Die Spielregeln am Goldmarkt haben sich also grundlegend verändert. Es war daher Zeit, ein neues „Gold-Playbook“ zu verfassen, das diesen Veränderungen Rechnung trägt. Diesem Anliegen widmet sich im Detail der vor kurzem erschienene „In Gold We Trust“-Report 2024.

Die Kombination aus sinkender Inflation und steigenden Nominalzinsen ist an und für sich Gift für den Goldpreis. Denn es war eine alte Konstante bei dessen Analyse, dass dieser und die Realzinsen negativ miteinander korreliert sind.

Doch seit einigen Quartalen ist diese alte Gewissheit Geschichte. Trotz steigender und mittlerweile wieder klar positiver Realzinsen im US-Dollar-Raum hat der Goldpreis eine fulminante Rally hingelegt. Die lange Zeit hartnäckige Widerstandslinie bei rund 2.000 US-Dollar hat Gold im Frühjahr schlussendlich im Sturm genommen, seit 2022 hat Gold auf US-Dollar-Basis fast 30 Prozent zugelegt auf über 2.400 US-Dollar.

Korrelationen haben sich aufgelöst

Ein neues Playbook benötigten auch die Schachspieler, als im 15. Jahrhundert die Dame kräftig aufgewertet wurde. Ursprünglich durfte die Dame nur ein Feld diagonal ziehen. Nach der Regeländerung konnte sie beliebig viele Felder diagonal, vertikal und horizontal ziehen. Schach blieb zwar Schach, dennoch wurde es infolge dieser Aufwertung der Dame zu einem gänzlich anderen Spiel. Dieselbe Aufwertung wie damals die Dame im Schachspiel erfährt derzeit Gold.

Denn noch eine weitere Korrelation hat sich in den vergangenen Quartalen aufgelöst: die zwischen dem Goldpreis und den Gold-ETF-Beständen. Denn entgegen den Erwartungen führte der Rekordlauf von Gold nicht zu Rekordzuflüssen für Gold-ETFs. Im Gegenteil: Seit 04/2022 flossen 760 Tonnen Gold, das heißt 20 Prozent, aus ETFs ab. Das würde gemäß altem Gold-Playbook einem Goldpreis von rund 1.700 US-Dollar entsprechen. Asiatische Gold-ETFs verzeichneten hingegen leichte Zuflüsse.

Der Einfluss des Westens auf die Goldpreisbildung ist rückläufig

Hier zeigt sich eine weitere grundlegende Veränderung am Goldmarkt: Der marginale (Ver-)Käufer sitzt nicht mehr im Westen, sondern wandert immer stärker in Richtung Osten. Anders gesagt: Der Einfluss des Westens auf die Goldpreisbildung ist klar rückläufig.

Die People’s Bank of China (PBoC), die chinesische Zentralbank, meldete 2023 einen Anstieg ihrer Goldreserven um insgesamt 225 Tonnen. Das war die größte Menge seit mindestens 1977 und machte die PBoC zum größten Einzelkäufer von Gold im vergangenen Jahr. 2024 setzte sie bislang ihre Käufe fort. Der April war der 18. Monat in Folge, in dem die PBoC ihre Goldreserven auf nun insgesamt 2.264 Tonnen aufstockte.

Nicht-westliche Staaten und Regionen dominieren in den anderen Segmenten der Goldnachfrage ebenfalls und das erheblich. Goldschmuck wurde 2023 insgesamt im Umfang von 2.092 Tonnen nachgefragt. Davon entfielen 630 Tonnen auf China, 562 Tonnen auf Indien und 171 Tonnen auf den Nahen Osten. Zusammen genommen entspricht das fast zwei Dritteln der weltweiten Schmucknachfrage. Die wichtigsten Nachfrager nach Goldbarren und -münzen waren 2023 ebenfalls China (279 Tonnen), Indien (185 Tonnen) und der Nahe Osten (114 Tonnen), die zusammen für fast die Hälfte des Gesamtvolumens von 1.189 Tonnen verantwortlich zeichneten.

Der chinesische Goldappetit zeigt sich auch an der Prämie, die in China für Gold bezahlt wird. Der Goldpreis für eine Unze Gold liegt an der Shanghai Gold Exchange (SGE) aktuell rund 25 US-Dollar oder circa 1 Prozent über dem Preis, der in London an der LBMA verlangt wird.

Auch die Jugend Chinas entdeckt langsam Gold für sich. Seit einiger Zeit erfreuen sich „Gold Beans“, das sind kleinere Mengen Gold in Bohnenform, steigender Beliebtheit. Die tiefgreifende Krise am chinesischen Immobilienmarkt hat das Interesse an alternativen Investmentmöglichkeiten geweckt.

Administrative Einschränkungen wie Importbeschränkungen oder Zölle auf Goldimporte könnten den Goldpreis zusätzlich verteuern. Zudem dürfte der Rückzug Chinas von den Goldauktionen der LBMA ebenfalls eine Rolle spielen, da dieser Rückzug möglicherweise das Volumen des nach China fließenden Goldes reduziert hat.

Das neue „Gold-Playbook“

Alles in allem lassen sich diese tektonischen Verschiebungen hin zum neuen „Gold-Playbook“ in zehn Eckpunkten zusammenfassen:

Die hohe inverse Korrelation zwischen US-Realrenditen und dem Goldpreis ist (vorerst) Geschichte. Die deutlich anziehenden Realrenditen führten nicht zu einem sinkenden Goldpreis. Die Zentralbanken sind zu einem entscheidenden Faktor bei der Goldnachfrage geworden. Die Nachfrage dieser Institutionen ist wenig preissensitiv. Die Zentralbanken dürften einen Boden unter den Goldpreis eingezogen haben. Die Militarisierung des Fiat-Geldes hat dauerhafte Konsequenzen. Die Beschlagnahmung russischer Währungsreserven sowie der Vermögenswerte russischer Oligarchen im Jahre 2022 war ein Weckruf für zahlreiche Staaten, aber auch reiche Privatpersonen aus den Golfstaaten, Russland, China et cetera ihre Vermögenswerte umzuschichten. Im Gegensatz zum Gold Drain der 1960er-Jahre in den USA findet nun ein Gold Gain der Schwellenländer statt. China hat diesbezüglich die Führungsrolle inne, aber immer mehr Staaten des globalen Ostens folgen Chinas Beispiel. Eine Folge daraus ist, dass der westliche Finanzinvestor nicht mehr der marginale Käufer beziehungsweise Verkäufer von Gold ist. Damit verschiebt sich die Preissetzungsmacht am Goldmarkt immer stärker in den Osten. Monetärer Klimawandel und die Grenzen der Schuldentragfähigkeit. Die fiskalischen Eskapaden der vergangenen Jahre beginnen die Schuldentragfähigkeit der westlichen Staaten ernsthaft zu gefährden. Die Explosion der Zinslast infolge der raschen und starken Zinserhöhungen wird schon bald die Schuldentragfähigkeit selbst westlicher Industriestaaten zu testen beginnen. Das neue „Gold-Playbook“ im Kontext der Stagflation 2.0. Die Great Moderation ist vorbei. Periodische Angebotsschocks werden zusätzliche Inflationsschwankungen verursachen. Das Ende des 60/40-Portfolios. Eine positive Korrelation zwischen Aktien und Anleihen, wie im Fall strukturell erhöhter Inflationsraten, bedeutet, dass Anleihen keinen Schutz bieten, wenn das Wachstum nachlässt. Das neue „Gold-Playbook“ der Notenbanker. Das Inflationsziel von 2 Prozent ist nicht mehr unantastbar. Noch bevor diese Marke nachhaltig wieder erreicht wurde, haben westliche Notenbanken offen von einem Kurswechsel zu einer weniger restriktiven Geldpolitik zu sprechen begonnen. Sichere-Hafen-Anlagen werden Mangelware. Die Liste der liquiden Safe-Haven-Assets wird kürzer. Neue und alte Safe-Haven-Assets gewinnen an Bedeutung. Nicht inflationierbare Anlagen wie Gold, Silber, Rohstoffe, aber auch Bitcoin spielen für Anleger eine zunehmend wichtige Rolle.

Dieses neue Regelwerk am Goldmarkt hat konkrete Auswirkungen auf die Veranlagung. Das alte 60/40-Portfolio aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen ist passé, da Anleihen nicht mehr die gewohnte Absicherung gegen Korrekturen an den Aktienmärkten bieten. Das neue 60/40-Portfolio setzt sich dagegen zusammen aus 60 Prozent Aktien und Anleihen sowie aus 40 Prozent alternativen Investments wie physischem Gold und Silber, Gold- und Silberminenaktien sowie Rohstoffen aber auch Bitcoin.

