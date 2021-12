Claudia Lindenberg 19.09.2011 Lesedauer: 1 Minute

Gold für grünes Empire State Building

Das Empire State Building in New York ist im Rahmen umfangreicher Renovierungsarbeiten mit dem LEED-Zertifikat in Gold für Bestandsimmobilien ausgezeichnet worden. Der 1931 erbaute Wolkenkratzer mit einer Gesamtfläche von 265.000 Quadratmetern ist damit das höchste und bekannteste Gebäude mit dieser Auszeichnung in den USA.