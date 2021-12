Gold, Flugzeug, Schiff: Neue Rentenpolice setzt auf Sachwerte

Bei der Kapitalanlage liegt der Fokus klar auf Sachwerten. Über die SafePort Fonds der liechtensteinischen Fondsverwaltung CAIAC Fund Management können Versicherte ihre Beiträge in Höhe von bis zu 95 Prozent in physische Edelmetalle wie Gold und Silber stecken. Über den Fonds MPC Prime Basket des Emissionshauses MPC Capital sind Investments in Immobilien, Flugzeuge und Schiffe möglich.Die Realwertpolice können Versicherte gegen laufenden Beitrag (ab 100 Euro monatlich) oder Einmalbeitrag (ab 5.000 Euro) abschließen. Zuzahlungen sind ab 2.500 Euro jederzeit möglich. Zum Rentenbeginn winkt eine Kapitalauszahlung oder die lebenslängliche Rente. Vor diesem Stichtag prüft Quantum den Gesundheitszustand seines Versicherten. Hat er sich verschlechtert, kann sich die ursprünglich kalkulierte Rente deutlich erhöhen Quantum Leben und con.fee wollen die Realwertpolice im März und April unabhängigen Finanzmaklern bei einer deutschlandweiten Roadshow vorstellen.