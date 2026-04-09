Gold hat eine Berg- und Talfahrt hinter sich, die es so in früheren Jahren nicht gab. Für Steffen Kunkel von der Bethmann Bank stehen die Ampeln für das Edelmetall wieder auf Grün.

Anfang des Jahres trieben vor allem Inflationssorgen den Goldpreis nach oben. Einerseits erwarteten die Anleger von US-Präsident Donald Trump im Vorfeld der im November stattfindenden Zwischenwahlen eine aggressive Wirtschaftspolitik, die zu einer höheren Teuerungsrate führen könnte. Andererseits wetteten sie darauf, dass Kevin Warsh im Mai zum neuen Chef der Fed ernannt werden und dann für eine expansive Geldpolitik sorgen könnte.

Als Trump dann Ende Januar Warsh tatsächlich nominierte, war die Luft, sprich die Unsicherheit, aus dem Goldmarkt raus – und die Rally dreht in eine scharfe Korrektur. Für das extrem hohe Tempo dieser Bewegung sorgten vor allem Anleger, die erst Angst hatten, die Goldrally zu verpassen (Stichwort: Fomo), und dann innerhalb weniger Tage ihre Gewinne realisierten.

Seither zeigt sich der Goldpreis angeschlagen und volatil. Der Grund dafür ist, dass ein Großteil der Kursgewinne der vergangenen Monate durch spekulatives Geld getrieben war. Vor allem ETFs und Goldprodukte in den USA verzeichneten hohe Mittelzuflüsse.

Während Gold in Deutschland vor allem als Inflationsschutz und Geldaufbewahrungsmittel angesehen wird, gilt es in den USA als normales Anlageprodukt, das mit Aktien und Anleihen konkurriert. Insbesondere amerikanische Privatanleger nutzten den „Momentum“-Trade. Gold wurde zeitweise zum „most crowded trade“. Mit der Korrektur Ende Januar brach jedoch vorerst das Momentum ein und die Anleger nahmen teilweise ihre Gewinne mit.

Kein sicherer Hafen

Interessanterweise erweist sich Gold in der aktuellen Irankrise nicht als stabilisierendes Asset. Nach dem Ausbruch des Kriegs im Nahen Osten am 28. Februar verlor Gold im März zwölf Prozent an Wert – ähnlich stark wie der Dax. Die Gründe sind dieselben. Anleger versuchten, ihr Markt-Exposure zu reduzieren und ihre Liquidität zu erhöhen. Das ist nicht ungewöhnlich für die frühe Phase einer Krise.

Zudem hat der Krieg im Nahen Osten die Energiepreise in die Höhe getrieben und die Inflationserwartungen verstärkt. In der Folge sind die Märkte vorsichtiger geworden und haben ihre Erwartungen hinsichtlich der Zinsentwicklung neu bewertet.

Seit Ende März ist jedoch ein steigender Aufbau von Future-Positionen im Markt erkennbar. Dies signalisiert, dass sich professionelle Investoren, vornehmlich Hedgefonds, wieder der Anlageklasse Gold annähern und Positionen aufbauen. Das aktuelle Kursniveau scheint attraktiv zu sein.

Die scharfen Korrekturen Ende Januar und im März zeigen, dass Gold nicht unbedingt als sicheres Investment gelten kann. Eine starke Risikoaversion der Anleger würde auch der Goldpreis nicht unbeschadet überstehen. Zu hoch sind weiterhin Anlagegelder im Markt, die bei einem „Rush for Liquidity“ im Feuer stehen. Das erinnert stark an den Beginn der Corona-Pandemie, als Anleger alles verkauften, was sich zu Geld machen ließ, auch Gold.

Außerdem würde eine hohe Inflation, die die Notenbanken nötigen, die Leitzinsen zu erhöhen, den Goldpreis tendenziell belasten. Die Korrelation zwischen Gold und steigenden Zinsen ist zu negativ, da Gold keine Erträge abwirft.

Geändertes Umfeld

Doch dieses Mal könnte einiges anders sein: Mit Kevin Warsh ab Mai als Fed-Chair zieht eine auf Zinssenkungen orientierte Geldpolitik in die Zentralbank ein. Im Zweifelsfall wird er wohl eher die Vollbeschäftigung unterstützen und dafür eine höhere Teuerungsrate hinnehmen. Zinserhöhungen sind zumindest in den USA in diesem Jahr unwahrscheinlich. Es stellt sich weniger die Frage, ob die Fed die Geldpolitik weiter lockert, sondern eher ab wann.

Vorsichtig sollten nur diejenigen Investoren sein, die einen sehr starken Inflationsschub in den kommenden Monaten erwarten, unter anderem aufgrund längerer Blockaden der Meerengen im Persischen Golf und im Schwarzen Meer, durch Zweitrundeneffekte und Preiseffekte auf eine Vielzahl von Gütergruppen. Sollte bei der Inflation in den USA wieder eine Drei vor dem Komma stehen, könnte es für Warsh schwer werden, den Offenmarktausschuss von weiteren Zinssenkungen zu überzeugen. Der Druck auf den Goldpreis würde steigen.

Rückenwind für Gold

Die Anleger erwarten jedoch schon bald wieder niedrigere Preise für Öl und Gas. Das signalisieren zumindest die Terminmärkte. Die strukturellen Trends für Gold bleiben damit intakt. Ein wichtiger Player sind und bleiben weiterhin die Notenbanken. Vor allem in Ländern aus dem arabischen Raum, wie Saudi-Arabien und Katar, entfällt von den Devisenreserven bislang nur ein vergleichsweise kleiner Anteil auf das Edelmetall. Hier besteht Nachholbedarf.

Außerdem spielt Gold eine wichtigere Rolle in der strategischen Asset-Allokation von Investoren als in den vergangenen Jahren. Und drittens bleibt Inflation ein wichtiger Risikofaktor angesichts der stark gestiegenen Öl- und Gaspreise, möglicher Störungen in Lieferketten, dem Umbau von Lieferketten, aber aufgrund auch steigender Verschuldung. Langfristig bleibt Gold als Sachwert seiner Funktion als Inflationsschutz treu.

Auch auf der Angebotsseite bleiben die Rahmenbedingungen für Gold günstig. Die Fördermenge der Minen wächst nur langsam und reagiert nicht so schnell auf höhere Preise. Das Angebot an recyceltem Gold ist nach dem Preisanstieg im Januar ebenfalls nur leicht gestiegen.

Das derzeitige Kursniveau erscheint tendenziell attraktiv für eine Aufstockung. Gold dürfte sich in der späteren Phase eines Aufwärtszyklus befinden. Der Kurs könnte schon bald wieder die Marke von 5.200 US-Dollar je Unze erreichen und bis zum Jahresende auf bis zu 5.600 US-Dollar steigen. Das wäre ein neues Allzeithoch.