Spektakulär ist die aktuelle Goldrally auf jeden Fall. Am 14. März wurde zum ersten Mal die Marke von 3.000 US-Dollar (intraday) durchbrochen. Per Mitte März liegt Gold im Jahresvergleich auf US-Dollar-Basis um fast 40 Prozent im Plus, ebenso in Euro, trotz der kräftigen Euro-Aufwertung seit Anfang März. Der Showdown im Goldpreis, den wir im In Gold We Trust-Report 2023 angekündigt hatten, ist eingetreten.

Beachtlich an diesem Umstand ist, dass der rasante Goldanstieg seit dem Durchbrechen des lange Zeit unüberwindbar scheinenden Widerstands bei 2.000 US-Dollar in einem Umfeld geschah, in dem laut bisherigem Playbook der Goldpreis eigentlich hätte fallen müssen. Im alten Paradigma war es undenkbar, dass der Goldpreis während einer Phase stark steigender Realzinsen fester tendiert. Doch diese Korrelation ist Geschichte.

Bemerkenswert ist außerdem, dass sich trotz des Höhenflugs beim Goldpreis im Kalenderjahr 2024 die Goldnachfrage gegenüber 2023 sogar leicht erhöhte und mit fast 5.000 Tonnen einen neuen Rekordwert markierte.

Neben der negativen Korrelation zwischen dem Goldpreis und den US-Realzinsen hat sich auch die einst starke Bindung zwischen der Investorennachfrage aus dem Westen und dem Goldpreis seit Anfang 2023 aufgelöst.

Angesichts des Rekordlaufs von Gold hätte man erwartet, dass Gold-ETF Rekordzuflüsse verbuchen würden. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: Netto flossen zwischenzeitlich knapp 800 Tonnen Gold oder etwas mehr als 20 Prozent aus ETFs ab. Die globale Talsohle wurde im April 2024 erreicht.

Seither ist eine leichte Erholung festzustellen, die sich in den vergangen Wochen durch deutliche Zukäufe in Nordamerika und – nach langer Zeit auch wieder – Europa beschleunigt hat. Dennoch, gemäß altem Gold-Playbook müsste angesichts der gesunkenen ETF-Bestände Gold bei etwas unter 1.750 US-Dollar notieren.

Folglich ist ein wesentliches Element des neuen Gold-Playbooks, dass der westliche Finanzinvestor nicht mehr der marginale Käufer beziehungsweise Verkäufer von Gold ist. Die signifikante Nachfrage der Notenbanken und privater asiatischer Investoren sind hauptverantwortlich dafür, dass der Goldpreis auch im Umfeld steigender Realzinsen reüssieren konnte.

Eine Reduktion der Gold ETF-Bestände bei steigenden Realzinsen ist aus Sicht der Akteure im Westen durchaus eine rationale Entscheidung, sofern sie davon ausgehen, dass:

sie keinen erhöhten Gegenparteirisiken ausgesetzt sind und daher keinen Bedarf für einen ausfallsicheren Vermögenswert haben. die Realzinsen künftig auch positiv bleiben beziehungsweise dass keine zweite Inflationswelle auftreten wird. sie Opportunitätskosten erleiden, wenn sie klassische Assetklassen wie Aktien und Anleihen oder auch „Betongold“ zu Lasten von Gold untergewichten.

Unserer Meinung nach sollten alle drei Annahmen in Frage gestellt werden – und das besser früher als später.

Der marginale (Ver-)Käufer wandert von West nach Ost

Dass der globale Osten am Goldmarkt beständig an Bedeutung gewinnt, ist wenig überraschend. Schließlich nimmt der Anteil des Westens, speziell aber Europas, am globalen BIP aufgrund des schwächelnden Wachstums und der alternden Bevölkerung immer weiter ab.

Zudem sind viele Länder Asiens aus historischen Gründen goldaffin. Insbesondere Indien und die Golfstaaten sind zu erwähnen, aber auch China entdeckt immer stärker seine Vorliebe für Gold. Dazu einige Zahlen: Die Nachfrage nach Goldschmuck belief sich im Jahr 2024 auf insgesamt fast 1.900 Tonnen. Zwei Drittel davon entfielen auf Indien (563 Tonnen), auf China (511 Tonnen) und auf den Nahen Osten (157 Tonnen). Das sind zusammengenommen fast zwei Drittel der Gesamtnachfrage. Von den mehr als 1.150 Tonnen an Goldbarren und -münzen, die 2024 weltweit nachgefragt wurden, flossen mehr als die Hälfte nach China (346 Tonnen), Indien (239 Tonnen) und in den Nahen Osten (110 Tonnen).

Gold-ETFs verzeichneten 2024 netto einen Abfluss, der aber mit knapp sieben Tonnen deutlich geringer als in den Vorjahren ausfiel. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres legten die ETF-Nachfrage deutlich zu. Mit einem Plus von 3,1Prozent im Februar wurde der höchste Wert seit März 2022 registriert. In Europa stieg die ETF-Nachfrage um 4,4 Prozent, in Asien sogar um 11,2 Prozent. Der langfristige Trend der Nachfrageverschiebung von West nach Ost setzt sich damit fort.

Gold profitiert auch noch von anderen Entwicklungen. China entdeckt gerade wegen der strukturellen Probleme am Immobilienmarkt Gold als alternative Altersvorsorge. Die starke Goldnachfrage von asiatischen Zentralbanken ist ein weiterer Pfeiler für diese epochale Veränderung. Diese Veränderungen sind auch der Grund dafür, dass sich bestimmte Gewissheiten wie die enge Korrelation zwischen dem Goldpreis und den US-Realzinsen in Auflösung befinden.

Zentralbanken werden immer wichtigere Goldnachfrager

Eine deutliche Beschleunigung der Zentralbanknachfrage erfolgte im Zuge des Einfrierens der russischen Währungsreserven unmittelbar nach Ausbruch des Ukraine-Krieges. Und so erreichte die Goldnachfrage der Zentralbanken seither in jedem Jahr mit über 1.000 Tonnen ein bis 2022 unbekanntes Niveau. 2024 gab die Zentralbanknachfrage gegenüber dem Rekordjahr 2022 und dem zweitbesten Jahr 2023 nach, allerdings nur leicht.

Daher ist es wenig überraschend, dass der Anteil der Zentralbankennachfrage an der gesamten Goldnachfrage deutlich zugelegt hat: Von 2011 bis 2021 schwankte der Anteil der Zentralbanken um die 10-Prozent-Marke, 2022 und 2023 betrug der Anteil dagegen fast 25 Prozent, 2024 waren es 21 Prozent.

Die tiefen Verwerfungen, die die Sanktionierung der russischen Währungsreserven ausgelöst haben, werden die Goldnachfrage der Zentralbanken noch längere Zeit hoch halten. Das zeigt auch der „World Gold Survey 2024“ des World Gold Councils (WGC). Demnach gehen die 70 Zentralbanken, die in dieser Umfrage berücksichtigt wurden, davon aus, dass die Goldreserven der Zentralbanken weiter anwachsen werden. Die geopolitische Instabilität ist für die Zentralbanken der drittwichtigste Grund in ihrer Anlageentscheidung. Und die geopolitische Instabilität wird uns womöglich noch länger begleiten.

Wir werden gerade Zeugen einer fundamentalen Veränderung. Alte Gewissheiten schwinden, etablierte Strategien versagen. Die Bereitschaft, eingefahrene Denkmuster zu hinterfragen und neue Wege zu beschreiten, erfordert oft Mut. Doch wer die Zeichen der Zeit erkennt und die Courage zum Wandel besitzt, dem eröffnet die Umsetzung des neuen Gold-Playbooks ein Tor zu Stabilität und Wachstum.