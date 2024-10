Joachim Berlenbach, Gründer,

CEO und Portfoliomanager,

Earth Resource Investments

Der Anstieg des Goldpreises über die letzten Quartale lässt manchen Investor wehmütig zurückblicken und enttäuscht auf die als verpasst geglaubte Chance schauen. Doch wir wollen diesen Investoren Hoffnung geben, denn wir erwarten, dass der Goldpreis im Gegenteil erst am Beginn eines neuen, steilen Aufwärtszyklus steht. Noch werden Gold und vor allem Goldaktien in den wenigsten Portfolios eingesetzt. Das könnte sich in den nächsten Quartalen ändern, denn wir sind trotz der guten Performance weit entfernt von einem mehrjährigen Bull Run im Goldsektor, wie er Anfang des Millenniums nach der Implosion der Dotcom-Blase stattfand.

Der Rückenwind für den Goldpreis ist kräftiger als wir es je beobachtet haben. Unterstützung kommt vom anstehenden Zinszyklus mit fallenden Zinssätzen, Zentralbankkäufen, einer angestrebten De-Dollarisierung der Schwellenländer, überbewerteten IT- und KI-Sektoren, ETF- und Safe-Haven-Käufen angesichts zunehmender Inflationsgefahr sowie geopolitischer und Kriegsrisiken. Zunehmend wird auch die Verschuldung der Industriestaaten – allen voran der USA – ein Thema für Safe-Haven-Käufe von Gold.

Im Moment konzentriert sich der Markt zwar noch auf anstehende Zinssenkungen (die aufgrund der fallenden Opportunitätskosten ebenfalls positiv für Gold sind), aber es erscheint zunehmend unwahrscheinlich, dass es in den USA zu einer Umkehrung der Schuldenpolitik kommen wird, da keiner der beiden Präsidentschaftskandidaten sich durch den Vorschlag einer Sparpolitik auszeichnet. Zusammen mit der allgemeinen Unsicherheit über die Entwicklung der globalen Politik und Wirtschaft deutet alles darauf hin, dass Gold vor glänzenden Zeiten steht.

Das Dilemma der Goldaktien

Aufgrund ihres Hebels zum Goldpreis sind Goldaktien theoretisch ein attraktives Derivat zum Gold. Wenn der Goldpreis steigt, erhöht sich die Profitabilität der Produzenten um ein Vielfaches, da die Margen schneller wachsen als der Goldpreis selbst. Theoretisch sollten Goldaktien daher einen steigenden Goldpreis outperformen.

Doch die Sachlage ist kompliziert. Im letzten Goldzyklus (2002 bis 2012; Grafik 1) stiegen die Gesamtkosten der Goldproduzenten zum Ende des Zyklus schneller als der Goldpreis und die Profit-Margen erodierten. Dazu kamen Miss-Management und Fehlinvestitionen. Beispiele sind der 2011 erfolgte Kauf von Equinox (einem sambischen Kupferproduzenten) durch Barrick für 7,3 Milliarden US-Dollar oder der Kauf von Red Back Mining durch Kinross für 7,1 Milliarden US-Dollar – gewagte Investitionen, die beide nur zwei Jahre später während des Absturzes des Goldpreises wieder abgeschrieben wurden.

Grafik 1: Die Gesamt-Cash-Kosten der Goldindustrie steigen seit dem Jahr 2000. In dem erwarteten Bullenmarkt für den Goldpreis steigen die Margen aber schneller als die Kosten. Steigende Dividendenrenditen und hohe Profitabilität werden den Sektor zunehmend attraktiv machen. Alle Zahlen in US-Dollar pro Unze; es sind Jahresdurchschnitte gezeigt, nur Q1- & Q2-2024 Kosten auf Quartalsbasis.

Quelle: ERI AG, Firmenberichte

Eine solche Zerstörung von Shareholder Value wird von Investoren nicht schnell verziehen und in der Folge mieden Anleger Goldminenaktien. Die Industrie stand mit dem Rücken an der Wand, reduzierte ihre Kosten (Grafik 1) und heuerte neue Management-Teams an. Aber selbst mit dem Anstieg des Goldpreises ab 2016, als die Industrie mit steigendem Cash-Flow ihre Bilanzen zu kurieren begann, fanden Goldaktien wenig Freunde. Bis heute bleiben die Fans aus, die Euphorie über die allgemeinen Aktienmärkte, allem voran dem Technologiesektor, scheint die „archaische“ Goldindustrie auf nimmer Wiedersehen ins Abseits getrieben zu haben. Das Sentiment ist nicht unähnlich den Entwicklungen vor der Implosion der Dotcom-Blase 2002. Noch wenige Wochen vor dem Zusammenbruch des IT-Sektors hieß es: Gold is dead. Der Goldpreis lag damals bei 260 US-Dollar je Feinunze.

Goldaktien gehören zu den attraktivsten Aktiensektoren überhaupt

Aber Rohstoffe verhalten sich zyklisch und mit der zunehmenden Malaise in der Welt und einem Goldpreis, der nun von Rekord zu Rekord eilt, haben Goldaktien begonnen, sich zu einem der attraktivsten Aktiensektoren überhaupt zu entwickeln. Zwar werden Produktions- und Investitionskosten weiter steigen, aber beim aktuellen Goldpreis von rund 2.600 US-Dollar je Feinunze werden Goldproduzenten in den kommenden Quartalen ein Feuerwerk an Profitabilität präsentieren, das Anleger endgültig zu dem Sektor zurückkehren lassen könnte. Shareholder Value ist in den Vordergrund der Produzenten gerückt und Dividendenrenditen sind ein Punkt, dem dabei besondere Bedeutung zukommen wird. Innerhalb des Rohstoffsektors bieten Goldaktien mit aktuell durchschnittlich 1 bis 2 Prozent eine noch recht bescheidene Dividendenrendite (es gibt erfreuliche Ausnahmen). Aber wenn der Goldpreis seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzt, könnten Goldminenbetreiber ihre Dividenden schnell erhöhen.

Stock Picking ist der Schlüssel zum Erfolg

Gold-Fans weisen darauf hin, dass Goldaktien dem Goldpreis traditionell hinterherhinken und physisches Gold (Barren, ETCs) das attraktivere Investment sei, um am steigenden Goldpreis zu partizipieren. Sie betonen dabei die Underperformance der großen Produzenten (zum Beispiel Barrick, Newmont; Grafik 2). Doch ist die Performance der Goldaktien bei näherer Betrachtung divergent. Viele kleinere Produzenten mit exzellentem Wachstumspotenzial, soliden Bilanzen und fokussiertem Management können eine überzeugende Outperformance gegenüber der Entwicklung des Goldpreises aufweisen (Grafik 2).

Grafik 2: Ausgewählte Goldaktien relativ zum Goldpreis im 1-Jahres Vergleich. Die Performance unterscheidet sich im steigenden Goldpreisszenario deutlich. Während viele der großen Produzenten 2023 die Goldpreisentwicklung underperformten, zeigen kleinere, gut geführte Unternehmen eine deutliche Outperformance (Achse links in Prozent).

Quelle: CapIQ

Die Analyse der technisch und finanziell oft komplexen Operationen bedarf allerdings Industriekenntnis, engem Kontakt zum Management der Firmen und einen regelmäßigen Besuch der Minen. Da viele der großen Produzenten nach jahrelangem Unter-Investment in neue Produktion unter fallenden Produktions- und Reserveprofilen leiden, kommt ein zusätzlicher Treiber für attraktiv bewertete kleinere Unternehmen und Explorer hinzu: Durch Übernahmen der noch attraktiv bewerteten kleineren Produzenten und Explorer versuchen die großen Produzenten ihre fallenden Goldreserven aufzubessern. Die jüngsten Übernahmen und Akquisitionen belegen den Trend (zum Beispiel Osisko Mining durch Goldfields, Great Bear Resources durch Kinross oder Centamin durch Anglogold).

Die Grafik 2 zeigt, wie kleinere Produzenten mit hervorragenden Fundamentaldaten die großen Produzenten outperformt haben. Solche Firmen sind auch der Fokus im Earth Gold Fund UI (ISIN: DE000A0Q2SD8). Dazu gehören viele der Firmen, die attraktiv bewertete Hidden Gems darstellen, aber (noch) kein Anlegerinteresse finden. Angesichts der sehr attraktiven Bewertungen, aber fehlendem Investoreninteresse bedarf es eines neuen Katalysators, um das Potenzial dieser Produzenten und Explorer zu entfalten: Der von uns erwartete Bull Run im Goldpreis. Selten waren die Voraussetzungen für Investitionen in Goldaktien besser: Die Wehmut über einen verpassten Einstieg in den Goldsektor könnte schnell verfliegen.

