Der Goldpreis fällt, die Zentralbanken kaufen trotzdem. Ein Käufer handelt nach einer Logik, die mit dem Kurs nichts zu tun hat. Was dahintersteckt.

Es gibt Käufer, die jede Zuckung des Goldpreises verfolgen. Und es gibt die Notenbanken. Während der Kurs im August nachgab, füllten sie ihre Tresore weiter: netto 39 Tonnen, wie der World Gold Council meldet. Allein China sicherte sich 20,2 Tonnen, den größten Monatszukauf seit Oktober 2023.

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Zwei Käufer, zwei Rechnungen

Für private Anleger und Fonds zählt am Ende die Wertentwicklung. Dass sie im dritten Quartal mit 31 Milliarden Dollar so viel wie nie in Gold-ETFs steckten, mitten in der Korrektur, ändert daran nichts. Ihr Kalkül bleibt die Rendite.

Die Notenbanken rechnen anders. Sie verwalten Währungsreserven und verfolgen ein strategisches Ziel: breiter aufgestellt sein, weniger abhängig vom US-Dollar. Ob die Unze gerade 4.000 oder 5.000 Dollar kostet, spielt dabei kaum eine Rolle. Denn Gold erfüllt diesen Zweck wie kein anderer Posten in der Bilanz. Es trägt kein Ausfallrisiko, es hängt an keiner fremden Regierung und es lässt sich nicht einfrieren.

Als Reserven zur Waffe wurden

Dieser letzte Punkt erklärt den Bruch. Als der Westen im Frühjahr 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Devisenreserven Moskaus einfror, lernten Notenbanken weltweit eine unbequeme Lektion: Ein Dollar-Guthaben ist nur so viel wert, wie die andere Seite es wert sein lässt. Wer mit dem Westen in Streit gerät, riskiert den Zugriff auf die eigenen Reserven.

Seither kaufen die Notenbanken in einer anderen Liga. In den Jahren 2022, 2023 und 2024 lag ihre Nachfrage jeweils über 1.000 Tonnen, 2024 bei rund 1.045 Tonnen. Zum Vergleich: Im Jahrzehnt davor war es im Schnitt etwa halb so viel. Das zweite Quartal 2026 brachte mit 288,9 Tonnen sogar einen Rekord für ein zweites Quartal, ein Plus von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Osten kauft, der Westen hält still

Auffällig ist, wer da zugreift. Die Nachfrage kommt aus den Schwellenländern und aus Staaten, die ihre Reserven neu ordnen: China, Polen, Usbekistan, Kasachstan. Polen tritt am energischsten auf. Die Notenbank in Warschau kaufte 2026 schon über 80 Tonnen hinzu, hält nach dem August-Zukauf rund 648 Tonnen und hat ihr Ziel zuletzt auf 700 Tonnen und einen Goldanteil von 30 Prozent der Reserven angehoben.

Die großen westlichen Notenbanken dagegen rühren ihre Bestände kaum an. Die USA halten unverändert rund 8.130 Tonnen, Deutschland rund 3.350 Tonnen. Sie kaufen nicht zu, ihre Reserven sind längst schwer mit Gold beladen.

China kauft doppelt

Am aufschlussreichsten ist China, denn dort greifen zwei Käufer gleichzeitig zu. Die People’s Bank of China meldet den 22. Monat in Folge Zukäufe und weist rund 2.387 Tonnen aus, etwa acht Prozent ihrer Reserven. Doch die offiziellen Zahlen sind vermutlich nur die Untergrenze. Die Investmentbank Goldman Sachs schätzt, dass die Notenbank im Juli rund 35 Tonnen kaufte statt der gemeldeten 20, und veranschlagt Chinas tatsächliche Goldaufnahme auf etwa das Doppelte des ausgewiesenen Werts.

Neben dem Staat drängen auch die Privatanleger ins Metall. In den ersten acht Monaten führte China mehr als 1.000 Tonnen ein und zahlte dafür die Rekordsumme von 158,8 Milliarden Dollar. Der Grund liegt zu Hause: Der Immobilienmarkt steckt seit 2021 in der Krise, die Aktien hängen weit unter alten Hochs, die Anleiherenditen dümpeln nahe Rekordtief. Wo sonst kaum Rendite winkt, wird Gold zum Fluchtpunkt für Ersparnisse.

„Das ist kein kurzfristiger Trade, sondern eine über Jahre angelegte Umschichtung von privatem und staatlichem Vermögen“, sagte Lisa Liu von Gold Mountains Asset Management, einem Ableger des Minenkonzerns Zijin Mining, gegenüber der „Financial Times“. Kaufe sowohl der Staat als auch die Sparer ein Gut ohne Gegenparteirisiko, werde die „Beständigkeit der chinesischen Nachfrage zu einem zentralen Treiber des globalen Goldpreises“.

Dazu passt eine zweite Zahl. Chinas Bestand an US-Staatsanleihen fiel im Juli auf 618 Milliarden Dollar, den niedrigsten Stand seit 2008. Der Schwenk zum Gold ist also kein Einzelfall, sondern Teil einer breiteren Abkehr vom Dollar.

Ein Boden, keine Garantie

Ganz gleichmäßig verläuft das nicht. Das erste Halbjahr 2026 fiel mit 345 Tonnen schwächer aus als zuvor, im März waren die Notenbanken in Summe sogar Verkäufer, allen voran die Türkei und Russland. Dann zog die Nachfrage im zweiten Quartal wieder an. Die Notenbanken kaufen opportunistisch und greifen bei Rücksetzern zu, Polen etwa nutzte die Frühjahrskorrektur gezielt.

Für Anleger steckt genau hier der Mehrwert. Der Goldpreis ruht heute auf einer Nachfrage, die es in früheren Zyklen nicht gab. Wo lange die Launen der Finanzinvestoren den Kurs trieben, steht nun ein strategischer Dauerkäufer dahinter, der bei fallenden Preisen eher zu- als verkauft. Christopher Hamilton, bei Invesco zuständig für Kundenlösungen in Asien-Pazifik, beschrieb gegenüber der „Financial Times“ eine neue Marktlage: Gold falle nicht mehr automatisch, wenn die Realzinsen stiegen. „Sie sind in einem Umfeld, in dem Sie reale Werte besitzen wollen.“

Verhindern kann dieser Käufer die Rückschläge trotzdem nicht. Die jüngste Korrektur zeigt, dass kurzfristig weiter Zinsen und Dollar den Takt geben. Die Notenbanken verschieben nicht den Preis von Tag zu Tag. Sie verschieben etwas Grundlegenderes: Sie machen Gold wieder zum Baustein der staatlichen Reserve. Der Kurs bleibt also launisch. Der Käufer dahinter nicht.