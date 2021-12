Gold-Interview: „5 Prozent Gold gehören in jedes Portfolio“

DAS INVESTMENT.com: Herr Baumbach haben Sie privat einen kleinen Goldschatz?



Nico Baumbach: Ich bin recht ordentlich investiert. Ich gedenke aber, den Anteil in meinem Portfolio noch auszubauen.



DAS INVESTMENT.com: Auf wie viel?



Baumbach: Ich halte generell einen Anteil von 5 bis 10 Prozent für angemessen, zurzeit bevorzuge ich sogar noch mehr.



DAS INVESTMENT.com: Fonds oder Barren?



Baumbach: Natürlich den Hansagold. Was ich selber koche, schmeckt mir auch am besten.



DAS INVESTMENT.com: Haben Sie auch Aktien?

