Die Weltfinanzkrise 2007/2008 war in vielerlei Hinsicht ein einschneidendes Ereignis. In „The Big Short“ wurde sie detailliert als Buch und Film aufgearbeitet. Der Film veranschaulicht, wie eine Kombination aus Niedrigzinsen, laxen Bonitätsprüfungen und übermäßigem Leverage eine gefährliche Euphorie entstehen ließ, die durch scheinbar unfehlbare Finanzinnovationen und geschönte Bewertungen der Ratingagenturen verstärkt wurde.

Manche sahen, was alle hätten sehen können – doch nur wenige hatten den Mut, sich gegen den Markt zu stellen und den Big Short zu wagen. Der Big Long ist in den 2020er-Jahren das Pendant zum Big Short in den 2000er-Jahren.

Goldene Dekade

Bereits im „In Gold We Trust“-Report 2020 hatten wir eine Goldene Dekade angekündigt. Seither hat der Goldpreis eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Damals bei der Veröffentlichung im Mai 2020 stand Gold bei über 1.700 US-Dollar beziehungsweise etwas unter 1.600 Euro, nun bewegen wir uns deutlich über 3.000 US-Dollar und knapp an die 3.000 Euro.

Das Momentum der Goldpreishausse ist beeindruckend. 2024 hat Gold in US-Dollar 43 neue Allzeithochs erzielt, die zweithöchste Anzahl nach 1979 mit 57, dicht gefolgt von 1972 und 2011 mit jeweils 38. Seit Jahresbeginn verzeichnete Gold per 30. April 22 weitere neue Allzeithochs. Aktuell bewegt sich der Goldpreis zwischen den beiden rechnerischen Pfaden unserer damaligen Dekadenprognose.

Nicht nur die zahlreichen absoluten Preisrekorde verdienen Beachtung. Denn wer unter die „Motorhaube“ des Marktes blickt, erkennt, dass Gold inzwischen auch auf relativer Ebene technische Ausbrüche verzeichnet. Speziell die nun einsetzende relative Stärke gegenüber Aktien deutet auf den Beginn einer neuen Trendphase hin.

Waren lange Zeit die US-Realrenditen und damit die Opportunitätskosten des Goldes für die Goldpreisbildung von entscheidender Bedeutung, ist es nun die nicht sehr preissensible Goldnachfrage der Zentralbanken. So ist ein wesentlicher Eckpfeiler des Big Longs die anhaltend starke physische Nachfrage der Notenbanken. Bereits seit 2009 treten sie als Nettokäufer am Goldmarkt auf.

Diese Entwicklung beschleunigte sich seit der Konfiszierung der russischen Währungsreserven Ende Februar 2022 noch einmal deutlich. Drei Jahre in Folge erhöhten Zentralbanken ihre Goldreserven um jeweils mehr als 1.000 Tonnen und erzielten damit einen Hattrick der besonderen Art. Der Appetit der Notenbanken auf Gold scheint nach wie vor nicht abzuebben, was sich mit Zukäufen von 333 Tonnen allein in Q4/2024 und 244 Tonnen in Q1/2025 bestätigt.

Performance-Gold, Rohstoffe und Bitcoin mit Zugewinnen – und viel Luft nach oben

Vermehrt öffnen sich nun auch jenen Assets, die wir unter dem Begriff Performance-Gold zusammengefasst hatten – Silber und Minenaktien – sowie Rohstoffe, die im Windschatten von Gold ebenfalls ins Rampenlicht getreten sind, wenn auch noch verhalten. Unsere These lautet, dass Gold erneut als Vorreiter agiert und Silber, Minenaktien sowie Commodities im Windschatten folgen werden.

Die Dynamik gleicht einem Staffellauf: Gold übernimmt die Startposition, legt das Tempo vor und zieht das Feld auseinander. Dann übernehmen Silber, Minenaktien und Commodities den Stab.

Silber

Das Gold/Silber-Ratio liegt per Ende April bei 100,9 und befindet sich damit im 100. Perzentil. Der langfristige Median seit 1970 liegt bei 62,8, was die markante gegenwärtige Divergenz zusätzlich unterstreicht. Bereits in der Vergangenheit folgte auf ähnlich extreme Verhältnisse eine Outperformance von Silber.

Fundamental scheint für den kleinen Bruder des Goldes „alles angerichtet“: Silber verzeichnete im Jahr 2024 zum vierten Mal in Folge ein Angebotsdefizit. Die Nachfrage überstieg das Angebot um 148,9 Millionen Unzen (Moz). Im Zeitraum von 2021 bis 2024 summierte sich das kumulierte Defizit auf 678 Moz, was dem Gegenwert von zehn Monaten globaler Minenproduktion entspricht. Für 2025 wird ein fünftes Angebotsdefizit in Höhe von 117,6 Moz prognostiziert.

Dieser Mangel wird in erster Linie durch den anhaltenden Boom bei Photovoltaik-Anwendungen verursacht. Dieser zentrale Sektor der Energiewende, der von China dominiert wird, ist inzwischen nach Schmuck der zweitgrößte Nachfragetreiber für Silber und zeichnete im Jahr 2024 für eine Nachfrage im Umfang von 197,6 Moz verantwortlich. Die Investitionsnachfrage könnte sich 2025 zum eigentlichen Preistreiber für Silber entwickeln. Das explosive Wachstum indischer ETP-Bestände – mit 40 Prozent der privaten Anlagezuflüsse und 70 Moz Nettoinvestition – deutet auf einen Wandel der Marktdynamik hin.

Minenaktien

Während der Goldpreis in den vergangenen Monaten unzählige neue Allzeithochs markierte, notiert der HUI knapp 40 Prozent unter seinem Allzeithoch von 635 im September 2011. Trotz eines Anstiegs des Goldpreises von 25,8 Prozent im Kalenderjahr 2024 legten GDX und GDXJ nur um 10,1 Prozent beziehungsweise 14,9 Prozent zu. In den ersten vier Monaten 2025 fällt die Performance mit 42,5 Prozent (HUI), 44,5 Prozent (GDX) und 43,6 Prozent (GDXJ) zwar deutlich positiver aus, dennoch konnten sich die Minen noch nicht wirklich vom Goldpreis emanzipieren.

Trotz anhaltender Vorurteile hat sich der Goldminensektor in den letzten Jahren fundamental gewandelt. Verbesserte Kapitaldisziplin, solide Bilanzen und deutlich höhere Margen sprechen für ein neues Fundament. Unternehmen im GDM-Index zeigen aktuell bessere Verschuldungskennzahlen und höhere Profitabilität als der S&P 500. Gleichzeitig gelten Goldaktien als historisch günstig bewertet – bei einem Bewertungsabschlag, wie man ihn zuletzt zu Beginn des Goldbullenmarkts um 2000 sah.

Eine passive Buy-and-hold-Strategie ist bei Minenaktien aufgrund der hohen Volatilität nicht zu empfehlen. Eine aktive Minenaktien-Strategie mithilfe unseres neuen, proprietären Incrementum Active-Aurum-Signals ist aus unserer Sicht einer passiven Strategie sowohl aus Performance- als auch aus Risikosicht deutlich überlegen.

Rohstoffe

Der Rohstoff-Zyklus erlebt zurzeit eine strapaziöse Pause. Vor allem die jüngste Diskrepanz zwischen dem Gold- und Ölpreis ist auffällig. Zuletzt wirkte insbesondere die Unsicherheit um die neue Zollpolitik der USA belastend auf die Rohstoffpreise. Historisch gesehen sind Phasen der Entkopplung des Gold- und Ölpreises durchaus normal, allerdings verlaufen Rohstoff-Superzyklen weitgehend synchron, wenn auch die jeweiligen Wendepunkte mitunter zeitlich verschoben sind. Anschaulich wird dies, wenn man jeweils die relative Performance von Gold und Öl dem S&P 500 gegenüberstellt.

Mittelfristig wird der Rohstoffmarkt laut den Autoren die neuen geopolitischen Realitäten widerspiegeln: Während die USA ihre globale Führungsrolle reduzieren, bauen Europa, China und der Rest der Welt ihre Verteidigungs- und Energieinfrastruktur aus und treiben damit die Nachfrage nach strategischen Rohstoffen voran.

Bitcoin

Mit der Einführung einer strategischen Bitcoin-Reserve durch die USA ist klar: Bitcoin wird zunehmend als geopolitisches Asset ernst genommen. Angesichts wachsender geopolitischer Spannungen rücken die Vorteile eines dezentralen, grenzüberschreitend nutzbaren Wertspeichers stärker ins Blickfeld.

Bitcoin ist nicht nur ein Spekulationsobjekt, sondern könnte sich im Kontext der globalen Neuordnung als alternativer, monetärer Wertspeicher etablieren – und bei sinkender Volatilität mittelfristig sogar als Instrument zur Abwicklung internationaler Handelsströme.

Aktuell entspricht die Marktkapitalisierung von Bitcoin mit etwa 8 Prozent jener von Gold. In einem langfristig bullishen Szenario halten die Autoren des „In Gold We Trust“-Reports einen Anstieg auf 50 Prozent für möglich. Unter Zugrundelegung des konservativen Goldpreisziels von 4.800 US-Dollar entspräche das einem Bitcoin-Preis von rund 900.000 US-Dollar am Ende der Dekade.

Rücksetzer, selbst deutliche Rücksetzer, sind in einem Bullenmarkt nicht auszuschließen. Ausgehend vom aktuellen Allzeithoch von knapp 3.500 US-Dollar (intraday) würde Gold bei einem Rückfall auf 2.800 US-Dollar ins Bärenterritorium gelangen. Historische Drawdowns waren mitunter sogar noch ausgeprägter.

Mögliche zwischenzeitliche Rücksetzer gefährden jedoch nicht die mittel- und langfristig positiven Aussichten für Gold. Das bereits im „In Gold We Trust“-Report 2020 präsentierte langfristiges Goldpreisziel, das basierend auf dem proprietären Goldpreismodell berechnet wurde, ist intakt.

Dieses liegt im Basisszenario am Ende der Dekade bei 4.800 US-Dollar. Dies entspricht einer annualisierten Rendite von etwas über 8 Prozent pro Jahr bis zum Dezember 2030. Im inflationären Szenario wären bis Ende 2030 rund 8.900 US-Dollar realistisch. Als Zwischenziel für das Jahresende 2025 ergibt sich auf Grundlage unseres Goldpreismodells in diesem Szenario ein Goldpreis von 4.080 US-Dollar. Das Zwischenziel des Basisszenarios von 2.942 US-Dollar wurde bereits übertroffen.