweiter Amtszeit entstand. Dazu gehörten Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed, die die Inflationserwartungen aus dem Ruder zu bringen drohten.

Hinzu kam die Spekulation. Momentum- und Privatanleger trugen wahrscheinlich zur Erholung der Nachfrage nach Gold-ETFs bei. Die Anlagennachfrage aus China/Asien, die oft stark vom Momentum getrieben ist, entwickelte sich zu einem entscheidenden Treiber der weltweiten Nachfrage nach Gold-ETFs.

Neue Goldkäufer

Daneben haben sich Stablecoins als eine weitere bedeutende Quelle der Nachfrage erwiesen. So legt Tether, der Emittent des weltweit größten Stablecoins, USDT, fast zehn Prozent der Reserven, die seine Marktkapitalisierung von rund 190 Milliarden US-Dollar absichern, in Gold an. Einschließlich der Reserven für seinen goldgedeckten Token „Tether Gold“ hielt das Unternehmen im ersten Quartal 2026 mehr als 150 Tonnen Gold. Damit gehörte Tether neben den 30 größten staatlichen Goldreserven zu den größten Vorratshaltern der Welt. Gerade seit 2025 zählt Tether mit kumulierten Goldkäufen in Höhe von 84 Tonnen zu den weltweit größten Käufern, gleichauf mit den führenden Zentralbanken.

In der dritten Phase, die Anfang 2026 begann und bis heute andauert, haben vor allem die gestiegenen US-Realzinsen den Goldpreis unter Druck gesetzt. Die Erholung der ETF-Zuflüsse im vergangenen Jahr – eine vergleichsweise volatile Komponente der Nachfrage – hat letztlich die Anfälligkeit des Goldpreises für eine Trendwende erhöht. Dies gilt umso mehr, da die Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed nach der Ernennung von Gouverneur Kevin Warsh nachgelassen haben und die Erwartungen an die Geldpolitik angesichts des Ölpreisanstiegs in Richtung einer Straffung korrigiert wurden.

Obwohl die Nachfrage der Zentralbanken im historischen Vergleich nach wie vor hoch ist, hat ihr Beitrag zum Nachfragewachstum nachgelassen. Dadurch hat sich ihr Einfluss auf die Preisbewegungen von Gold verringert. Sofern sich die Nachfrage der Zentralbanken nicht wieder beschleunigt, besteht ihre Rolle nun eher darin, eine Untergrenze für den Goldpreis zu bilden als weitere Kursanstiege voranzutreiben.

Die Verdopplung des realen Goldpreises seit Ende 2022 hat einige Bedenken hinsichtlich überzogener Bewertungen ausgelöst. Allerdings rechtfertigen die umfangreichen Goldkäufe der Zentralbanken, durch die ein Teil des Edelmetalls vom

Markt genommen wurde, dieses höhere Preisniveau. Eine Veränderung des Tempos der Zentralbankkäufe allein reicht nicht aus, um einen massiven Rückgang der Goldpreise auf das Niveau von 2022 auszulösen. Ein solcher Rückfall würde vielmehr eine Strategieänderung der Zentralbanken erfordern, bei der diese ihre Goldbestände direkt verkaufen würden. Dieses Szenario ist jedoch unwahrscheinlich.

Ende Mai ist der Goldpreis unter die 200-Tage-Linie gefallen. Historisch betrachtet markiert dies regelmäßig einen Kurs-Tiefpunkt.