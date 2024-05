Deswegen verwundert es nicht, dass die Investmentnachfrage nach Gold in den vergangenen Monaten weiter deutlich gesunken ist, wie sich an den Beständen der Gold-ETFs ablesen lässt. Was allerdings verwundert, ist die Tatsache, dass der Goldpreis trotzdem immer weiter gestiegen ist (siehe Grafik).

Der starke Anstieg des Goldpreises ist schon irritierend, zumindest auf den ersten Blick. Die jüngste Rally lief in einem Umfeld, das für das Edelmetall denkbar schlecht war. Ein fester US-Dollar und steigende Anleiherenditen gelten nicht gerade als Preistreiber für das zinslose Gold . Noch schlechter sind steigende, positive Realrenditen inflationsgeschützter Anleihen wie zuletzt in den USA.

Der starke Anstieg des Goldpreises ist schon irritierend, zumindest auf den ersten Blick. Die jüngste Rally lief in einem Umfeld, das für das Edelmetall denkbar schlecht war. Ein fester US-Dollar und steigende Anleiherenditen gelten nicht gerade als Preistreiber für das zinslose Gold. Noch schlechter sind steigende, positive Realrenditen inflationsgeschützter Anleihen wie zuletzt in den USA.

Deswegen verwundert es nicht, dass die Investmentnachfrage nach Gold in den vergangenen Monaten weiter deutlich gesunken ist, wie sich an den Beständen der Gold-ETFs ablesen lässt. Was allerdings verwundert, ist die Tatsache, dass der Goldpreis trotzdem immer weiter gestiegen ist (siehe Grafik).

© Flossbach von Storch

Der Grund für den haussierenden Goldpreis ist also nicht in gestiegenen Käufen von Finanzanlegern zu suchen, die ihre Goldinvestments vor allem via ETFs tätigen. Die zuletzt häufig genannten Gründe wie die wachsenden geopolitischen Unsicherheiten oder fallende Inflationsraten und eine baldige Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) ergeben ebenfalls keinen Sinn – denn das würde sich positiv auf die Investmentnachfrage auswirken, die aber beständig zurückgeht.

Auch die Notenbanken, die sich aus unterschiedlichen Gründen zunehmend von US-Staatsanleihen abwenden und ihre Goldreserven langfristig behutsam ausbauen wollen, dürften kein Interesse an einem rasant steigenden Goldpreis haben.

Andere Käuferschichten sind aktiv geworden

Es spricht also einiges dafür, dass andere Käuferschichten aktiv geworden sind. In Betracht kommen vor allem die traditionell goldaffinen Chinesen, die sich derzeit in einem Anlagenotstand befinden. Der chinesische Aktienmarkt dümpelt seit Langem vor sich hin, Anlagen in ausländischen Aktien sind kaum möglich, die Zinsen auf Bankeinlagen und Finanzprodukte sind stark gefallen und die vormals so beliebte Anlage in Wohnimmobilien bereitet mehr Leid als Freud.

Da könnten einige Chinesen ihre alte Liebe zu Gold wiederentdeckt haben. Goldinsider nennen staatliche Stellen aus China, Saudi-Arabien und Russland als mögliche Käufer, denen Finanzakrobaten mit Futures-Kontrakten gefolgt seien.

Nachhaltig profitieren würde Gold vor allem von negativen Realzinsen, wie Japan sie immer noch hat und wohl auch dauerhaft benötigt. In den USA liegt der Realzins inflationsgeschützter Anleihen aber bei +2 Prozent und müsste schon deutlich fallen, um Gold für US-Investoren als Inflationsschutz wieder interessanter zu machen. Dazu bräuchte es hohe Staatsdefizite und steigende Schuldenquoten, die die US-Notenbank Federal Reserve zwingen könnten, ihre Geldpolitik trotz hartnäckiger Inflation zu lockern, um die Finanzmarktstabilität auf Kosten der Preisstabilität zu sichern.

Welche Funktion erfüllt das Edelmetall in einem Portfolio, das mehrere Anlageklassen umfasst? Für uns bleibt Gold ein Wertspeicher, der gleichzeitig als Versicherung gegen viele bekannte und unbekannte Risiken dient, denn Gold hat kein Gegenparteirisiko. Und wenn der Preis in allzu luftige Höhen schießt, dürfen auch mal Gewinne mitgenommen werden.