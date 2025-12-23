Gold lieferte 2025 sehr gute Renditen, doch der Preis für das Edelmetall schwankt stark. Pascal Kielkopf hat den optimalen Mix aus Gold, Aktien und Anleihen untersucht.

Analyse von HQ Trust So sieht die optimale Goldquote auf Rendite-Basis seit 1973 aus

Die Analyse von Pascal Kielkopf zeigt, wie sich eine Beimischung des Edelmetalls auf ein klassisches Aktien-Anleihen-Portfolio langfristig ausgewirkt hat.

Gold polarisiert: Für die einen ist es ein sicherer Hafen, für andere ein zinsloser Klotz am Bein. Auch wenn sich zuletzt viele Investoren über den Renditeturbo freuen konnten, war das nicht immer so. Die Analyse von Pascal Kielkopf zeigt, wie sich eine Beimischung des Edelmetalls auf ein klassisches Aktien-Anleihen-Portfolio langfristig ausgewirkt hat.

In seiner Untersuchung vergleicht der Kapitalmarktanalyst von HQ Trust die Jahresrenditen eines klassischen 60/40-Portfolios – bestehend aus 60 Prozent MSCI ACWI und 40 Prozent währungsgesicherten globalen Staatsanleihen – mit der Entwicklung des Goldpreises. Der Betrachtungszeitraum reicht von 1973 bis 2025.

Gold stabilisiert das 60/40-Portfolio aus Aktien und Anleihen. | Bildquelle: HQ Trust

Die Jahresrenditen von Gold und dem 60/40-Portfolio verlaufen relativ unabhängig voneinander – manchmal in die gleiche Richtung, oft aber auch gegenläufig. In manchen Jahren steigt Gold stark, während das Portfolio schwächelt – und umgekehrt. Diese niedrige Korrelation macht Gold zu einem wertvollen Baustein für die Risikostreuung.

Gold gleich Negativrendite von Aktien und Anleihen in neun von elf Fällen aus

Seine Rolle als Krisenmetall erfüllte Gold recht zuverlässig: In neun von elf Fällen, in denen das 60/40-Portfolio am Jahresende im Minus lag, erzielte Gold eine positive Rendite. Besonders eindrucksvoll waren die Jahre 1974, 2008 oder 2022, in denen der Goldpreis kräftig zulegte, während das 60/40-Portfolio Verluste verzeichnete.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Gold-Investments sind keine Einbahnstraße

Wer vor allem auf die jüngste Vergangenheit schaut, könnte vergessen, dass nicht jedes Jahr ein goldenes Jahr für Anleger war. Es gibt auch Jahre wie etwa 1975 oder 2013, in denen Gold die Portfoliorendite deutlich nach unten gezogen hat. Und Durststrecken gab es auch: Zwischen 1981 und 1999 erzielte Gold in vielen Jahren negative Renditen, während das 60/40-Portfolio solide zulegte.

Gold ist keine Garantie für hohe Renditen

Gold ist daher kein Ersatz für Aktien oder Anleihen – und schon gar keine Garantie für stets höhere Renditen. Als strategische Beimischung kann es jedoch helfen, Schwankungen zu reduzieren und Verluste in schwierigen Marktphasen abzufedern. Aus Sicht von Kielkopf erscheint eine Goldquote von bis zu 10 Prozent im Portfolio sinnvoll.

Langfristiger Stabilisierungseffekt entscheidend

Entscheidend ist dabei weniger der kurzfristige Renditebeitrag, sondern der langfristige Stabilisierungseffekt. Wer Gold hält, sollte es deshalb nicht als Spekulation verstehen, sondern als Versicherung gegen Zeiten, in denen klassische Kapitalmarktlogiken nicht mehr greifen.