Gold, Geld und Öl: Die Lieblingstitel des Hedgefonds-Stars John Paulson

ist mit 4,4 Milliarden US-Dollar Paulsons größte Position. 31,5 Millionen Aktien des Goldunternehmens zum Durchschnittspreis von knapp 80 bis knapp 98 US-Dollar kaufte Paulson im ersten Quartal 2009. Keine schlechte Entscheidung: Allein in den vergangenen 12 Monaten legte die GLD-Aktie 37,1 Prozent zu., eine Firma, die in der Exploration und Produktion von Gold aktiv ist. Seine zweitgrößte Position nahm Paulson im ersten Quartal 2009 ins Portfolio auf. Im darauffolgenden Quartal baute er diese noch weiter aus. Auf Jahressicht legte die Aktie 4 Prozent zu., ein Dienstleister für Offshore-Bohrungen gewann in den letzten 12 Monaten 34,8 Prozent an Wert. Paulson hat 1,9 Milliarden Dollar aus seinem Portfolio in den Titel investiert.nahm Paulson im dritten Quartal 2009 ins Portfolio auf. Als der Aktienpreis von 50 auf 32 Dollar rutschte, kaufte der Hedgefonds-Manager noch einmal nach. Auf Jahressicht verlor das Unternehmen 38,3 Prozent. Die Aktie wurde zuletzt für rund 38 Dollar gehandelt., ein weltweit tätiges Unternehmen aus der Öl- und Gas-Branche, ist in Paulsons Portfolio mit 1,7 Milliarden Dollar vertreten. In den vergangenen 12 Monaten legte der Konzern mehr als 68 Prozent zu.