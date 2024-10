Joachim Berlenbach, Gründer,

CEO und Portfoliomanager,

Earth Resource Investments

Viele Jahre lang waren Rohstoffaktien für die meisten Investoren eine „No Go“-Anlageklasse. Neben hohen Volatilitäten ergaben sich für Minen- und Ölaktien zusätzlich Hürden aus den Nachhaltigkeitsüberlegungen der Investoren. Unsichere Zinsmärkte, eine hartnäckig hohe Inflation sowie zunehmende Engpässe in den Critical Raw Materials für die Energiewende beginnen, das Umfeld für Rohstoffanlagen zu beeinflussen. Dabei haben sich Rekordpreise für Gold, Silber und Kupfer noch gar nicht in den steigenden Aktienpreisen manifestiert.

An diesem Wendepunkt erwartet Dr. Joachim Berlenbach attraktive, rekordverdächtige Bewertungen und weiter steigende Rohstoffpreise. „Die Diskrepanz zwischen der Nachfrage nach Rohstoffen und den Bewertungen der Minenaktien war noch nie so groß wie jetzt. Das hängt mit dem Kollaps der Rohstoffpreise nach der Finanzkrise zusammen, als auch China seinen Nachfrage-Peak erreichte. Doch viele Anleger ignorieren, wie wichtig es ist, in Rohstoffe zu investieren. Sie wissen oft nicht, wie enorm hoch der Free Cash Flow ist, den Rohstoffproduzenten generieren und der weit über den Erträgen der meisten anderen Aktienmarktsektoren liegt“, sagt Berlenbach.

Die globale Energiewende wird die Rohstoffnachfrage deutlich erhöhen

Perspektivisch werde vor allem die rund um die Welt enorm steigende Nachfrage nach Energie den Abbau von Rohstoffen, die für die Energiewende unerlässlich sind, verstärken. In den Volkswirtschaften der Welt mit einem steigenden Bruttoinlandsprodukt, vor allem in China und Indien, nehme die Nachfrage nach Energie drastisch zu, so Berlenbach. „Es ist nicht Europa mit seinem Umweltschutz, seinen Windkraftanlagen und Solarparks, sondern es sind die Schwellenländer mit ihren meist riesigen jungen Bevölkerungen, die entscheiden, wo es in der Energiewende hingeht.“

Gleichzeitig habe sich die Corporate Governance der Rohstoffproduzenten gewandelt, eine neue Generation von Führungskräften setze auf die Steigerung des Shareholder-Value, etwa durch teils hohe Dividenden und Aktienrückkäufe.

Mehr dazu im Video:

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Fonds der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.