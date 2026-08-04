Steigende Zinsen und ein fester Dollar setzen Gold zu. Doch die Zentralbanken kaufen weiter. Was die Korrektur für die strategische Allokation bedeutet, erklärt Mirko Kohlbrecher.

Gold hat im zweiten Quartal deutlich gelitten und ist Ende Juni zeitweise unter die Schwelle von 4.000 US-Dollar pro Feinunze gefallen. Der Preisrückgang wurde vor allem durch eine restriktivere Auslegung der US-Geldpolitik, steigende Realzinsen und einen festeren US-Dollar ausgelöst. Für ein Asset ohne laufenden Ertrag ist diese Kombination belastend, weil kurzlaufende Staatsanleihen relativ attraktiver werden und der Dollar Goldkäufe außerhalb der USA verteuert. Der Rückgang ist daher zunächst kein ungewöhnliches Ereignis, sondern eine klassische Korrektur nach einer sehr starken Bewegung. Gold verzeichnete damit das schwächste Quartal seit dem zweiten Quartal 2013; allein im Juni sank der Spotpreis um rund 11 Prozent.

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Diese Entwicklung sollte man aber nicht als ein Argument gegen das Edelmetall sehen: Die Korrektur bei Gold ist eher ein Test der Positionsdisziplin. Denn wer Gold im Portfolio hält, tut dies nicht wegen laufender Erträge, sondern wegen seiner Funktion in Phasen, in denen Geldpolitik, Staatsfinanzen oder geopolitische Risiken an Vertrauen verlieren. Gerade deshalb sollte Gold nicht nach der Stimmung eines einzelnen Quartals beurteilt werden. Die taktische Schwäche kann vielmehr ein Anlass sein, Zielquoten zu überprüfen und eine strategische Position nach dem deutlichen Preisrückgang schrittweise wieder aufzubauen.

Zentralbanknachfrage bleibt ein struktureller Faktor

Die langfristigen Käufergruppen sind weiterhin vorhanden. Zentralbanken haben ihre Goldbestände in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Nach den im Januar 2026 veröffentlichten Gold Demand Trends des World Gold Council lagen die jährlichen Zentralbankkäufe von 2022 bis 2024 jeweils über 1.000 Tonnen; 2025 blieben sie mit rund 863 Tonnen historisch hoch. Besonders relevant ist die Erwartungshaltung: In der jüngsten Befragung des World Gold Council rechneten 45 Prozent der teilnehmenden Zentralbanken damit, die eigenen Goldreserven in den nächsten zwölf Monaten zu erhöhen.

Hinzu kommt der fiskalische Hintergrund. Viele westliche Staaten tragen hohe Schuldenstände, während die Märkte zugleich erwarten, dass Notenbanken Inflation kontrollieren und Wachstum nicht abwürgen. Daraus entsteht ein Spannungsfeld, das Gold langfristig stützt: Je stärker die Tragfähigkeit öffentlicher Haushalte infrage steht, desto wichtiger wird ein Vermögenswert, der keine Verbindlichkeit eines Staates oder Unternehmens ist.

Der aktuelle Gegenwind durch höhere Realzinsen kann deshalb anhalten, er beseitigt aber nicht die Gründe, aus denen Gold in strategischen Portfolios gehalten wird. Auch Banken beurteilen die Schwächephase unterschiedlich. Einige Häuser haben ihre kurzfristigen Prognosen gesenkt, weil der US-Dollar stärker blieb und die Zinserwartungen ungünstiger wurden. Andere bleiben konstruktiv. Die UBS beispielsweise erwartete Ende Juni auf Sicht von zwölf Monaten einen Goldpreis von 5.200 US-Dollar je Feinunze und verwies auf mögliche Zinssenkungen, einen schwächeren Dollar und anhaltende Zentralbanknachfrage. Goldman Sachs und Citi halten in ihren längerfristigen Einschätzungen ebenfalls an höheren Zielniveaus fest, auch wenn kurzfristige Schwäche möglich bleibt.

Rebalancing statt kurzfristiger Goldwette

Für die Asset Allocation heißt das, dass Gold nicht als kurzfristige Wette auf den nächsten Zinsschritt betrachtet werden sollte. Sinnvoller ist eine definierte strategische Quote, die bei Übertreibungen reduziert und nach deutlichen Korrekturen wieder aufgebaut werden kann. In der praktischen Portfoliosteuerung spricht dies eher für ein regelgebundenes Rebalancing oder einen Aufbau in Tranchen als für den Versuch, den Tiefpunkt der Korrektur exakt zu treffen.

Wer den jüngsten Rückgang nutzt, kauft damit nicht die Gewissheit einer schnellen Erholung, sondern ein strategisches Absicherungselement gegen Risiken, die in den kommenden Jahren eher größer als kleiner wirken: unsichere Geldpolitik, hohe Staatsschulden, geopolitische Spannungen und Zweifel an der Stabilität einzelner Währungsräume. Gold bleibt damit ein anspruchsvoller Portfoliobaustein. Der Preis kann weiter schwanken, wenn Realzinsen steigen oder der US-Dollar fest bleibt. Die Korrektur verändert jedoch die Ausgangslage. Nach der Rally ist nun Disziplin gefragt, weil der starke Rückgang wieder die strategische Funktion in den Vordergrund rückt.